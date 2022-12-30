Стертые города и депортированные люди. Итоги 2022 года для Донбасса

Практически весь Донбасс стал линией фронта. Фото: Донецкая ОВА

Уходящий год стал стал самым сложным в истории независимой Украины. В том числе и для Донбасса, который практически весь — линия фронта. Именно в 2022 году Донецкая и Луганская области узнали, что такое принудительная мобилизация и насильная депортация. О чем еще стоит вспомнить — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Что оккупировала Россия с 24 февраля, а что потеряла

За 10 месяцев войны российская армия смогла захватить практически всю Луганскую область. Под контролем Украины остается лишь крайний запад Луганщины. Буквально в первую неделю полномасштабного вторжения оккупационные войска, перебросив значительные силы из Белгородской области, установили свои флаги в Старобельске, Беловодске, Меловом, Марковке. После этого двигаться российской армии стало сложнее. На захват Попасной, Кременной и Рубежного ушло больше месяца. Битва за Северодонецк и Лисичанск стала для Москвы еще более кровопролитной. Эти населенные пункты противник взял под свой контроль в конце июня — начале июля, частично превратив их в руины. Спустя полгода оккупационные власти так и не смогли решить проблемы с коммуникациями. Жители захваченных городов пишут об отсутствии тепла, воды и света. Зато прокремлевская администрация установила новогоднюю елку в Северодонецке.



Разрушенное обстрелом здание в Бахмуте. Фото: Новости Донбасса

Подобным образом российские ставленники «развивают» и территории, захваченные после 24 февраля в Донецкой области. Здесь оккупационной армии удалось взять под контроль юг и на время север. Осенью, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и деоккупации Лимана и Святогорска, планы России по дальнейшему продвижению к Славянску и Краматорску рассыпались. Теперь, уже практически полгода, противник бросает все силы на захват Бахмута, окраины которого полностью разрушены. Там нет коммуникаций, обстрелы продолжаются практически круглосуточно, но в городе по-прежнему остаются местные жители, которые не хотят или не могут эвакуироваться.



Помимо этого, оккупанты пытались продвинуться и прорваться в районе Угледара, но пока что безуспешно. Они осели в соседней Павловке. Без особых побед заканчивается год для российской армии на марьинском и авдеевском направлениях. Везде идут бои, но без значительных подвижек линии фронта.



Пока что из больших городов в копилке РФ оказался лишь Мариуполь. Россия говорит о мифическом спасении города, транслируя месседжи о больших стройках и восстановлениях. Украина же вспоминает стойкую оборону «Азовстали», удары по роддому и драмтеатру, сотни разрушенных домов и тысячи убитых, точное число которых вряд ли когда-то можно будет узнать. Сейчас Мариуполь — это снос домов, в том числе исторических, школ и детских садов. На днях был разрушен и драмтеатр. Сначала Россия уничтожала город ракетами и бомбами, теперь стирает с его улиц целые кварталы бульдозерами. Мариуполь, который активно отстраивали в последние годы, откатился на десятки лет назад.

Уничтожены в результате боевых действий жилые кварталы Мариуполя. Скриншот: UkrinformTV

Официальная Москва и прокремлевские пропагандисты продолжают заявлять: Донецкая область должна быть захвачена полностью. Поэтому на это направление подтягивают значительные ресурсы и, по мнению военных экспертов, в ближайшие месяцы бои там вряд ли утихнут. Особенно в районе Бахмута.



«Российская пропаганда создает из Бахмута то, что одновременно должно перечеркнуть и битву на Курской дуге, и Сталинградскую битву, и битву за Берлин. На сегодняшний день вся пропагандистская машина работает, что Бахмут чуть ли не ключ к Украине», — считает эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко.



