В Соледаре, Бахмуте и Торецке после обстрелов начались пожары, их тушили спасатели

Последствия обстрелов Бахмута. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Донетчины семь раз привлекались к ликвидации пожаров, возникших в результате обстрелов со стороны российской армии. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



В Бахмутском районе спасатели ликвидировали последствия обстрелов в Соледаре. Там горели четыре частных гаража на площади 100 кв. м. В Бахмуте ликвидировали четыре пожара, в том числе в административном здании на площади 500 кв. м.



В Торецке пожарные тушили детский сад. В результате обстрела двухэтажное здание было частично разрушено, и горели верхние конструктивные элементы на площади 100 кв. м.

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