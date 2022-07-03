Российские войска закрепляются в районе Лисичанска — глава ОВА

Российские войска продвинулись в районе Лисичанска Луганской области и закрепляются в городе и селе Верхнекаменка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram.



Он отметил, что россияне упорно продвигаются, но несут значительные потери. Они располагают большим количеством оружия несмотря на уничтожение нескольких складов с боеприпасами.



«Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания», — написал Гайдай.



Также от российских обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. Вблизи последней Вооруженные силы Украины отразили наступление россиян.



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