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Оккупанты назначили дату «референдума» о присоединении Донецкой области

28 июня 2022, 21:45

Оккупанты назначили дату «референдума» о присоединении Донецкой области

Российские оккупанты назначили «референдум» о присоединении Донецкой области к РФ на 11 сентября. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Референдум об аннексии Донецкой области к России назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их, в частности, комитетам самоорганизации населения», — написал Андрющенко в телеграм.

Он отметил, что проведение «референдума» готовят под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков.

«Одновременно с советским "Днем города Мариуполь"», — добавил советник мэра Мариуполя.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях. 

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