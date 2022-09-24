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Учились в РФ, связаны с Кремлем: Какие «иностранные наблюдатели» прибыли на «референдум»

24 сентября 2022, 22:32

Учились в РФ, связаны с Кремлем: Какие «иностранные наблюдатели» прибыли на «референдум»

К наблюдению за так называемым «голосованием» на псевдореферендумах на оккупированных украинских территориях Кремль привлек якобы «независимых иностранных наблюдателей», которые имеют прямые связи с российскими структурами. Об этом говорится в материале издания «Тhe Insider».

«Иностранцы не замечают нарушений, даже несмотря на десятки записей с подъездных камер наблюдения, на которых видно, как женщины с урнами для голосования ходят в сопровождении вооруженных военных. Объясняется их невнимание просто — "независимые наблюдатели" либо учились в российских вузах, либо связаны с кремлевскими структурами», — пишет издание.

В частности, в одном из пропагандистских телесюжетов появляется «международный наблюдатель из Италии» по имени Элизео Берлиози. По фото этого итальянца в сети легко находится некий Элизео Бертолази.  Согласно Европейской платформе демократических выборов, Бертолази — младший научный сотрудник прокремлевского Института перспективных исследований в области геополитики и вспомогательных наук, корреспондент информационного агентства «Россия сегодня». В холдинг входит и РИА «Новости», а возглавляет «Россию сегодня» пропагандист Дмитрий Киселев.

Также Бертолази принимал участие в «итальянской делегации», посетившей Крым в феврале 2018 года, сообщалось, что он ее возглавлял. РИА «Новости» писало, что Бертолази является учредителем итальянской компании «Агровенеция». Брал интервью у «жительницы Горловки Анны Тув», вместе они митинговали в центре Берлина у Бранденбургских ворот в поддержку жителей Донбасса против украинских властей.

Еще один «иностранный независимый наблюдатель» — француз Андре Мишель Клод Шанклю. Сообщается, что он — президент французской НКО Le Collectif France-Russie. На своей странице в Facebook Шанклю публикует фотографии, которые заставляют сомневаться в его «независимости». Также Шанклю протестовал против вакцинации от COVID-19.

Кроме того, Шанклю — лидер ассоциации «Франция-Россия» (France-Russie), выступал с критикой антироссийских санкций после присоединения Крыма. В 2015 году он заявлял, что конфликт на востоке Украины спровоцировал Вашингтон и НАТО, и «если бы Россия хотела «взять ситуацию в свои руки», то российские войска уже были бы в Киеве».

Также в материалах пропагандистов фигурирует наблюдатель из Словакии – президент Словацкой ассоциации выпускников российских и советских вузов, политолог Любица Блашкова. Она окончила российский вуз, также ее называют «большим другом России». Блашкова является выпускницей Волгоградского государственного педагогического и Московского государственного педагогического институтов. Дважды повышала квалификацию в МГУ.

Еще один «иностранный наблюдатель», которого цитирует ТАСС, — в совершенстве владеющий русским языком немец Томас Репер. Он говорит, что приезжает на Донбасс уже восьмой раз с марта. Репер — частый герой новостей российской пропаганды. В августе 2022 году он рассказывал государственному радио Sputnik о борьбе с инакомыслием и атаке на свободу слова в Германии.

Репер как «немецкий блогер» был в составе делегации «западных журналистов», которых оккупанты привозили в Еленовку после гибели украинских военнопленных.

Однако Томас Репер уже давно живет в России. В своем блоге он рассказывает, что переехал в Россию из Германии более 20 лет назад, хорошо владеет русским языком. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге.

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