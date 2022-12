«Она не умрет на полу в своей холодной квартире». Как ирландец и американец эвакуируют людей на Донбассе

Основатель The Mozart Group, бывший морской пехотинец Энди Милберн. Фото: Дмитрий Гончар / hromadske

В марте бывший морской пехотинец США Энди Милберн приехал в Украину освещать войну как журналист-фрилансер. Он быстро понял, что хотел делать больше, и вместе с другими бывшими военными организовал тренировки для терробороновцев, когда под Киевом еще были позиции россиян. После увиденного в Буче они решили остаться, чтобы помогать украинцам. Так образовалась The Mozart Group — организация, которая тренирует военных и эвакуирует гражданских из самых опасных уголков фронта.



hromadske провело два дня с эвакуационной бригадой The Mozart Group в Бахмуте и Соледаре. Как иностранцы с военным опытом нашли себя в гуманитарной миссии в Украине — читайте в репортаже. «Новости Донбасса» публикуют этот материал в рамках партнерства.

Журналистка hromadske Диана Буцко и руководитель эвакуационной бригады The Mozart Group Дейтон в Бахмуте. Фото: Дмитрий Гончар / hromadske

«Какие планы, если россияне зайдут на территорию?»

Автомобили The Mozart Group пересекают реку Бахмутка и въезжают в ту часть города, которую иностранцы называют восточным Бахмутом, а местные — Забахмуткой. В окрестностях Забахмутки идут бои, DeepStateMap обозначает территорию завода СИНИАТ в этой части города как оккупированную. Здесь и слышно, и видно, что война близка. За окном автомобиля — дома с разбитыми крышами, на обочине лежит перевернутая сгоревшая машина. Волонтеры останавливаются возле одного из немногих уцелевших домов с окнами, заколоченными досками. Переводчик Влада стучится в двери, и на порог выходит женщина в красном клетчатом халате.



«Это у вас семья из шести человек?» — спрашивает она.



«Нет, у нас из пяти», — отвечает женщина. Через порог выглядывает еще одна жительница этого дома.



«А сказали, что из шести. Нас просили привезти вам гуманитарную помощь».



Влада объясняет другим членам команды на английском, что это именно тот адрес, и они идут за свертками к машине. Пока пакеты заносят в дом, переводчица и руководитель эвакуационной бригады The Mozart Group Дейтон разговаривают с семьей. Дейтон спрашивает, не хотят ли они эвакуироваться. Женщина отвечает, что с ними в доме живет 80-летняя бабушка.



«Она криком кричит: “Я хочу тут умереть”. Мы не можем ничего с ней поделать. 80 лет вчера было».



«А какие планы, если россияне зайдут на территорию? Это же “Вагнер”», — спрашивает Дейтон.



«Мы все понимаем. Вон там, за четыре дома, вчера сгорела полностью кухня. Сами гасили».

«Разве это не причина уехать? Вы же знаете, как они близко», — не сдается Дейтон.



«У меня что тут ничего нет, что там ничего нет».



«Так это тем более причина уехать», — настаивает Дейтон.



«Вопрос безопасности — это одно, но нельзя просто так оставаться и умирать ни за что, не за идею, не ради кого-то», — добавляет аргументы Влада.



«Нам некуда ехать», — повторяет другая женщина.



Во время эмоционального разговора одна из женщин начинает плакать. Дейтон продолжает объяснять, что россияне в километре от них. Он показывает на телефоне карту боевых действий, на которой видны успехи россиян.



«Вот это вчера, а это сегодня, — сравнивает он два фото карты. — Они продвинулись. Вот здесь ваш дом, а вот тут — россияне. Вам действительно нужно выезжать. Они действительно каждый день продвигаются».



Семья обещает подумать. Уже на улице перед домом Влада останавливает одну из женщин и просит еще раз поговорить с бабушкой и попытаться ее убедить. Дейтон обещает приехать еще, если будет возможность. Осторожные обещания связаны с тем, что члены команды не знают, будет ли эта улица все еще неоккупированной во время следующей поездки.



Такие разговоры — часть работы эвакуационной бригады The Mozart Group, объясняет Дейтон. Они почти никогда не принимают первое «нет» и продолжают приходить и уговаривать жителей прифронтовых зон уезжать. И не только уговаривают — они пытаются подружиться с ними. Дейтон вспоминает случаи, когда семья сегодня отказывается от предложенной эвакуации, а завтра в дом попадает снаряд и люди соглашаются уехать.



«Иногда ты их убеждаешь, иногда, как я сказал, — это просто страх», — объясняет Дейтон. Он добавляет, что больше людей останавливает нехватка денег и отсутствие жилья, а сложнее всего уговорить пожилых людей.



«Это их дом, и оно понятно. Они боятся, если они его покинут, то уже никогда не вернутся», — говорит Дейтон.

43-летний ирландец, руководитель эвакуационной бригады The Mozart Group Дейтон. Фото: Дмитрий Гончар / hromadske

«Трудно найти другую организацию, столь непохожую на группу “Вагнера”»

43-летний ирландец Дейтон присоединился к The Mozart Group в мае. За его спиной — 22 года в Ирландской армии, где он сначала служил в пехоте, а затем стал парамедиком. После армии работал в миссии ОБСЕ в оккупированном Луганске, где обеспечивал медицинское сопровождение команды. В декабре вернулся домой на Рождество, а после начала вторжения миссия фактически свернула работу в Украине. Дейтон стал искать другие пути, как помочь украинцам, и узнал про The Mozart Group. Сначала он тренировал «Азов» в Запорожье, а затем переместился в Донецкую область как глава эвакуационной группы.



