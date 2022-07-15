Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре

Святогорская лавра. Скриншот

Святогорская лавра в Донецкой области подверглась значительным повреждениям в результате обстрелов за время активных боевых действий. Об этом свидетельствует видео волонтера, которое было опрубликовано на YouTube-канале Донецкой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.



Видео датируется 14 июля.



Вчастности, на записи видно, что поврежден один из храмов, корпуса, в которых живут монахи и паломники, а также административные здания.







По данным украинской стороны, на территории Святогорской лавры находится 600 мирных жителей, а около 100 монахов отказываются покидать обитель. Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации людей из лавры.

1 июня территория Святогорской лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священнослужителей получили тяжелые ранения.



7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня.



Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.