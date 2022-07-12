SCM Ахметова прекращает работу своих телеканалов и изданий

Компания SCM Рината Ахметова начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий «Медиа Группы Украина» (МГУ). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Отмечается, что соответствующие документы будут направлены уполномоченным государственным учреждениям начиная уже с сегодняшнего дня, 12 июля.



«Речь идет обо всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, полученных Медиа Группой Украина от государства. Параллельно сегодня начнется процесс прекращения выпуска принадлежащих МГУ печатных средств массовой информации», — пояснили в SCM.



Согласно законодательству Украины, аннулирование лицензий и удовлетворение заявления о прекращении работы печатных СМИ автоматически лишает компании-собственники статуса СМИ и должны завершить деятельность. В компании подчеркнули, что скорость принятия решения об аннулировании лицензий МГУ после подачи соответствующих заявлений — ответственность государства. Процесс, согласно требованиям законодательства, может занять от месяца до двух.



«В этот период МГУ продолжит выполнять взятые на себя обязательства по лицензионным соглашениям и будет продолжать трансляцию и участие в национальном марафоне новостей, а также в иновещании (FreeДом). Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках группы прекращается», — добавили в SCM.



Вместе с отказом от лицензий на вещание каналов медиагруппы прекращается дистрибуция этих каналов за границей, в том числе в Польше.



В 00:00 12 июля 2022 года МГУ прекратило обновление своих онлайн-медиа.



В компании добавили, что механизм сотрудничества с Vogue будет определен отдельно с владельцем бренда CondeNast путем консультаций.



Все отношения с партнерами группы будут обсуждаться отдельно, отмечается в пресс-релизе.



При этом все активы МГУ, за исключением лицензий, остаются в ее собственности. Речь идет о технике и другом оборудовании, о библиотеке, интеллектуальных правах и правах на бренды, в том числе — «Украина», «Украина 24», «Сегодня». Будущее этих активов будет определено менеджментом в ближайшие дни.



Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко напомнила, что компания Ахметова выходит из медиа-бизнеса из-за того, что государством был принят «абсолютно дискриминационный» закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Этот закон, по ее словам, «делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными».



«Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам не известна — никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить», — подчеркнула Емченко.



Она поблагодарила команду МГУ и пообещала, что SCM «сделает все зависящее от нас, чтобы завершение нашего сотрудничества с каждым членом многотысячного коллектива было максимально прозрачным и человечным».

Накануне Ринат Ахметов объявил о выходе принадлежащей ему инвестиционной компании SCM из медиабизнеса и передаче лицензий всех ее СМИ государству.



По словам сотрудников принадлежащих SCM медиа-проектов, они до последнего не знали о таком решении.