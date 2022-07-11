Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 июля провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море. Об этом сообщает агентство «Анадолу».



Ранее сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.



По данным телеканала TRT World, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки в Украине, а также ситуацию в Сирии.



Со своей стороны, агентство «Анадолу» сообщает, что Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил, что «настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна».



Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации в Украине и вновь заявил о готовности Анкары «сделать все возможное», чтобы способствовать этому.



Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопрос организации коридора для экспорта зерна через порты Украины.



При этом Эрдоган отметил, что сама Турция не испытывает проблем с поставками зерна.



Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины необходимо решать с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева. Он сообщил, что обсуждается механизм создания «зернового коридора» в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.