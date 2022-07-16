Майже п'ять місяців окупанти не можуть захопити Луганщину та зазнають втрат — Гайдай

Російські окупанти не можуть захопити Луганську область до кінця, українські військові тримають оборону у двох населених пунктах. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.



«Гинуть щодня. Луганщина таки стала пеклом для росіян: майже п'ять місяців орки не можуть здолати область. Білогорівка та Верхньокам'янка продовжують тримати оборону», — сказав Гайдай.



За його словами, ЗСУ відбили спроби окупантів «перерізати» трасу Лисичанськ-Бахмут.



«Орки хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут», — додав глава області.



Він зазначив, що для пошуку слабких місць в українській обороні окупанти відправляють диверсійно-розвідувальні групи, які із завдань не повертаються.



«Так само, як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами. Партизани теж працюють», — сказав Гайдай.