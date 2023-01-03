Минобороны РФ взяло ответственность за удары по Дружковке и Краматорску

Минобороны РФ взяло на себя ответственность за удары по Дружковке и Краматорску Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В сводке отмечается, что в результате ракетного и авиационного ударов «по скоплению военной техники» в районе железнодорожной станции в Дружковке якобы уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.



Также в Минобороны РФ уверяют, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Краматорска «вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS».



Каких-либо подтверждений того, что удары были нанесены по военным объектам, Минобороны РФ не предоставило.

Напомним, по данным властей, вечером 2 января Дружковка подверглась трем ударам российских войск.



В результате была разрушена ледовая арена, поврежден ресторанно-гостиничный комплекс МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.



Момент удара рядом с гостиницей МАН попал на видео французского телеканала.