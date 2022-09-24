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Путин запретил военным командирам отступать из Херсона — СМИ

24 сентября 2022, 16:11

Путин запретил военным командирам отступать из Херсона — СМИ

Президент РФ Владимир Путин в последние недели более активно занялся непосредственным стратегическим планированием в войне против Украины. И среди прочего отклонил просьбы военных командиров о разрешении отступить из Херсона. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, полученной от представителей американской администрации, российские командиры предлагали оставить город и организованно отступить за Днепр — чтобы сохранить личный состав и военную технику.

«Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время первоначального вторжения... Его возвращение стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского», — подчеркивает NYT.

По словам источников NYT, информированных о чрезвычайно секретных разведданных, отказ Путина от вывода российских войск из Херсона привел к снижению морального духа среди российских военнослужащих. Они были большей частью отрезаны от своих линий снабжения и от основной группировки, находящейся за Днепром.

По мнению американских официальных лиц, разногласия Путина и его генералов по поводу линии фронта в Херсоне показывают, насколько критической является ситуация на юге Украины для обеих воюющих сторон. Несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является важным театром военных действий, имеющим серьезные стратегические последствия для Киева и Москвы, пишет издание. Если ВСУ отбросят российские силы еще дальше, то под угрозой окажется Крымский мост, к строительству которого Путин приложил столько сил.

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