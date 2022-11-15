«В 2023 году мы вернемся в Мариуполь». Бизнес, власти и урбанисты разрабатывают стратегию возрождения города

Уничтожены в результате боевых действий жилые кварталы Мариуполя. Скриншот: UkrinformTV

Мариуполь будет освобожден весной 2023 года. Такой прогноз дал глава города Вадим Бойченко. Поэтому, по его мнению, уже сейчас нужно разрабатывать план возрождения Мариуполя. Экологичный и удобный для жизни — таким видят город власти, доноры и урбанисты. Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент Мариуполя и где будут искать финансирование для реализации таких масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Стратегия на 15 лет

В Киеве презентовали проект «Mariupol Reborn», который называют видением воссоздания Мариуполя и его возвращения к жизни после деоккупации. Сейчас, по словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, город разрушен на 90%. Вадим Бойченко дает такие цифры уничтоженных объектов: 1368 многоквартирных и 11385 частных домов, 11 больниц, 39 школ, 25 детских садов, 53 заведения культуры и спорта. Что до жертв, то предварительно это 22 тысячи человек, но пока что эти данные очень приблизительны. Несмотря на такие катастрофические результаты российской агрессии, по мнению Бойченко, уже сейчас необходимо планировать восстановление Мариуполя, потому что его освобождение — дело времени.



«При формировании стратегии возрождения будем применять лучшие практики в сфере урбанистики и менеджмента города. Варшава уже готова присоединиться к возрождению Мариуполя», — говорит Бойченко.



Он считает, что на отстройку разрушенного города уйдут годы. Примерно шесть месяцев в рамках проекта «Mariupol Reborn» будут писать визуальный план. После этого формировать стратегию быстрого восстановления критической инфраструктуры, чтобы после деоккупации в Мариуполе появились базовые коммуникации. Потом произведут оценку ущерба и сформируют стратегию возрождения города. Ее реализация займет от 5 до 15 лет.



«Благодаря нашим архитекторам формируем четыре формации Мариуполя, которые затем объединим в общую концепцию архитектурного видения. Мы уже формируем наше возвращение с точки зрения плана скорых действий. Например, мы в марте, а может, в апреле, а может, в мае, но весной мы возвращаемся в Мариуполь. Что мы должны взять с собой, чтобы быстро заработала критическая инфраструктура?» — говорит Бойченко.



Директорка по коммуникациям SCM Наталья Емченко уверена, что такое жестокое и целенаправленное уничтожение Мариуполя — это месть России за выбор, который город сделал в 2014 году. SCM планирует участвовать в восстановлении города. В том числе, как сказал гендиректор «Метинвест Холдинг» Юрий Рыженков, отстраивать уничтоженные комбинаты. Одна из главных задач, которую видят в SCM, — это привлечение горожан к новому рождению Мариуполя, в том числе и физически.



«Мы видим большую энергию у наших иностранных партнеров, чрезвычайный интерес ко всему происходящему с Мариуполем, вокруг Мариуполя со стороны иностранных политиков, иностранных медиа. Мы не торопимся, мы должны сделать определенную подготовительную работу уже сейчас. Это то, на чем будет фокусироваться весь мир. С точки зрения новых решений для городов», — считает Наталья Емченко.



«Мы думаем о новых типах жилых домов. Речь идет о новом качестве социальной жизни»

К проекту возрождения Мариуполя уже привлекли урбаниста из Нидерландов Фулко Трефферса. Ранее он разрабатывал городские концепции, в том числе для Киева, Харькова, Львова, Житомира, Одессы, Черкасс и самого Мариуполя. Накануне вторжения России, в декабре 2021 года, фонд ИЗОЛЯЦИЯ принимал Трефферса в Соледаре. Урбанист провел там несколько недель. Он исследовал городское планирование и существующие публичные пространства.



В центре практики Трефферса всегда жители. Поэтому он, как и Наталья Емченко, считает, что в восстановлении Мариуполя главную роль сыграют люди. Именно они должны решать, что означает понятие «комфортного города». Урбанист рассказал, что совместно с украинским архитектором Олегом Дроздовым — автором нашумевшего проекта Театра на Подоле они основали сеть «Rозкvіt». Это коалиция урбанистов, куда уже вошли 80 человек из разных городов — Запорожья, Северодонецка, Кривого Рога, Днепра, Ровно, Бучи.



«Мы разрабатываем долгосрочное видение, долгосрочное планирование. Сюда входит наше видение будущего. Ясно, что ущерб невероятный, но важно, как мы будем отражать память о погибших в будущем. Это эмоциональные вопросы. Эмоциональность является частью нашего видения отстроенного Мариуполя», — говорит Фулко Трефферс.



Он добавил, что при восстановлении важно учитывать плотность Мариуполя. Особенно приморской территории.



«Мы думаем о новых типах жилых домов, построек. Речь идет о новом качестве социальной жизни, о дизайне, проектировании будущей индустрии. Нужно выстроить новую идентичность районов, где и как восстанавливать дома. Главное — это именно восстановление и построение домов. Нужно определить места. Мы думаем об экологических вопросах. Возможны инфраструктурные проекты на побережье», — рассказывает урбанист.



Народный депутат Дмитрий Гурин, который работает в команде с Фулко Трефферсом, считает, что к возрождению Мариуполя должны присоединиться и местные власти, и государство, как институт, и военные, и международные партнеры.



«Город Мариуполь из глухого угла превращается в транзитный город. Это мало кто сейчас понимает, но мариупольский порт становится опорным для всей восточной части Украины. Для ее восстановления. Это национальный контекст. А есть местный контекст. Где будут жить и отдыхать люди? Как мы будем восстанавливать рабочие места? Где мы будем строить, какие районы мы будем строить? Как мы переживем травму? Все это должны решить мариупольцы», — говорит Гурин.



Во сколько обойдется восстановление

Городские власти Мариуполя предварительно подсчитали: Россия нанесла ущерб городу в размере 14,5 млрд долларов. По мнению Вадима Бойченко, страна-агрессор должна оплатить эти счета и восстановить все разрушенные населенные пункты, в том числе и Мариуполь.



«Мы хотим, чтобы Мировой банк признал это, эту цифру. Чтобы арестованные счета стали возможностью для развития Украины. Мы хотим создать отдельный счет для восстановления Мариуполя вместе с Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития. На следующей неделе мы будем подписывать новый контракт с ЕБРР и начнем этот важный путь — зафиксировать убытки», — говорит Бойченко.



Пока что финансирование идет от бизнеса и партнеров, среди которых американские доноры. Эта команда формирует платформу «Mariupol Reborn» и будет финансировать группу экспертов, которая определит урбанистическое видение Мариуполя. Оно и станет фундаментом будущего генерального плана. Далее разработают большую стратегию строительства нового города, но с учетом истории.



«На следующей неделе я лично буду ехать в ЕБРР, принимать участие в подписании меморандума о 4 млн евро. Они превратятся в большую экспертную среду, которая будет работать над будущим Мариуполя пошагово. Наработаем, что будет через год, через два, три, пять, десять и пятнадцать лет», — рассказал Бойченко.



Он подчеркнул, что в возрождении уничтоженного города будет участвовать местная, региональная и национальные власти, а также международные организации. А по словам Натальи Емченко, деньги бизнеса и доноров — это старт. Далее Мариуполь должен стать привлекательным проектом для инвесторов. Именно за счет таких вливаний и должен возродиться город.

