Почти пять месяцев оккупанты не могут захватить Луганщину и несут потери — Гайдай

Российские оккупанты не могут захватить Луганскую область до конца, украинские военные держат оборону в двух населенных пунктах. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Погибают каждый день. Луганщина таки стала адом для россиян: почти пять месяцев орки не могут осилить область. Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону», — сказал Гайдай.



По его словам, ВСУ отразили попытки оккупантов «перерезать» трассу Лисичанск-Бахмут.



«Орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут», — добавил глава области.



Он отметил, что для поиска слабых мест в украинской обороне оккупанты отправляют диверсионно-разведывательные группы, которые с заданий не возвращаются.



«Так же, как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками. Партизаны тоже работают», — сказал Гайдай.