Минобороны РФ взяло ответственность за удары по Дружковке и Краматорску

Минобороны РФ взяло на себя ответственность за удары по Дружковке и Краматорску Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В сводке отмечается, что в результате ракетного и авиационного ударов «по скоплению военной техники» в районе железнодорожной станции в Дружковке якобы уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в Минобороны РФ уверяют, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе Краматорска «вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS».
Каких-либо подтверждений того, что удары были нанесены по военным объектам, Минобороны РФ не предоставило.
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Напомним, по данным властей, вечером 2 января Дружковка подверглась трем ударам российских войск.
В результате была разрушена ледовая арена, поврежден ресторанно-гостиничный комплекс МАН, автовокзал, церковь, жилой дом и хозяйственные постройки. Один человек ранен.
Момент удара рядом с гостиницей МАН попал на видео французского телеканала.