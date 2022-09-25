«Здесь очень много патриотов Украины». Как проходит «референдум» на Херсонщине

Представители госучреждений оккупированного Херсона пришли по указанию руководства «на концерт», который превратился в «голосование». Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупированная часть Херсонской области до сих пор переполнена проукраински настроенными гражданами, не поддерживающими Россию, которая «пришла в их дом». Из соображений безопасности они не говорят об этом открыто, но продолжают верить в полное освобождение региона ВСУ и время от времени напоминают оккупантам, что «проукраинские партизаны бодрствуют».



Впрочем, среди жителей есть и те, кто говорит об «одной крови» и надеется на «будущее с Россией».



«Избирательный участок» в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Иностранные журналисты недавно сообщили, что якобы президент России Владимир Путин запретил военным отступать из Херсона, там уже начали проведение псевдореферендума.



Оккупационные власти в первый день даже устроили шоу с «голосованием», триколорами и музыкальным сопровождением. Все это под свои телекамеры. Людей туда направили из госучреждений якобы «на концерт».



Пророссийский билборд на оккупированной Херсонщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

О том как прошел первый день «референдума» в Херсонской области и какие настроения у местных жителей — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».

По тот берег

Попасть в оккупированный Херсон пока возможно только по реке на катере. Поскольку из-за боев частично поврежден Антоновский мост и перекрыта дамба через Каховскую ГЭС.

В оккупированный Херсон можно добраться только на катере из-за повреждения Антоновского моста. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сейчас Россия в котле, получается, — говорит житель Олешек на Херсонщине, откуда отправляются катера на Херсон. — Их там до 15 тысяч солдат и подмогу они не могут переправить себе, потому что ВСУ их бомбят постоянно. Я слышал, что российские военные даже вели переговоры с ними о сдаче в плен».



Есть несколько видов катеров, которыми можно добраться до центра Херсона — за 40 минут и за 15. Соответственно цены на проезд различаются — 60 и 150 гривен. Оплата также возможна в рублях.



О том, как будут добираться до города зимой, перевозчики только шутят — «санки и лыжи».



40 минут поездки на катере проходят в полной тишине, несмотря на переполненное судно. Люди смотрят в пол или в телефон.

В оккупированный Херсон можно добраться только на катере из-за повреждения Антоновского моста. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупированный Херсон встречает почти пустыми улицами. Повсюду виднеются российские триколоры и плакаты — «Хесрон русский город», «Херсон с Россией навсегда», «Русские и украинцы один народ».

Пророссийский билборд в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В центре города установлены билборды с призывом приходить на «референдум» 23-27 сентября. Улицы патрулируют «кадыровцы», «полиция» и «военная инспекция».



По городу передвигается российская техника — танки и грузовики, также легковые автомобили оккупантов с отметки «Z», «O», «V». Время от времени встречаются авто, в которых вместо номерных знаков написано «ZOV».

Российская техника в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Z — это "ДНР", О — Россия, V — чеченцы и дагестанцы», — говорит на одном из блокпостов оккупант. Впрочем, точно никто не может объяснить, что означают эти буквы и их совокупность.



Время от времени в Херсоне слышны взрывы.

Пророссийский билборд с призывом приходить на псевдореферендум на оккупированной Херсонщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Голосование»

Утром 23 сентября оккупанты объявили об открытии «избирательных участков», назвав это «историческим событием». Голосовать приходили и лидеры оккупационной власти Херсонщины Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел на псевдореферендум. Скриншот

В Херсоне проголосовать можно было во дворах домов и нескольких точках — в частности, захваченной морской академии и драматическом театре.

Женщина читает текст бюллетеня в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Но мало кто из обычных жителей об этом знал.



«Телевизор я не смотрю, никто не приглашал, поэтому пока ничего не знаю», — говорит одна из местных. «Сегодня шли мимо двора и видели, как там на улицах стояли эти урны, а бабушки голосовали», — рассказывает мне жительница Херсона. «У нас разделились люди во мнениях. Просто многим бабушкам и дедушкам, которые не смогли устроить свою финансовую жизнь, было тяжело в первые дни войны. Поэтому, когда им начали оказывать какую-то там помощь — они уже кричат, что Россия хорошая. Но они не думают о будущем, о своих внуках и детях...», — говорит женщина и добавляет, что не пойдет на «референдум». Большинство жителей опасаются, что оккупанты будут делать обход по домам.