The Mozart Group основал бывший морской пехотинец Энди Милберн. Энди отслужил 31 год в армии США и вышел на пенсию три года назад, когда занимал должность заместителя командующего штабом, ответственного за специальные операции США на Ближнем Востоке. В первую неделю марта он покинул солнечную Флориду и приехал в Украину.



«Мой друг из украинской армии связался со мной и сказал: “Энди, нам действительно нужна твоя помощь. Нам нужна помощь с тренировкой этих ребят. Через несколько дней они пойдут в бой с россиянами и никто из них раньше не стрелял. Все, что у них есть — отвага и решимость защищать свой город”», — рассказывает Энди.



Энди не мог отказать. Вместе с другими бывшими морскими пехотинцами он разработал план, пригласил тренеров из Америки и они начали обучать бойцов территориальной обороны в Киеве. Пять дней американцы тренировали украинских новобранцев, а потом те садились в машины и ехали в первый бой с россиянами. Когда украинцы победили в битве за Киев, Энди вместе с товарищами увидел Бучу и это окончательно убедило их в необходимости остаться и дальше помогать украинцам.



«Армия учит самодисциплине, позволяет правильно оценить опасность, заставляет ладить с людьми вокруг и работать в команде», — объясняет Энди.



По его словам, он пытался приглашать в команду полицейских и пожарных, но только военные готовы работать в условиях неопределенности, которые несут с собой боевые действия.



Ироничное название для организации предложил один из коллег. Он пришел к Энди и сказал, что все вокруг и так называли команду «Моцартом» — в противоположность ЧВК «Вагнер» — российской компании из наемников.



«Сложно найти другую организацию, столь непохожую на группу “Вагнера”. Да, мы все профессиональные военные. И это сразу отличает нас от “Вагнера”. Мы не носим оружие. Мы не воюем. Мы не наемники. Мы не частная военная компания, мы волонтерская организация», — объясняет Энди.



The Mozart Group не осталась незамеченной для главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он называл членов команды The Mozart Group «американскими вожаками». Несмотря на угрозы от действующего на Бахмутском направлении «Вагнера», Энди Милберн говорит, что продолжит свою миссию, потому что в ней он нашел чувство смысла и встретил друзей.



«Я умру в любом случае. Если это случится, то по крайней мере, умру от того, во что верю», — отвечает Энди на вопрос о своей безопасности.

Журналистка hromadske Диана Буцко и руководитель эвакуационной бригады The Mozart Group Дейтон. Фото: Дмитрий Гончар / hromadske

«У вас не всегда есть дни в запасе»

После Забахмутки эвакуационная команда The Mozart Group возвращается в центральную часть города и пытается найти мужчину, который подавал вчера заявку на эвакуацию. Отсутствие связи усложняет поиски. Дверь мужчина не открыл, соседи его нигде не видели. После получасовых поисков члены команды сдаются — впереди еще эвакуация из Соледара, — но обещают вернуться завтра. Завтра окажется слишком поздно. На следующий день члены команды, так и не найдя нигде мужчину, решат залезть в дом через окно. Там они найдут его мертвым на полу. Соседи расскажут, что у него были проблемы со здоровьем.



«Он, должно быть, умер в тот день, когда просил его эвакуировать, — предполагает Дейтон. — У вас не всегда есть дни в запасе. Ваш шанс уехать может быть прямо сейчас, и если вы останетесь еще на день, этого шанса может уже просто не быть».



Такие случаи бывают в прифронтовых городах и деревнях, особенно с одинокими людьми. Люди умирают в своих квартирах от отсутствия доступа к медикаментам и врачам, здоровому питанию и от холода. И зимой, прогнозирует Дейтон, в домах будут находить больше тел, которые не всегда есть кому похоронить.

Журналистка hromadske Диана Буцко, руководитель эвакуационной бригады The Mozart Group Дейтон, переводчица Влада и житель Бахмута общаются во дворе. Фото: Дмитрий Гончар / hromadske

Прошел месяц, а застреленный мужчина все еще лежал там

Жители восточного Бахмута рассказали команде The Mozart Group о том, что их соседа кто-то застрелил. Дейтон с коллегами не стали забирать тело, поскольку было совершено преступление, и пошли в полицейский участок. Полицейские ответили, что для них слишком опасно ехать в ту часть города, но пообещали попытаться направить туда службу, которая вывезла бы тело. Прошел месяц, а застреленный мужчина все еще лежал там.



Хотя основная задача The Mozart Group — эвакуация, по просьбе родственников иногда приходилось вывозить тела умерших. Бывает, что команду просят проверить, как чувствуют себя родные, оставшиеся без связи в Бахмуте и близлежащих селах. Однажды дочь попросила проведать маму, с которой не было связи несколько дней. Члены команды обнаружили ее мертвой на полу. Женщина попросила вывезти тело матери в ближайший морг, откуда она ее забрала и смогла похоронить.



Иногда эвакуация происходит слишком поздно. The Mozart Group позвонила жительница Соледара, которая рассказала, что ее соседку нужно эвакуировать, потому что она лежит на полу уже 10 дней. Когда Дейтон вошел в комнату, не сразу ее разглядел — такой хрупкой и бледной она была, из-под одеяла виднелась только голова. Женщина сказала, что ей больно. Дейтон поднял одеяло и увидел, что одна нога была вывернута, а на другой распространилась гангрена. Когда ее доставили в больницу в Славянске, врачи сказали, что инфекция пошла по всему телу, и ей осталось несколько дней.



«По крайней мере, она не умрет на полу в своей квартире на холоде. По крайней мере, эти несколько дней будут спокойнее предыдущих», — говорит Дейтон.



Именно это, а также спасенные жизни и благодарность людей, которых удалось вывезти в безопасное место, вдохновляют их снова и снова возвращаться в Бахмут, говорит Дейтон.







