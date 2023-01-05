HIMARS или гуманитарка: Что Россия уничтожила в Дружковке на самом деле

Ледовая арена «Альтаир» в Дружковке после удара. Фото: Новости Донбасса

Министерство обороны России утверждает, что в результате удара по Дружковке Донецкой области вечером 2 января уничтожены четыре пусковые установки HIMARS, четыре боевые машины Vampire, более восьмисот реактивных снарядов, погибло до двухсот украинских военных.



Украинская полиция сообщила, что в тот вечер россияне три раза ударили по Дружковке. Ракеты С-300 и «Искандер» попали в жилищный сектор и промышленную зону. Поврежден частный дом, гараж и здание предприятия. Третий раз по городу силы РФ нанесли авиаудар ракетой Х-55, разрушив ледовую арену «Альтаир». В результате этих атак один человек погиб, еще один ранен, сообщили в офисе украинского президента.



Что произошло на самом деле и были ли военные на ледовой арене ? «Новости Донбасса» сделали разбор произошедшего.

Версии Z-пабликов

Пророссийские телеграм-каналы опубликовали первую новость о попадании в ледовую арену около полуночи. Некоторые из них сразу назвали обстрел «ответкой» за Макеевку, где в новогоднюю ночь ВСУ уничтожили здание ПТУ, в котором базировались несколько сотен российских военных.



Ссылаясь на очевидцев, пропагандисты написали, что на момент ракетного удара по Дружковке в спортивном сооружении находилось свыше 200 украинских военных. В украинском сегменте телеграмма об «Альтаире» сообщили немного раньше. Причем, сразу подчеркнули, что никаких складов боеприпасов и техники на арене либо возле нее не было. Здесь хранили и выдавали гуманитарку.



Ледовая арена «Альтаир» в Дружковке после удара. Фото: Новости Донбасса

Позже прокремлевские телеграм-каналы сообщили якобы очередные подробности: «По оценкам военных экспертов рвануло не менее 5-7 тонн боеприпасов, понятно, что ничего живого в украинской воинской части не осталось. Комментируя кадры, соцсети сходятся на мнении, что Дружковка стала быстрым и эффективным ответом за Макеевку».



Эту версию якобы подтверждает и видео, показанное в эфире французского телеканала. Пропагандисты считают, что после удара ракеты на нем виден второй взрыв — это якобы и есть детонация боеприпасов. На самом деле, по словам жителей Дружковки, взрыв, попавший на запись, произошел раньше, чем удар по арене. Ракета упала возле отеля МАН, в нем вылетели окна. Кроме того, если бы на месте находилось заявленное российской стороное количество боеприпасов — 5-7 тонн, детонация происходила бы долго. Разрушений было бы значительно больше. Здесь стоит вспомнить удары по складам в Красном Луче или взрывы в Балаклее. Боеприпасы там детонировали около суток.



Позже российские телеграм-каналы снова переиграли события и сообщили, что на самом деле якобы была поражена железнодорожная станция, где разгружали технику от западных партнеров, а не ледовая арена.



«На этом эшелоне прибыли украинские мобилизованные, которые должны были доукомплектовать понесшие серьезные потери подразделения под Бахмутом. Потери противника могут составить до 100 человек. Ледовый дворец мог пострадать из-за прилета одного из снарядов, находившихся на станции», — говорится в сообщении.

Железнодорожная станция в Дружковке после удара. Фото: Новости Донбасса



То есть, по этой версии получается, что украинских военных в «Альтаире» не было? Позже у Z-патриотов родилась еще одна версия: ВСУ располагались в отеле МАН в нескольких километрах от ледовой арены. Потому что на кадрах обгоревшего «Альтаира» есть матрасы, но нет спальников. К матрасам, кстати, вернемся чуть позже.

Ледовая арена была гуманитарным складом

Удар по «Альтаиру» можно отчасти сравнить с обстрелом колонии с украинскими пленными в Еленовке летом прошлого года. Там тоже был большой пожар, здание сгорело изнутри, но на видео, снятых на следующий день, в кадр попали обугленные тела. Первые видео с ледовой арены, в том числе изнутри, появились примерно через 12 часов после обстрела. Украинская сторона физически не смогла бы за такой короткий срок убрать все трупы, а их по данным российского Минобороны, напомним, должно быть 200. Кроме того, если официальные источники могут хранить молчание, то близким это сложно. В сеть в любом случае попали бы вопросы и комментарии от родственников якобы погибших военных.



