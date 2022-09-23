В правительстве заявили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд

Причастных к псевдореферендумам ждет суд, имена этих людей известны правоохранителям. Об этом сообщили Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Силовые и разведывательные ведомства Украины, а также Минреинтеграции владеют полной информацией об организаторах, исполнителях и приспешниках проведения псевдореферендумо», - заявили в правительстве.



Также отмечается, что в отношении всех указанных лиц будут введены санкции, будет инициировано их уголовное преследование, приостановлены социальные выплаты, арестовано движимое и недвижимое имущество.

Ранее мы сообщали, что 23 сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей начались так называемые «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы.