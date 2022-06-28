Оккупанты назначили дату «референдума» о присоединении Донецкой области

Российские оккупанты назначили «референдум» о присоединении Донецкой области к РФ на 11 сентября. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Референдум об аннексии Донецкой области к России назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения», — написал Андрющенко в телеграм.



Он отметил, что проведение «референдума» готовят под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков.



«Одновременно с советским "Днем города Мариуполь"», — добавил советник мэра Мариуполя.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления.



Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.