Новые статусы «Л-ДНР»: бумаги подписаны, жизнь не улучшилась

Спустя восемь лет конфликта Россия наконец решила изменить статус «Л-ДНР». После долгой речи, в которой Путин изложил свое видение истории, не имеющее ничего общего с реальными фактами, вечером 21 февраля он подписал указ о признании независимости «республик». Это произошло за три дня до полномасштабного вторжения. Денис Пушилин и Леонид Пасечник назвали этот день долгожданным и одним из лучших в их жизни, но в оккупированном Донбассе мало что изменилось. Уровень жизни не улучшился. Хорошим проектом сторонники «республик» могут назвать восстановление населенных пунктов, за которое взялись практически все регионы РФ. В тоже время, Россия возводит то, что уничтожила сама. Да и строительством это назвать сложно. В Мариуполе дома делают «на скорую руку» и, по словам оставшихся жителей, из некачественных материалов.



Следующим уровнем интеграции стал десант российских чиновников в «Л-ДНР». Этот процесс начался летом по инициативе куратора оккупированных территорий Сергея Кириенко. В «республики» завели его протеже, в том числе Виталия Хоценко, возглавившего «правительство ДНР». И, опять-таки, нельзя сказать, что после того, как в верхушке «Л-ДНР» появились россияне, Донбасс стал процветать. Для региона и для его жителей не изменилось ровным счетом ничего.



«Для российского чиновника Донбасс — это отличный карьерный трамплин. Кто хочет себе быструю карьеру сделать, тот едет сейчас на Донбасс. Демонстрирует себя ультрапатриотом, работает в экстремальных условиях. Донбасс сейчас интересен российским чиновникам тем, что там, я думаю, можно будет быстро заработать денег. Потому что огромные транши выделяются на реструктуризацию, восстановление», — говорит политолог Константин Скоркин.



Пиком и «великим историческим моментом» для ставленников Кремля стал псевдореферендум о присоединении к России, проведенный в конце сентября. «Новости Донбасса» писали, как проходило «голосование»: на улице, без соблюдения тайны волеизъявления и с другими нарушениями. Явка, по словам промосковских прокси, была заоблачной. Вплоть до того, что превысила количество жителей на оккупированных территориях. Путин и вся кремлевская верхушка моментально решили все бюрократические формальности и согласовали решения, необходимые для аннексии «Л-ДНР», а также частей Запорожской и Херсонской областей.



Президент России Владимир Путин и главы оккупационных администраций. Фото: Григорий Сысоев, «РИА Новости» / kremlin.ru

Спустя несколько дней Генассамблея ООН осудила незаконные «референдумы». «За» резолюцию проголосовали 143 из 193 государств-членов ООН, но для РФ подобные решения уже давно не имеют никакого значения. России нужны новые территории, пусть и разрушенные. Территории, вокруг которых создают мыльный пузырь всеобщего благоденствия. Хотя на самом деле ситуация на них далека от этого.



Насильная депортация и фильтрация

В середине декабря Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что за время войны Россия депортировала из Украины около двух миллионов человек. Москва дает похожую цифру — 1,9 миллионов, только называет этот процесс эвакуацией. Многие выезжающие действительно знали, куда они едут. В тоже время большую часть просто сажали в автобусы и, ничего не объясняя, отправляли в РФ. Хотя гражданские думали, что их вывозят на неоккупированную территорию в Запорожскую область.



Каждый проходил процедуру фильтрации. Даже дети. Фильтрационные пункты российские военные создали чуть ли не во всех населенных пунктах. Только возле Мариуполя украинцев проверяли в Новоазовске, Мангуше, Виноградном. Допросы устраивали и в школах Донецка, куда привозили мариупольцев.



Российские военные устроили проверки на выезде из Мариуполя, март 2023 года. Фото: «ДАН»

Фильтрация — процедура довольно жесткая. У каждого ищут связи с ВСУ, оказывая психологическое давление. Некоторых не отпускают по несколько дней. Многие потом исчезают. Среди таких была мама девочки Алисы, видео с которой, записанное в бункерах «Азовстали», разошлось по всему миру. Виктория Обидина пыталась покинуть Мариуполь во время последней волны эвакуации, но не прошла фильтрацию. Ее разлучили с девочкой и отправили в плен. Освобождена она была в середине октября.



