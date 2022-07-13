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В Соледаре, Бахмуте и Торецке после обстрелов начались пожары, их тушили спасатели

13 июля 2022, 12:10

В Соледаре, Бахмуте и Торецке после обстрелов начались пожары, их тушили спасатели

Последствия обстрелов Бахмута. Фото: ГСЧС Последствия обстрелов Бахмута. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Донетчины семь раз привлекались к ликвидации пожаров, возникших в результате обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

В Бахмутском районе спасатели ликвидировали последствия обстрелов в Соледаре. Там горели четыре частных гаража на площади 100 кв. м. В Бахмуте ликвидировали четыре пожара, в том числе в административном здании на площади 500 кв. м.

В Торецке пожарные тушили детский сад. В результате обстрела двухэтажное здание было частично разрушено, и горели верхние конструктивные элементы на площади 100 кв. м.

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