«Избирательный участок» в оккупированном Геническе. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Все это должно быть тайно. Это волеизъявление каждого человека», — говорит местный житель.



«Вот и как не проголосовать, если они ходят по домам с автоматами? — говорит мне жительница Херсона. — И не открыть тоже страшно, потому что рассказывали, что те ставят тогда соответствующие отметки прямо на дверях».

Пророссийский билборд на оккупированной Херсонщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Еще несколько местных женщин наоборот считают, что важно идти на «референдум». «Вот все говорят, что напишут за нас. Вот нужно пойти и доказать, что не напишут, что не согласны», — рассуждает женщина.



«Я вообще против всех. Не верю не тем, не тем», — говорит еще одна жительница.



Впрочем, местные добавляют, что за 8 лет Херсон стал намного патриотичнее. «Здесь очень много патриотов, — говорит местный таксист. — Поэтому просто им не будет».



«Вот надо было сюда заходить в 2014. Тогда все ждали их здесь... Я тоже думал, что скорее бы... А сейчас уже совсем другая картина, — говорит житель Херсона. — За эти 8 лет здесь выросла проукраинская позиция».

Пророссийская газета, которую волонтеры раздают местным жителям оккупированной Херсонщины. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, пророссийские люди здесь также есть.



«Я считаю, что здесь должна быть Россия. Мы же одной крови все», — говорит мне еще одна жительница Херсона, которую встречаю возле избирательного участка. «Я часто ездила работать в Москву и мне там нравилось. Если кто-то слышал украинский язык-никогда не относился отрицательно, наоборот — доброжелательно».



«Я пошла и везде поставила "да", — говорит еще одна женщина возле участка. — Пусть будет Россия. Потому что это все Америка, Германия, Франция развернули войну. Им просто нужны территории, а нас используют».

Пророссийская наклейка в оккупированном Геническе. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я вообще не понимаю, зачем Россия отдала этих "азовцев", этих нацистов. Они же бандиты, — слышу от еще одной женщины возле участка комментарии относительно недавнего обмена. — Я уже подала все документы на получение российского паспорта. Потому что здесь уже не будет Украины».

На избирательных участках оккупированной Херсонской области усиленная охрана из российских силовиков. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Здания «избирательных участков» под усиленной охраной российских войск, также там работают волонтеры, которые раздают российские ленты и газеты. Кроме того, возле здания вместе с представителями оккупационной власти дежурили так называемые журналисты и еще какие-то люди, похожие на иностранцев. Вероятно, это именно те иностранные наблюдатели, которые постоянно поддерживают нарративы оккупантов. О связи этих наблюдателей с РФ заявили и журналисты-расследователи.

Возле «избирательных участков» оккупированной Херсонщины были замечены люди с камерами и иностранцы — вероятно, наблюдатели. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Возле местного музыкального училища вижу большое собрание людей. Спрашиваю у них о цели прихода. «Вообще мне на работе сказали, что здесь будет концерт, — говорит мне женщина, которая пришла в училище. — Отправили определенное количество людей. А оказывается, что здесь будет голосование. Зачем они так маскировались?»

Представители госучреждений оккупированного Херсона пришли по указанию руководства «на концерт», превратившейся в «голосование». Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Люди, очевидно, действительно собирались на какое-то представление, поскольку пришли нарядными. Рядом встречаю видеокамеры и музыкантов. В 15:00 женщина начинает «праздничный концерт» в честь «референдума». Людям выдают российские флаги, поют русские песни и частушки. В это время часть пришедших запускают в середину для так называемого «голосования».

«Кадыровцы» патрулируют оккупированный Херсон. На автомобиле надпись «Ахмат сила». Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Вопрос в бюллетене звучал на русском и украинском языках: «Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?». Ответы да или нет.

Бюллетень на «референдуме» на оккупированной части Херсонской области. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Все равно все понимают, что это все фикция этот "референдум", - говорит мне местный житель — Просто они боятся, что территорию могут отбить. Вот и спешат...»

