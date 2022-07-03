Оккупанты за сутки убили 4 мирных жителей Донецкой области — глава ОВА

Четыре мирных жителя погибли 2 июля в результате российских обстрелов Донецкой области, 3 взрослых и 2 детей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



«Россияне убили 4 мирных жителей Донетчины: в Орловке, Новониколаевке, Красногоровке и Славянске. Еще 5 человек получили ранения, в том числе — 2 ребенка в Доброполье», — написал Кириленко.



Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.