То, что «Альтаир» был гуманитарным складом, подтверждает не только огромное количество запасов воды и коробок, которые можно увидеть на кадрах после удара. Здесь хранилась помощь от разных организаций. Вот от UNICEF.



На ледовой арене в Дружковке хранилась гуманитарная помощь. Фото: Новости Донбасса

Ледовая арена минимум с конца августа была пунктом раздачи воды. Здесь выдавали в том числе одеяла и матрасы. И именно десятки обгоревших матрасов стали крючком, за который зацепилась российская сторона, доказывая, что в «Альтаире» были военные. В тоже время ни на полу, ни на самих матрасах нет следов крови, а в обгоревшем здании нет ни коек, ни спальников, ни личных вещей.



Волонтерка, которая занималась гуманитарной помощью в «Альтаире», на условиях анонимности показала «Новостям Донбасса» до и после удара.

Ледовая арена «Альтаир» в Дружковке до и после удара. Коллаж: Новости Донбасса

Она подтверждает: на военных в арене не было даже намека.



«Гуманитарный штаб в Альтаире действительно был. Больше как склад с гуманитарной помощью. В общем, там было много паков воды, емкости для воды и прочее. Открывался по звонку. Для другого города (Лиман — Ред.) там также сохранялась гуманитарная помощь, для того чтобы быстро после оккупации закрыть потребности населения», — сказала собеседница НД.



Говорят об этом и в местных группах в соцсетях:



«Все в городе знают, что там был гумштаб. Там не было военных, не было техники или боеприпасов».

«Я лично гуманитарку постоянно туда разгружал, и матрасы тоже! Ледовая арена постоянно была гуманитаркой загружена!»

«Разве наличие матрасов — это что-то удивительное? Гумштаб там был. В городе пункты незламности обустраивают».

«Там был склад гуманитарки, а еще матрасы хранились дополнительные для пунктов незламности».

В поисках военной техники

Что до размещения техники на территории ледовой арены, как пишут Z-каналы, то здесь тоже есть нюансы. Не очень понятно, где ее могли спрятать ВСУ. «Альтаир» не огорожен забором. Вокруг комплекса нет ворот. Вряд ли HIMARS находились прямо внутри. И даже если сделать такое невероятное предположение, то где же остатки сгоревшей техники? Нет их и возле железнодорожной станции.



«Это обломок ракеты. Обратите внимание — зеленая краска. Не знаю, советская это, российская или, может, уже иранская — говорит «Новостям Донбасса» волонтер, боец Дружковской теробороны Александр Качура, показывая металлический осколок, найденный на ж/д станции. — Ударило в край перрона. Остатки этой ракеты, которые достали криминалисты. Все поражающие элементы ушли в ту стенку, обратите внимание».



Волонтер, боец Дружковской теробороны Александр Качура показывает обломок ракеты. Фото: Новости Донбасса

Да и количество якобы уничтоженных РСЗО HIMARS — явное преувеличении российской стороны. Редакция BBC подсчитала: Минобороны РФ отчиталось уже о 35 подбитых пусковых установках. Хотя Украина получила на данный момент только 20. То есть, уничтоженной техники больше, чем поставленной. Еще один факт, подтверждающий версию украинской стороны об одном погибшем и одном раненом: после взрыва на место поехали в основном пожарные машины, а не кареты скорой помощи.



Это раненый сторож, который получил ожоги. Он чудом выжил.



Раненый во время ракетного удара войск РФ по Дружковке сторож. Фото Новости Донбасса

«Здесь было место возгорания. В этой сторожке сидел человек во время взрыва, его привалило. Взрыв был чуть-чуть дальше метров 50 отсюда», — рассказал НД волонтер, боец Дружковской теробороны Александр Качура.



Разрушенная в результате ракетного удара сторожка на ж/д станции в Дружковке. Фото: Новости Донбасса

Уже на следующий день после удара местная администрация начала восстанавливать поврежденные осколками окна в пострадавших домах на улице Джерельной. Вряд ли, в случае гибели в Дружковке сотни украинских военных, власти в первую очередь решали бы эти проблемы.

Коммунальные службы заколачивают окна в домах после ракетного удара по Дружковке. Фото: Новости Донбасса

Местные жители относятся к версии российского Минобороны довольно саркастично. Чаще всего они высказывают мнение, что таким образом Москва пытается перебить информационный шум вокруг погибших мобилизованных в Макеевке и реабилитироваться перед сторонниками войны.