Разделение

«Здесь безумные митинги были в первые дни. Пока не зашли эти с автоматами», — говорит мне житель Олешек на Херсонщине. «У нас до сих пор ставят мины, растяжки коллаборантам, Сальдо же отравили, он едва выжил. У нас другой регион. Здесь же надеются на освобождение территории. И так оно и будет. Никто не будет с той Россией договариваться, а будут бить и продлится это еще не один год. Украина не должна сбавлять темп, потому что только сбавят или заговорят о перемирии — Россия начнет накапливать силы», — говорит местный житель.



Разделение в настроениях людей ощущается также в оккупированных Новой Каховке и Геническе.

Флаг России и «Знамя победы» у входа в парк имени Тараса Шевченко в оккупированном Геническе. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Новую Каховку периодически обстреливают. Большинство жителей уехали. «В основном Украина стреляет по ГЭС, по местам скопления войск, — рассказывает мне местный. — По городу, в принципе, Украина не стреляет. Только вот когда здесь эти не все успевают сбивать, или долетают остатки от сбитых ракет».



Мужчина говорит, что будет голосовать на референдуме за Россию. «24 числа сюда зашли российские войска, в ночь на 24 отсюда ушли СБУ, прокуратура, полиция, все. А 25 мы уже стали предателями и сепаратистами», — говорит мужчина и добавляет, что не верит в освобождение территорий ВСУ.

«Украина не отобьет уже эти территории, но они не перестанут кошмарить людей, потому что это такие политические игры», — считает мужчина. «Будут стрелять пока не подвинут линию фронта, а потом уже начнется нормальная жизнь».

Поврежденное обстрелами здание в оккупированной Новой Каховке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Еще одна жительница Новой Каховки также говорит о «сдаче территорий». «Я любила Украину, я здесь родилась. Но я никогда не прощаю предательства», — говорит местная. «Если уж нас сдали — не трогайте. Я придерживаюсь такой позиции. Мы не знаем многих вещей ни в Украине, ни в России. Там где войны-там большие деньги. Украина предала, фактически отдала нас — пришла Россия. Ну посмотрим...»

Разрушенное обстрелами здание в оккупированной Новой Каховке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Женщина с ужасом вспоминает первые дни оккупации. «Когда мы мечтали о хлебе, сушили сухари, обменивали лекарства, сигареты, яйца...Как мы вешали белые ленты на авто... я никогда не думала, что буду переживать что — то подобное...», — вспоминает женщина. «Мы уже начали сами бегать к мэру, к российским военным и договариваться о необходимом коридоре».



Женщина говорит, что ее четырехлетний сын до сих пор не забывает те события: «Он очень сильно повзрослел. Я пыталась ему говорить, что это гром, что не стоит бояться. Но прекрасно помню, как он лежит ночью и говорит "Мама, это не гром. Это танки стреляют. Я видел сам". Говорят что детям вроде легче все забыть ... нет, оно не забудется».

Первые дни оккупации вспоминает с ужасом еще один местный житель. «Я никогда не думал, что когда-то испытаю такой сильный стресс, — говорит мужчина. — В груди все сжималось от обстрелов. Сейчас уже даже не реагирую, а тогда было страшно». Мужчина рассказал, что голосовать не планирует. «Но, если придут с автоматом, то спрошу имею ли я право не голосовать. Если нет — то что-то напишу. Ну, у кого автомат — у того же и сила», — говорит мужчина и добавляет, что его жена пророссийской позиции. «Мы до сих пор с ней спорим, она постоянно смотрит российскую пропаганду, хочет делать паспорт РФ... Я не могу ее убедить».

Жители оккупированного Херсона ждут автобус на остановке с пророссийскими плакатами. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По дороге по городу встречаю супругов. Мужчина в черной кофте, а под ней олимпийка сине-желтого цвета. «В нас постоянно стреляют, почти все уехали. А куда я поеду?» — говорит мужчина. «Еще говорят — не идите на "референдум". А если они с автоматами ходят, то как? Это говорят те, кто не понимает что такое оккупация».



На воздушную тревогу люди почти не реагируют. «Я заняла такую позицию — как бог пошлет. Поэтому и не прячусь никуда».

Пророссийский билборд на оккупированной Херсонщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Геническе на Херсонщине много переселенцев из Новой Каховки и Донецкой области. Они, для возможности проголосовать на псевдореферендуме, должны написать соответствующее заявление.

Переселенцы из других регионов, желающие принять участие в псевдореферендуме в Херсонской области, должны написать соответствующее заявление. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Сейчас члены комиссии ходят к людям по домам, а 27-го будет возможность прийти на участок. Хотя некоторые жители приходят туда и сейчас. «Я сегодня уже проголосовал, мимо проходил», — говорит мне житель Геническа. «Будет уже здесь Россия теперь. Не отобьет ничего Украина», — считает мужчина.



«Это вообще нарушение всех правил», — возмущается местная пенсионерка. — Они с автоматами ходят по домам. Я бы очень хотела, чтобы меня не было дома когда это будет. Они не могут заставлять». Женщина говорит, что верит в Украину и убеждена, что этой войны не должно быть: «Эта война никому не нужна. Нам сейчас нечего делать вместе с Россией...Но мы же хоть уже отжили свое, а вот молодежь...она должна решать и выбирать».

Кроме «референдума» жители оккупированной Херсонщины также озабочены объявлением мобилизации в России. «Вот они проведут этот так называемый "референдум", пройдет несколько месяцев, они объявят, что мы их территория и начнут мобилизацию», — говорит мне местный с Херсонщины.

Пророссийский билборд на оккупированной Херсонщине. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В аннексированном Крыму уже начался активный призыв. «У нас на работе в Севастополе четыре парня и всем четверым в день объявления мобилизации пришли повестки», — говорит мне женщина в Геническе, которая недавно вернулась с полуострова. «Многие ребята сейчас бегут в Грузию. Потому что за кого воевать? За Россию? Где 140 миллионов никак не могут свергнуть своего диктатора?»



Жители Новой Каховки также рассказывают о деталях мобилизации в «ДНР», которые узнали от самих мобилизованных. «Ну вот на блокпостах ребята рассказывали, что если отказываются там воевать — говорят, что бросят на подвал на несколько лет».



В то же время, важно отметить, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции. «Где Россия, а где конвенция? О чем вы?» — говорит жительница Геническа.

«Война никогда не приносила счастья»

«Знаете, я сейчас стараюсь абстрагироваться немного от этого всего», — говорит мне местный пенсионер из Херсона. «Потому что если очень много думать и переживать — можно чокнуться. А нам надо еще жить».



«Война никогда не приносила счастья», — говорит мне женщина из Геническа. «Это увечья, разрушения, смерти, сироты, голод, болезни, слезы... С обеих сторон», — говорит женщина. «Почему же Путин не пошел войной на Европу, которая так "угрозу несла"? Почему решил уничтожить Украину?»

Представители госучреждений оккупированного Херсона пришли по указанию руководства «на концерт», превратившейся в «голосование». Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Это все оправдание, — говорит житель Новой Каховки. — Просто Путин не мог смириться, что какая-то Украина, как они говорят "хохлы", решила быть самостоятельной, самостоятельно выбирать, развиваться, идти в Европу, НАТО. Но это наше право...», — говорит мужчина. «Да, у нас постоянно были скандалы. Потому что в России все СМИ государственные и там только хорошо говорят о руководстве страны... А на самом деле их "хорошо" — хуже нашего "плохо". У нас же куча разных каналов и везде разные стороны, скандалы. Но ведь это хорошо — прослушав все можно составить полную и объективную картину, сделать самостоятельный вывод...».



«10 миллионов украинцев уехали... 10 миллионов вынужденно покинули свои дома», — говорит местная с Херсонщины.



«Кое-кто бежал от бомбежки прямо в тапочках кто-то с маленькой сумочкой ... Сколько погибших? Простых мирных жителей. Хоронили в огородах, находили под завалами... Ради чего? Чтобы эта верхушка, которая и так всегда была в шоколаде — еще больше наживилась?» — говорит женщина. В это время на ее глаза наворачиваются слезы. «Я даже в Крыму разговариваю на украинском. Муж меня ругает, а я не боюсь...».

В руках она держит маленькое дерево. «Война войной, а я вот буду сажать дерево. Жизнь не останавливается, несмотря на весь этот ужас...»



Она прощается со мной на родном украинском языке, несмотря на большую толпу людей рядом. Она желает выдержки и счастья.



Эти слова на родном украинском языке в оккупации, как и сине-желтые цвета по-особому ценны.

Пророссийские плакаты в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

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Украинские власти призвали жителей оккупированных территорий не идти на псевдореферендум и отметила уголовной ответственности.



Также Украина созывает внеочередное заседание Совбеза ООН из-за «референдума».