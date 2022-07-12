Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база — мэр

В Мирном Мелитопольского района Запорожской области горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты. Местные жители слышали взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Федоров отметил, что на эту базу оккупационные силы перевезли свою военную технику после того, как ранее ВСУ нанесли удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе.



«Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов виден густой черный дым», — проинформировал мэр Мелитополя.

Скриншот с Google-карты





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