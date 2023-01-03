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Через ракетний удар по Дружківці є загиблий

03 січня 2023, 19:22

Через ракетний удар по Дружківці є загиблий

Через ракетний удар по Дружківці Донецької області є загиблий. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«По Дружківці завдали два удари з ракетного комплексу "Іскандер", пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. Одна людина загинула, ще одна поранена», — поінформував Тимошенко.

Нагадаємо, за даними влади, увечері 2 січня Дружківка зазнала трьох ударів російських військ. Через це було зруйновано льодову арену, пошкоджено ресторанно-готельний комплекс МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок і господарські будівлі. Момент удару поруч із готелем МАН потрапив на відео французького телеканалу.

Зруйнована через ракетний удар льодова арена останнім часом виконувала функції гуманітарного складу. За удари по Дружківці взяло на себе відповідальність Міноборони РФ.

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