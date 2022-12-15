От буржуек до «Пункта несокрушимости». Как встречает зиму прифронтовой Лиман

Некогда двадцатитысячный Лиман сегодня напоминает фильм ужасов. Сотни разрушенных жилых домов, повсюду воронки, из которых торчат снаряды. Оборванные провода свисают над городом, который полгода не видел электричества, воды, газа, интернета и стабильной мобильной связи. Населенный пункт Вооруженные силы Украины освободили в конце сентября, оттеснив противника подальше от Лимана. Но россияне продолжают обстреливать город, трудностей добавляет и наступившая зима. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».
«Ни света, ни газа, ни воды, нет нигде ничего. В субботу был "прилет" — четыре стеклопакета разбило, а теперь еще пять. А в прошлую субботу соседа в руку ранило, в ключицу», — рассказал житель Лимана Валерий.
Дом местной жительницы Инги оккупанты разбили 24 мая.
«Я чудом сама спаслась, после этого стала заикаться. Нервные срывы. Но Бог с нами, стараемся держаться… Сейчас мы живем в том же доме полуразбитом. Потихонечку ремонт делаем, стараемся, что-то как-то… Стараемся друг друга поддерживать», — рассказала она.
Инга родилась в Грузии и застала там боевые действия. Семья вывезла ее ребенком в Украину. Теперь желание Путина захватить как можно больше территорий настигло ее и тут.
«Как говорится, с войны на войну. Никогда не думала, что такое снова увижу. Кавказцы такие люди, что не сдаются. И еще другим мы помогаем. Даже слов не могу найти, вот такие эмоции — и все. Верим и знаем, что мы победим. Мы сильные, мы никогда не сдадимся. Никому. Мы наше никогда не отдадим. Это наше. И мы будем за это бороться до конца. Всеми силами от малого до великого. Потому что мы знаем, что все будет хорошо», — поделилась женщина.
Поврежденные обстрелами дома в Лимане, Донецкая область. Фото: Новости Донбасса
Сегодня в населенном пункте остаются 6700 человек. Под оккупацией жители Лимана провели более четырех месяцев. Инга вспоминает эти дни как страшный сон.
«Это катастрофа какая-то... Когда выходишь на улицу и вот эти прилеты, вот эти снаряды, эти бомбежки, все, ты не знаешь, куда прятаться. А нам куда прятаться? Нам предлагали: уезжайте, прячьтесь. А куда от родного дома? Нет. Мы будем здесь, у нас, в родном доме. Мы никому не отдадим и не бросим», — сказала жительница города.
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Два месяца как в Лимане снова работает украинская власть, которая старается сделать все для улучшения положения местных жителей. В частности, энергетики начали понемногу давать свет населению.
«Появился свет в железнодорожной больнице и в 24 многоквартирных домах, где расположено 1068 квартир. Наш город понемногу приходит в себя после тех событий, которые пережил. В городе уже заработали два банкомата. Один от Ощадбанка, один от Приватбанка. Там можно открыть и закрыть счета, оплатить услуги и т.д.», — рассказала секретарь Лиманского городского совета Надежда Ляшко.
Она уточнила, что сейчас банкоматы работают с 10:00 до 16:00, а отделение Ощадбанка — с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00.
В Лимане до сих пор у многих жителей нет электроснабжения. Фото: Новости Донбасса
«Продолжаются работы по уборке в городе стихийных свалок. Продолжается выдача буржуек людям. Мы уже обслужили многоквартирные дома, выдали буржуйки. Проводится работа по покупке и заготовке дров», — сообщила секретарь горсовета.
Наличие электричества дома скорее исключение из правил — большинство жителей Лимана отапливают свои квартиры буржуйками. Дрова и уголь — на вес золота. Кто-то запасается сам, кому повезло — получает от волонтеров или администрации. На всех не хватает, жалуются местные. А вот жизненно необходимую воду достать легче: ее можно набрать в одной из скважин.
Житель Лимана набирает воду. Фото: Новости Донбасса
Дом жительницы Лимана Татьяны разрушен обстрелом. А потому пришлось налаживать быт в одном из подвалов города.
«Здесь все обдиралось, приводилось в порядок. Поставили кровати. Сейчас это выглядит так, потому что людей уже меньше. Тогда нас здесь оказалось 20 человек. Самому маленькому было два годика. А самым пожилым — это 90 лет», — рассказывает она о жизни в подвале.
Жительница Лимана Татьяна вынуждена жить в подвале — ее дом был разрушен. Фото: Новости Донбасса
Сейчас вместе с Татьяной в подвале живет Раиса Трофимовна. Она тоже осталась без дома, жить ей негде, заботиться о ней некому. «Чужая мама стала моей мамой», — говорит Татьяна.
В подвале женщины оборудовали кухню. Рацион даже получается разнообразить. «Тыкву сахаром засыпали, водичкой залили, отварили — вот очень-очень вкусная еда и полезная. Здесь у нас перловочка, чаек, кофе, сгущеночка», — показывает продукты Татьяна.
Печка-буржуйка установлена в подвале, в котором живут люди в Лимане. Фото: Новости Донбасса
Правда, почти все приготовлено из гуманитарной помощи — она критически важна для выживания. Есть, конечно, работающие продуктовые и стихийные рынки, но цены не позволяют разгуляться — в основном в городе остались те, кто живет на социальные выплаты. Работы в Лимане практически нет.
В городе в конце октября появился «Пункт несокрушимости» — он расположен в одном из детских садов. Тут всегда есть свет, вода, тепло и интернет. Такие пункты обогрева были открыты властями по всей Украине из-за того, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре и в регионах регулярно выключают электричество.
Жители Лимана греются в «Пункте несокрушимости». Фото: Новости Донбасса
«Нам привезли генератор с запасом топлива. Так что если нет света — мы включаем генератор. Также у нас есть 18 раскладушек, постельное белье. Если надо — есть где полежать, поспать», — рассказывает старшая на «Пункте несокрушимости» в Лимане Екатерина Фесенко.
Женщина добавляет: «Тут все есть, но каждый хочет быть у себя дома и чтобы были мир и спокойствие».
Авторы: Анастасия Волкова, Василий Панасюк