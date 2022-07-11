В Донецкой области запретили продажу алкоголя

На контролируемой украинским правительством части Донецкой области запрещена продажа алкоголя с 11 июля. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



«С сегодняшнего дня в Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица"», — указывается на сайте ОВА.



Согласно приказу, запрет на продажу алкоголя введен для обеспечения общественной безопасности и порядка на период действия военного положения. При этом запрет не распространяется на лекарственные средства, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр лекарственных и дезинфекционных средств.



В ОВА сообщают, что для контроля соблюдения запрета торговли алкоголем на территории области будет организовано патрулирование.

С 4 июля комендансткий час в Донецкой области действует с 22:00 до 4:00.



Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении есть признаки подготовки подразделений российских ссил к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.