Зі Святогірської лаври евакуювали частину людей

Зі Святогірської лаври вдалося вивезти групу мирних жителів на підконтрольну українській владі територію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Наголошується, що евакуація відбулася завдяки зусиллям ГУР МО за участю народних депутатів України.



«Це сім'я, яка ховалася у стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому наймолодша дитина народилася на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара людей похилого віку — чоловік і жінка», — йдеться в повідомленні.



Наразі всі евакуйовані перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

1 червня територія Святогірської лаври зазнала артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Арістоклій та черниця Варвара. Декілька священнослужителів отримали тяжкі поранення.



На території Лаври залишаються до 600 мирних жителів, з яких понад 50 дітей, у тому числі 4 немовлят. Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври.