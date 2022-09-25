«Тут дуже багато патріотів України». Як відбувається «референдум» на Херсонщині

Представники держустанов окупованого Херсона прийшли за вказівкою керівництва «на концерт», який перетворився на «голосування». Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупована частина Херсонщини досі переповнена проукраїнськи налаштованими громадянами, які не підтримують Росію, «яка прийшла у їхній дім». З міркувань безпеки вони не говорять про це відкрито, але продовжують вірити у повне відбиття регіону ЗСУ і час від часу нагадують окупантам, що «проукраїнські партизани не сплять».



Втім, серед мешканців є й ті, хто говорить про «одну кров» і сподівається на «майбутнє з Росією».



«Виборча дільниця» в окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Іноземні журналісти нещодавно повідомили, що нібито президент Росії Володимир Путін заборонив військовим відступати з Херсона, там вже розпочали проведення псевдореферендуму.



Окупаційна влада в перший день навіть влаштувала шоу із «голосуванням», триколорами та музичним супроводом. Все це під свої телекамери. Людей туди направили з держустанов нібито «на концерт».

Проросійський білборд на окупованій Херсонщині. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Про те, як пройшов перший день «референдуму» у Херсонській області та які настрої у місцевих жителів — у репортажі Вікторії Рощиної для «Новин Донбасу».

По той берег

Потрапити до окупованого Херсона наразі можливо лише річкою на катері. Оскільки через бої частково пошкоджений Антонівський міст і перекрита дамба через Каховську ГЕС.

До окупованого Херсона можна дістатися лише на катері через пошкодження Антонівського мосту. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Зараз Росія в казані виходить, — каже житель Олешок на Херсонщині, звідки вирушають катери на Херсон. — Їх там до 15 тисяч солдат і підмогу вони не можуть переправити собі тому що ЗСУ їх бомблять постійно. Я чув, що російські військові навіть вели перемовини із ними про здачу в полон».



Є кілька видів катерів, якими можна дістатися до центру Херсону — за 40 хвилин та за 15. Відповідно ціни на проїзд різняться — 60 та 150 гривень. Оплата також можлива в рублях.



Про те, як добиратимуться до міста взимку, перевізники лише жартують — «санки та лижі».



40 хвилин поїздки на катері проходять у повній тиші, незважаючи на переповнене судно. Люди дивляться в підлогу або телефон.

До окупованого Херсона можна дістатися лише на катері через пошкодження Антонівського мосту. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупований Херсон зустрічає майже порожніми вулицями. Всюди видніються російські триколори та плакати — «Хесрон російське місто», «Херсон із Росією назавжди», «Росіяни та українці один народ».

Проросійський білборд у окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У центрі міста встановлено білборди із закликом приходити на «референдум» 23-27 вересня. Вулиці патрулюють «кадировці», «поліція» та «військова інспекція».



Містом пересувається російська техніка — танки і вантажівки, а також легкові автомобілі окупантів з позначки «Z», «O», «V». Іноді зустрічаються авто, в яких замість номерних знаків написано ZOV.

Російська техніка в Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Z — це "ДНР", О — Росія, V — чеченці та дагестанці», — говорить на одному з блокпостів окупант. Втім, точно ніхто не може пояснити, що означають ці літери та їхню сукупність.



Іноді у Херсоні чути вибухи.

Проросійський білборд із закликом приходити на псевдореферендум на окупованій Херсонщині. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Голосування»

Зранку 23 вересня окупанти оголосили про відкриття «виборчих дільниць», назвавши це «історичною подією». Голосувати приходили і лідери окупаційної влади Херсонщини Кирило Стремоусов та Володимир Сальдо.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо прийшов до псевдореферендуму. Скріншот

У Херсоні проголосувати можна було у дворах будинків та кількох точках — зокрема захопленій морській академії та драматичному театрі. Але мало хто зі звичайних мешканців про це знав.



«Телевізор я не дивлюся, ніхто не запрошував, тому поки що нічого не знаю», — каже одна з місцевих.

Жінка читає текст бюлетеня у окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Сьогодні йшли повз двір і бачили, як там на вулицях стояли ці урни, а бабусі голосували», — розповідає мені мешканка Херсона. «В нас розділилися люди в думках. Просто багатьом бабусям та дідусям, які не змогли влаштувати своє фінансове життя було важко в перші дні війни. Тому коли їм почали надавати якусь там допомогу — вони вже кричать, що Росія хороша. Але вони не думають про майбутнє, про своїх онуків та дітей...», — каже жінка і додає, що не піде на «референдум». Більшість мешканців побоюються, що окупанти робитимуть обхід по домівках.

«Виборча дільниця» в окупованому Генічеську. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Все це має бути таємно. Це волевиявлення кожної людини», – каже місцевий мешканець.



«От і як не проголосувати, якщо вони ходять по домівках з автоматами? — каже мені мешканка Херсона. — І не відкрити теж страшно, бо розповідали, що ті ставлять тоді відповідні позначки просто на дверях» .

Проросійський білборд на окупованій Херсонщині. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Ще кілька місцевих жінок навпаки вважають, що важливо йти на «референдум». «От усі кажуть, що напишуть за нас. Ось треба піти та довести, що не напишуть, що не згодні», — вважає жінка.



«Я взагалі проти всіх. Не вірю не тим, не тим, — каже ще одна мешканка.



Втім, місцеві додають, що за 8 років Херсон став набагато патріотичнішим. «Тут дуже багато патріотів, — каже місцевий таксист. — Тож просто їм не буде».



«Ось треба було сюди заходити 2014 року. в 2014 році. Тоді всі чекали їх тут… Я теж думав, що скоріше б… а зараз вже зовсім інша картина", — каже житель Херсона. — За ці вісім років тут зросла проукраїнська позиція» .

Проросійська газета, яку волонтери роздають місцевим мешканцям окупованої Херсонщини. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Втім, проросійські люди тут також є.



«Я вважаю, що тут має бути Росія. Ми ж однієї крові усі», — каже мені ще одна мешканка Херсона, яку зустрічаю біля «виборчої дільниці». «Я часто їздила працювати до Москви і мені подобалося. Якщо хтось чув українську мову, ніколи не ставився негативно, навпаки — доброзичливо».



«Я пішла і скрізь поставила "Так", — каже ще одна жінка біля «дільниці. — Хай буде Росія. Тому що все це Америка, Німеччина, Франція розгорнули війну. Їм просто потрібні території, а нас використовують».

Проросійська наклейка в окупованому Генічеську. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Я взагалі не розумію, навіщо Росія віддала цих "азовців", цих нацистів. Вони ж бандити, — чую ще від однієї жінки біля «дільниці» коментарі щодо нещодавнього обміну. — Я вже подала усі документи на отримання російського паспорта. Тому що тут вже не буде України».

На «виборчих дільницях» окупованої Херсонської області посилена охорона із російських силовиків. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Будівлі «виборчих дільниць» під посиленою охороною російських військ, також там працюють волонтери, які роздають російські стрічки та газети.



Окрім цього, біля будівлі разом з представниками окупаційної влади чергували так звані журналісти та ще якісь люди, схожі на іноземців. Ймовірно, це саме ті іноземні наглядачів, які постійно підтримують наративи окупантів. Про зв’язок даних наглядачів з РФ заявили і журналісти-розслідувачі.

Біля «виборчих дільниць» окупованої Херсонщини було помічено людей з камерами та іноземців — ймовірно, спостерігачів. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Біля місцевого музичного училища бачу велике зібрання людей. Питаю у них про мету приходу. Запитую у них про мету приходу. «Взагалі, мені на роботі сказали, що тут буде концерт, — каже мені жінка, яка прийшла до училища. — Відправили певну кількість людей. А виявляється, що тут буде голосування. Навіщо вони так маскувались?»

Представники держустанов окупованого Херсона прийшли за вказівкою керівництва «на концерт», яка перетворилася на «голосування». Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Люди, вочевидь, дійсно збиралися на якусь виставу, оскільки гарно вбралися. Поряд зустрічаю відеокамери та музикантів. О 15:00 жінка починає «святковий концерт» на честь «референдуму». Людям видають російські прапори, співають російські пісні та частівки. В цей час, частину людей запускають в середину для так званого «голосування».

«Кадировці» патрулюють окупований Херсон. На автомобілі напис «Ахмат сила». Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Питання в бюлетені звучало російською та українською мовами: «Ви за вихід Херсонської області зі складу України, утворення Херсонською областю самостійної держави та входження нею до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації?». Відповіді так чи ні.

Бюлетень на референдумі на окупованій частині Херсонської області. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Все рівно всі розуміють, що це все фікція цей "референдум", – каже мені місцевий житель. – Просто вони бояться, що територію можуть відбити. От і поспішають...»

Розділення

«Тут шалені мітинги були в перші дні. Поки не зайшли ці з автоматами», — каже мені мешканець Олешок на Херсонщині. «У нас досі ставлять міни, розтяжки колаборантам, Сальдо ж отруїли, він ледь вижив. В нас інший регіон. Тут таки сподіваються на визволення території. І так воно й буде. Ніхто не буде з тією Росією домовлятися, а будуть бити й триватиме це ще не один рік. Україна не має зменшувати темп, тому що тільки зменшать або заговорять про перемир'я — Росія почне накопичувати сили», — каже місцевий житель.



Розділення в настроях людей відчувається також у окупованих Новій Каховці та Генічеську.

Прапор Росії та «Прапор перемоги» біля входу в парк імені Тараса Шевченка в окупованому Генічеську. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Нову Каховку періодично обстрілюють. Більшість мешканців виїхали. «В основному Україна стріляє по ГЕС, по місцям скупчення військ, — розповідає мені місцевий. — По місту в принципі Україна не стріляє. Лише от коли тут ці не все встигають збивати, або долітають залишки від збитих ракет».



Чоловік каже, що голосуватиме на референдумі за Росію. «24 числа сюди зайшли російські війська, в ніч на 24 звідси пішли СБУ, прокуратура, поліція, всі. А 25 ми вже стали зрадниками та сепаратистами», — каже чоловік і додає, що не вірить у звільнення територій ЗСУ.



«Україна не відіб'є вже ці території, але вони не перестануть кошмарити людей, бо це такі політичні ігри», — вважає чоловік. «Будуть стріляти, поки не посунуть лінію фронту, а потім вже почнеться нормальне життя

Пошкоджена обстрілами будівля в окупованій Новій Каховці. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Ще одна мешканка Нової Каховки також говорить про «сдачу територій».



«Я любила Україну, Я тут народилася. Але я ніколи не пробачаю зради», — каже Наталя. «Якщо вже нас здали — не чіпайте. Я такої позиції. Ми не знаємо багатьох речей ні в Україні, ні в Росії. Там де війни — там великі гроші. Україна зрадила, фактично віддала нас — прийшла Росія. Ну подивимось...»

Зруйнована обстрілами будівля в окупованій Новій Каховці. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Жінка із жахом згадує перші дні окупації. «Коли ми мріяли про хліб, сушили сухарі, обмінювали ліки, цигарки, яйця...Як ми вішали білі стрічки на авто… Я ніколи не думала, що переживатиму щось подібне...», — згадує жінка. «Ми вже почали самі бігати до мера, до російських військових і домовлятися про необхідний коридор».



Жінка каже, що її чотирирічний син досі не забуває ті події: «Він дуже сильно подорослішав. Я намагалась йому казати, що це грім, що не варто боятися. Але чудово пам'ятаю, як він лежить вночі і каже "Мама, це не грім. Це танки стріляють. Я бачив сам". Кажуть, що дітям начебто легше все забути... ні, воно не забудеться».



Перші дні окупації згадує із жахом ще один місцевий житель. «Я ніколи не думав, що колись зазнаю такого сильного стресу, — каже чоловік. — У грудях усе стискалося від обстрілів. Зараз вже навіть не реагую, а тоді було страшно». Чоловік розповів, що голосувати не планує. «Але, якщо прийдуть з автоматом, то запитаю, чи маю я право не голосувати. Якщо ні, то щось напишу. Ну, у кого автомат — у того ж і сила», — каже чоловік і додає, що його дружина проросійської позиції. «Ми досі з нею сперечаємось, вона постійно дивиться російську пропаганду, хоче робити паспорт РФ... Я не можу її переконати».

Мешканці окупованого Херсона чекають на автобус на зупинці з проросійськими плакатами. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дорогою містом зустрічаю подружжя. Чоловік у чорній кофті, а під нею олімпійка синьо-жовтого кольору. «У нас постійно стріляють, майже всі поїхали. А куди я поїду? — каже чоловік. «Ще кажуть – не йдіть на "референдум". А якщо вони з автоматами ходять, то як? Це кажуть ті, хто не розуміє, що таке окупація» .



На повітряну тривогу люди майже не реагують. «Я зайняла таку позицію — як бог пошле. Тому й не ховаюся нікуди».

Проросійський білборд на окупованій Херсонщині. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У Генічеську на Херсонщині багато переселенців із Нової Каховки та Донецької області. Вони, задля можливості проголосувати на псевдореферендумі, мають написати відповідну заяву.

