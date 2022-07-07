В РФ заявили, что могут присоединить захваченные территории Украины. И назвали условие

Совет Федерации РФ рассмотрит вопрос о присоединении подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», а также захваченных российскими силами после 24 февраля территорий к России, если на их территориях пройдут «референдумы». Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко, передает «СенатИнформ».



Матвиенко уверяет, что жители захваченных территорий Украины «будут сами решать вопрос о статусе этих территорий».



«Россия с уважением отнесется к их воле… Совет Федерации рассмотрит вопрос об их присоединении к России, если соответствующие референдумы состоятся», — заявила председатель СФ.



По ее словам, российские сенаторы активно посещают захваченные армией РФ территории. Также она напомнила, что ряд российских регионов взял «шефство» над оккупированными украинскими населенными пунктами.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на 11 сентября оккупанты назначили «референдум» и о присоединении Донецкой области к РФ.



Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.





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