«Я все это забыл и вычеркнул из своей жизни». История одного дома в Мариуполе

Дом №6 на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Фото: Новости Донбасса

В ходе полномасштабного вторжения российских войск Мариуполь был очень сильно разрушен — половина многоэтажек и треть частных домов не подлежат ремонту. Количество погибших мариупольцев украинская власть точно подсчитать пока не может. В городе, по меньшей мере, погибли 22 тысячи мирных жителей.



Каждый день в захваченном Россией Мариуполе сносят минимум один многоэтажный дом. Здания стирают с лица земли и с онлайн-карт, будто никогда в них никто не жил и не строил планы на будущее. За сухой статистикой — тысячи разбитых жизней. «Новости Донбасса» поговорили с двумя жителями одного из домов в Мариуполе, которые потеряли его из-за войны.



Дом с видом на море

Борис Яковенко был оператором одного из мариупольских телеканалов. В первые дни полномасштабного вторжения он снимал все, что происходило в городе. Когда 2 марта началась блокада, он находился в своей квартире в доме №6 на бульваре Богдана Хмельницкого.



«В этом доме долгое время жила моя дочка. Она жила там лет пять, а в октябре 2021 года она переехала к нам в трехкомнатную квартиру, а мы переехали в ее однокомнатную квартиру. Здесь у меня был вид на море. Рядом был кинотеатр и площадь Свободы. То есть это был такой спальный район с вектором на развлекательные мероприятия, которые часто у нас проходили на площади», — вспоминает Борис.



Мариупольчанин Борис Яковенко. Фото: Новости Донбасса

Работница детского сада Екатерина переехала в дом №6 на бульваре Хмельницкого только в начале 2022 года.



«Для меня это было, как новая жизнь. Новый год — новая жизнь начинается. Еще в таком удачном месте — Приморский район. Я думала, что буду жить там долго и счастливо хотя бы какое-то время. К сожалению, все получилось с точностью до наоборот», — говорит она.



24 февраля Екатерина не могла поверить, что Россия развязала полномасштабную войну. Девушка сначала подумала, что это локальное обострение на востоке Украины. «Я звоню своей коллеге. Говорю: "И что нас закрывают?" Я думала, что наш детский садик на два дня закроют, пока это все не закончится. А она говорит: "Ну, пока до понедельника". И, вы знаете, до понедельника какого года? Потому что моего садика уже нет, он полностью разбомблен», — рассказывает Екатерина.



Мариупольчанка Екатерина. Фото: Новости Донбасса

2 марта началась блокада Мариуполя. В доме № 6 пропали свет, газ, вода и отопление, как и по всему городу. С каждым днем все чаще грохотали самолеты, все ближе становились уличные бои. Но люди не покидали свой дом на бульваре Хмельницкого. Практически исчезла связь с внешним миром. Одновременно окрепли связи между соседями, вспоминают собеседники «Новостей Донбасса».



«По большому счету, соседей я не знал. Ну, здоровались, как обычно, в знак уважения друг к другу. Более плотно уже я познакомился, когда начались военные действия в городе Мариуполе. Когда начались прилеты [снарядов], когда нам отключили свет, газ и воду, мы начали выходить на улицу и разжигать костры для того, чтобы подогреть воду, приготовить себе что-то покушать... Мы друг другу старались помогать», — говорит Борис.



«Если бы я поверила в это все, я бы сразу ушла к матери, но я до последнего не верила, я отказывалась просто [верить]. Я была все время на своей съемной квартире», — отмечает Екатерина.



Переломный момент

Мариупольчанка вспоминает, что переломный момент для нее наступил 13 марта. В тот день при обстреле погибли ее соседи, которые готовили еду во дворе. «Наш костер был прямо возле подъезда, так как думали, что успеют забежать, спрятаться за железную дверь. Но никто не успел: 7 человек погибли, остались лежать прямо возле подъезда», — рассказывает Екатерина.



Она вспоминает, что услышала только толчок, «как-будто в дом что-то врезалось». «Потом такая звенящая тишина. И просто это был нечеловеческий крик моей соседки. Она жила со своим парнем: молодые люди, младше меня по возрасту. Они планировали свое будущее, у них все было хорошо... И ее крик... Я поняла сразу, что ее молодого человека убило», — говорит Екатерина.



Подъезд дома №6 на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Фото: Новости Донбасса

Тот трагический день хорошо помнит и Борис Яковенко. Утром он пошел к дочке, стояла солнечная погода и мужчина решил выйти на прогулку с внучкой. На улице они услышали, «как начал работать миномет».



«Где-то за дом до моего дома мужчина стоял и звал бабушку. Говорит: "Бабушка, идите быстрее домой, потому что рядом в доме человека убило". Меня как-то напрягли эти слова, и я стал вглядываться в свой двор. Когда я уже подходил к своему подъезду, я увидел, что вокруг было много мусора от взрыва снаряда. Осколками побило балконы, стекла. Рядом около моего подъезда лежали трупы. В полуторах метрах была воронка, лежало четыре трупа буквально в дверях. Мне через них пришлось перепрыгивать. На скамейке лежала женщина, она была вся в крови», — рассказывает мужчина.



После этого последовал второй обстрел. «Я помню, что спряталась куда-то в угол — сижу, рыдаю. Потом я встаю, иду за вещами. Буквально шаг я делаю — если бы я сделала второй шаг, то, наверное, я бы там тоже легла и осталась. Потому что я делаю шаг и еще скидывают одну бомбу. И я вижу, как в замедленной съемке мы смотрим в фильмах. Как будто все замедлилось и я вижу, как вылетает стеклопакет с балкона. И это все летит на меня. Я просто молча разворачиваюсь и лечу обратно в коридор. И там уже у меня начинается истерика», — говорит Екатерина.



Борис вспоминает, что как только он успел подняться к себе домой, то снова прогремел сильный взрыв. «У меня не то, что стекла, у меня рамы вынесло. Дверь выбило, хотя она была железная. Я успел только заскочить в коридор», — добавляет мужчина.



Жители дома рассказали, что тела погибших людей потом еще несколько недель лежали на улице. По словам Екатерины, парня ее соседки похоронили его родители в той же воронке от снаряда.



«Находиться на улице и хоронить было очень опасно в тот момент, когда шли бои. Люди, которые хоронили, могли легко лечь рядом в эту же могилу», — объясняет Екатерина.



В Мариуполе погибших при обстрелах жителей хоронили во дворах. Фото: Новости Донбасса

После трагедии 13 марта жители дома начали перебираться в подвал. От обстрелов там прятались до 40 человек, включая детей. Приходили туда люди и из других домов.



«Подвал был очень хорошо укреплен бетонными плитами. Там было много комнат, как мне рассказали, это бывший склад. Естественно, там ничего не было, только земляной пол, — описывает убежище Екатерина. — Когда прожил с людьми две-три недели, то там уже все друг друга знают и мы назвали это "нашей коммунальной квартирой"».



«Не смотри по сторонам»

Борис вспоминает, что 15 марта к нему прибежала дочка сообщить информацию об открытии «зеленого коридора» для эвакуации из города. Они приняли решение выехать на следующий день.



«В ночь с 15 на 16 марта где-то в два часа начался сильный обстрел. Сначала били "Грады", притом очень долго били, дом раскачивался. Вокруг было светло, как днем, — все взрывалось. Я думал, что до утра я не доживу», — рассказывает мариуполец.



В 5 утра обстрел закончился, Борис побежал к дочери. Они сели в машину и поехали на место сбора эвакуационной колонны.



Оккупированный Россией Мариуполь. Фото: Новости Донбасса

Три недели Екатерина провела в подвале вместе с соседями, ее мать жила в другом районе. В городе уже во всю шли уличные бои, но девушка не оставляла надежды найти ее.



6 апреля она попросила двух женщин, которые шли в нужную сторону, взять ее с собой.



«Естественно, я верила в лучшее, что я приду и мама будет жива. За все время пути я ни разу не обернулась. Те люди, которые посмелее, и выходили наверх говорили: "Не смотри сильно по сторонам, смотри только под ноги"», — вспоминает мариупольчанка.



Екатерина нашла свою маму, с ней было все хорошо. Теперь они выживали в Мариуполе вдвоем.



Когда бомбежки немного утихли, Екатерина понесла продавать свои книги на стихийный рынок, чтобы выжить. По ее словам, люди покупали книжки, чтобы себя чем-то занять при отсутствии электричества.



После потери дома



Екатерина вместе с мамой провела в блокаде около трех месяцев, в мае они выехали из Мариуполя и теперь живут в Запорожье. Туда же удалось выехать и Борису. Покинув свой дом на бульваре Хмельницкого еще в марте, он старался следить за ним на расстоянии.



От соседей мужчина узнал, что в конце марта рядом с домом начались бои. 12 апреля из-за боевых действий в доме произошел сильный пожар, сгорела и квартира Бориса.



Теперь дом №6 на бульваре Богдана Хмельницкого стоит в одиночестве, соседние дома снесли. И он тоже в списке на уничтожение.



«Я чувствую за весь город, не только за свой дом... У меня есть большое опустошение внутри. Большая пустота, которую я знаю чем можно будет потом заполнить. Многие годы должны пройти, чтобы заполнить это безмолвие какое-то», — делится своими чувствами Екатерина.



Екатерина вместе со своей мамой смогла покинуть оккупированный Мариуполь. Фото: Новости Донбасса

Девушка добавляет, что Мариуполь — «это город сильных людей». «И теперь я верю, что мы отстроим его. Но сколько времени уйдет... У меня украли дом, но самое главное — у меня украли время. Время жизни, понимаете», — говорит Екатерина.



Борис вспоминает, что когда покидал дом, то сразу попрощался с вещами, которые там остались. «Потому что все с собой не унесешь, конечно. Я все это забыл и вычеркнул из своей жизни», — говорит он. Мужчина добавил, что сейчас смотрит только в будущее и надеется на то, «что все будет у нас хорошо».



В доме №6 на бульваре Хмельницкого до полномасштабного вторжения России проживало около 80 человек. Семеро из них погибли 13 марта. Умер ли кто-то еще впоследствии — неизвестно. Оставшиеся в живых разъехались по другим городам и странам. Кто-то до сих пор остается в Мариуполе.







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