Переселенці з інших регіонів, які бажають взяти участь у псевдореферендумі на Херсонщині, мають написати відповідну заяву. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Зараз члени комісії ходять до людей по домівках, а 27 буде можливість прийти на дільницю. Хоча деякі мешканці приходять туди і зараз. «Я сьогодні вже проголосував, повз проходив», — каже мені мешканець Генічеська. «Буде вже тут Росія тепер. Не відіб’є нічого Україна», — говорить чоловік.



«Це взагалі порушення всіх правил», — обурюється місцева пенсіонерка. «Вони з автоматами ходять по домівках. Я б дуже хотіла, щоб мене не було вдома, коли це буде. Вони не можуть змушувати». Жінка каже, що вірить в Україну і переконана, що цієї війни не має бути. «Ця війна нікому не потрібна. Нам зараз немає чого робити разом з Росією... Але ми ж хоч віджили вже своє, а от молодь... Вона має вирішувати і обирати».

Окрім «референдуму» мешканці окупованої Херсонщини також переймаються оголошенням мобілізації в Росії. «От вони проведуть цей так званий "референдум", пройде кілька місяців, вони оголосять, що ми їх територія і почнуть мобілізацію», — каже мені місцевий з Херсонщини.

Проросійський білборд на окупованій Херсонщині. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В анексованому Криму вже почався активний призов. «У нас на роботі у Севастополі чотири хлопці і всім чотирьом в день оголошення мобілізації прийшли повістки», — каже мені жінка в Генічеську, яка нещодавно повернулася з півострова. «Багато хлопців зараз тікають у Грузію. Бо за кого воювати? За Росію? Де 140 мільйонів ніяк не можуть скинути свого диктатора?»



Місцеві з Нової Каховки також розповідають про деталі мобілізації в «ДНР», які дізналися від самих окупантів. «Ну от на блокпостах хлопці розповідали, що якщо відмовляються там воювати — кажуть, що кинуть на підвал на кілька років».



Водночас, варто зазначити, що примусова мобілізація на окупованих територіях є порушенням Женевської конвенції. «Де Росія, а де конвенція? Про що ви?» — каже місцева з Генічеська.

«Війна ніколи не приносила щастя»

«Знаєте, я зараз намагаюсь абстрагуватися трохи від цього всього», — каже мені місцевий пенсіонер із Херсона. «Бо якщо дуже багато думати і переживати — можна чокнутися. А нам ще треба жити».



«Війна ніколи не приносила щастя», — каже мені жінка з Генічеська. «Це каліцтва, руйнування, смерті, сироти, голод, хвороби, сльози... З обох сторін», — говорить жінка. «Чому ж Путін не пішов війною на Європу, яка так "загрозу несла"? Чому вирішив знищити Україну?».

Представники держустанов окупованого Херсона прийшли за вказівкою керівництва «на концерт», яка перетворилася на «голосування». Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Це все виправдання», — каже місцевий з Нової Каховки. «Просто Путін не міг змиритися, що якась Україна, як вони кажуть "хохли", вирішила бути самостійною, самостійно обирати, розвиватися, йти до Європи, НАТО. Але це наше право...», — каже чоловік. «Так, у нас постійно були скандали. Бо в Росії всі ЗМІ державні і там лише добре говорять про керівництво країни... А насправді їхнє "добре" — гірше нашого "погано". В нас же купа різних каналів і всюди різні сторони, скандали. Але ж це добре — прослухавши всі можна скласти повну і об’єктивну картину, зробити самостійний висновок...»



«10 мільйонів українців поїхали... 10 мільйонів вимушено залишили свої будинки», — каже місцева з Херсонщини.



«Дехто йшов просто у капцях, хтось з маленькою торбинкою... Скільки загиблих? Простих мирних мешканців. Ховали у городах, знаходили під завалами... Заради чого? Щоб ця верхівка, яка і так завжди була в шоколаді, — ще більше наживилася?» — каже жінка. В цей час на її очі навертаються сльози. «Я навіть у Криму розмовляю українською. Чоловік мене сварить, а я не боюсь...» .



У руках вона тримає маленьке деревце. «Війна війною, а я ось саджатиму дерево. Життя не зупиняється, попри весь цей жах..»



Вона прощається зі мною рідною українською мовою, не зважаючи на великий натовп людей поряд. Вона бажає витримки та щастя.



Ці слова рідною українською мовою в окупації, як і синьо-жовті кольори — по особливому цінні.

Проросійські плакати у окупованому Херсоні. Вересень 2022. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

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Українська влада закликала мешканців окупованих територій не йти на псевдореферендум та наголосила на кримінальній відповідальності.



Також Україна скликає позачергове засідання радбезу ООН через «референдум».