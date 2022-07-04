Зеленский: ООН не против возглавить процесс вывоза украинского зерна из портов

Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций на предмет экспорта украинского зерна. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский



«Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции», — заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве.



При этом, ООН, как отметил глава государства, занимает в этом вопросе лидерскую позицию и готова возглавить этот процесс.



«С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как железная дорога, так и речными относительно экспорта нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия», — добавил Зеленский.