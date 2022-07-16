Из Святогорской лавры эвакуировали часть людей

Из Святогорской лавры удалось вывезти группу мирных жителей на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.



Отмечается, что эвакуация состоялась благодаря усилиям ГУР МО при участии народных депутатов Украины.



«Это семья, скрывавшаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей — мужчина и женщина», — говорится в сообщении.



Сейчас все эвакуированные находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священнослужителей получили тяжелые ранения.



На территории Лавры остаются до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца. Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру.