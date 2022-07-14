Три человека погибли в Донецкой области из-за обстрелов, есть раненые

В результате обстрелов со стороны российских сил за сутки погибли трое мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, два человека погибли в Часов Яре и один — в Николаевке. Еще пять человек получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — уточнил Кириленко.



Всего с начала полномасштабного вторжения из-за обстрелов оккупантов в регионе погибли 609 мирных жителей, 1565 человек были ранены.

Ранее Кириленко показал последствия обстрелов Донецкой области. И сообщил об обстреле завода Zeus Ceramica в Славянске.





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