Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Донецкой области запретили продажу алкоголя

11 июля 2022, 14:47

В Донецкой области запретили продажу алкоголя

На контролируемой украинским правительством части Донецкой области запрещена продажа алкоголя с 11 июля. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. 

«С сегодняшнего дня в Донецкой области запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица"», — указывается на сайте ОВА.

Согласно приказу, запрет на продажу алкоголя введен для обеспечения общественной безопасности и порядка на период действия военного положения. При этом запрет не распространяется на лекарственные средства, разрешенные к применению и включенные в Государственный реестр лекарственных и дезинфекционных средств.

В ОВА сообщают, что для контроля соблюдения запрета торговли алкоголем на территории области будет организовано патрулирование.

С 4 июля комендансткий час в Донецкой области действует с 22:00 до 4:00.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Донецком направлении есть признаки подготовки подразделений российских ссил к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война Алкоголь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
все новости
17:30
Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству
16:42
Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
15:57
ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ
15:14
Количество погибших от удара армии РФ по Часов Яру увеличилось до 26 человек
14:47
В Донецкой области запретили продажу алкоголя
14:12
Минобороны РФ оправдывает удар по Часов Яру убийством «300 националистов»
13:44
Число погибших от удара по Часов Яру возросло до 20 человек
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
12:35
Обстрел Харькова: Более 30 раненых, трое погибших
11:55
В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
10:49
Оккупанты обстреляли Донецкую область крылатыми ракетами и разрушили более 50 домов
09:58
Российская армия обстреляла из РСЗО две громады в Днепропетровской области
09:48
Власти Донетчины сообщили о 16 погибших от обстрелов за сутки
все новости
ВИДЕО
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция