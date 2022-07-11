Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности

11 июля 2022, 19:49

Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.

По данным телеканала TRT World, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки в Украине, а также ситуацию в Сирии.

Со своей стороны, агентство «Анадолу» сообщает, что Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил, что «настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна».

Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации в Украине и вновь заявил о готовности Анкары «сделать все возможное», чтобы способствовать этому.

Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопрос организации коридора для экспорта зерна через порты Украины.

При этом Эрдоган отметил, что сама Турция не испытывает проблем с поставками зерна.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины необходимо решать с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. Он сообщил, что обсуждается механизм создания «зернового коридора» в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

Еще по теме

Прочее
Вывоз зерна
Люди
Реджеп Тайип Эрдоган
Места
Турция

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
11:49
«ДНР» заявила о ранении четырех человек от обстрелов за сутки
00:25
«ДНР» хочет казнить двух «азовцев»
00:00
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
21:14
«ДНР»: В ходе обстрела Шахтерского района три человека погибли, 11 получили ранения
18:07
СМИ: На оккупированный Донбасс хотят отправить учителей из Дагестана
17:24
«ДНР»: В Донецке снова под обстрелом Киевский и Куйбышевский районы
15:41
«ДНР»: В результате обстрела ранены два человека в Петровском районе Донецка
15:03
«ЛНР»: В ходе обстрела ранен житель Кременной
13:27
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
13:00
Колонна техники направилась из Мариуполя в сторону линии фронта — советник мэра
11:25
В Алчевске горел склад боеприпасов. «ЛНР» говорит об ударе из HIMARS
10:20
«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Шахтерске и Торезе горят склады боеприпасов «ДНР»
все новости
19:49
Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности
19:38
Новый указ Путина о гражданстве для жителей Украины будет ничтожным – МИД
18:46
В Украине могут ввести ответственность для бизнеса, который игнорирует воздушную тревогу
17:55
В Часов Яре продолжают находить тела погибших под завалами пятиэтажки
17:30
Ахметов передает свои телеканалы и медиа-проекты государству
16:42
Пограничники рассказали о ситуации на северной границе Украины
16:22
Путин упростил порядок получения российского гражданства для всех украинцев
15:57
ВСУ уничтожили 14 военных баз и складов БК в тылу войск РФ с конца июня — СМИ
15:14
Количество погибших от удара армии РФ по Часов Яру увеличилось до 26 человек
14:47
В Донецкой области запретили продажу алкоголя
14:12
Минобороны РФ оправдывает удар по Часов Яру убийством «300 националистов»
13:44
Число погибших от удара по Часов Яру возросло до 20 человек
13:17
Стелу на въезде в Северодонецк перекрасили в цвета российского флага
12:35
Обстрел Харькова: Более 30 раненых, трое погибших
11:55
В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW
все новости
ВИДЕО
Горят склады боеприпасов «Л-ДНР», последствия ударов по Донецкой области. Дайджест НД за день ►
11 июля, 00:00
Водопроводная вода затопила улицы Мариуполя — Андрющенко
10 июля, 13:27
Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15
10 июля, 13:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция