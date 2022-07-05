Бахмут, Константиновка, Дружковка: Войска РФ продолжат наступление, считает Арестович

Войска РФ, захватив Лисичанск и Северодонецк, не будут брать паузу, а продолжат наступление. Однако оно не будет успешным. Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Конечно, они продолжат. Только оно не будет получаться. А продолжить — они уже продолжили непосредственно. Они попытались сразу заскочить в населенные пункты, которые мы оставили. И не вышло. Потому что мы их так оставляем хитро, что сразу прилетает в ответ», — сообщил Арестович.



Он напомнил, что крупными городами Донетчины являются Бахмут, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. И там к наступлению российской армии уже готовы ВСУ.



«Ну давайте, парни, ждем», — заявил Арестович.





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