Насильная депортация детей — еще одно военное преступление РФ. По данным директора Института стратегических исследований и безопасности Павла Лисянского, из Украины принудительно вывезли более 50 тысяч детей. Владимир Зеленский говорит, что эта цифра доходит до 200 тысяч. По словам правозащитников, все несовершеннолетние проходят так называемую «медицинскую фильтрацию». В РФ маленьким украинцам, среди которых не просто сироты, но и те, у которых полная семья, меняют имена и ищут новых родителей.



Директорка «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова отмечает, что для проведения медосмотров украинских детей Минздрав РФ получил более 353 миллионов рублей на диагностику здоровья 82 тысяч несовершеннолетних. То есть, именно столько планирует устроить в новые семьи за пределами Украины.



Вернуть детей сложнее, чем депортировать. По данным вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, из России удалось забрать 98 детей.



Принудительная мобилизация. Пострадала практически каждая семья

Группировки «Л-ДНР» закрыли границы для мужчин за несколько дней до полномасштабного вторжения. После этого на оккупированных территориях началась принудительная мобилизация. Мужчин забирали с мест работы и отправляли прямо на фронт. Неважно, были это студенты, работники коммунальных служб или люди с хроническими заболеваниями. Например, по данным издания Astra, мобилизовали около 900 человек с предприятия «Донбассгаз». Общее число работников там составляло около 4 тысяч, то есть, на фронт отправили четверть. Также на передовую перебросили около тысячи сотрудников «Донецктеплосети». Недавно СБУ опубликовала видео с одним из пленных. Издание «Можем объяснить» опознало в нем сотрудника коммунальных служб Донецка Виталия Бытина, который работал в ЖЭКе Кировского района. По его словам, из восьми мужчин в ЖЭКе половину отправили на передовую сразу после получения повесток.



В методы «властей» иногда было сложно поверить. Например, в местных чатах рассказывали о таких случаях: «грибники», как стали называть охотников за мужчинами, подъезжали к многоэтажке и сообщали, что дом заминирован. Жильцы, в том числе и потенциальные призывники, которые скрывались от мобилизации, вынуждены были выйти. Их забирали и отправляли на передовую. Некоторых спасала бронь, которая позволяла более свободно передвигаться по оккупированным городам.



После того, как оккупационные власти начали забирать буквально всех подряд, женщины в «ЛНР» стали публично протестовать. Митинги придушили, а с наиболее активными участницами провели беседы. И все же процесс принудительной мобилизации свернули. Новая волна стартовала летом. Причем, в «ЛНР» отправка на фронт достигла такого уровня, что «глава республики» Леонид Пасечник заявил о нерентабельности шахт. Якобы большую часть работников мобилизовали и некому спускаться в забой. Пропагандистские каналы даже снимали сюжеты о том, как с мужскими задачами на опустевших предприятиях справляются женщины.



По информации «Восточной правозащитной группы», весной принудительно мобилизовали более 100 тысяч человек. Более 23 тысяч из них погибли. Переброска на фронт, по словам правозащитников, затронула каждую семью.



Мобилизованные «ДНР». Скриншот

Для того, чтобы хоть как-то сгладить углы, и Денис Пушилин, и Леонид Пасечник подписали «указы» о демобилизации студентов. Правда, это произошло в конце ноября, когда многие погибли. Сейчас принудительная мобилизация на Донбассе проводится, но пока это единичные случаи. Оккупанты переключились на захваченные части Запорожской и Херсонской областей. По информации местных жителей, российские прокси не выпускают мужчин призывного возраста за пределы аннексированных территорий.



«На неподконтрольных территориях, оккупированных Российской Федерацией, принудительная мобилизация не прекращалась. На сегодняшний день она также происходит и будет происходит далее. Каких-то тенденций на изменение нет. Кроме того, после объявления РФ о так называемом присоединении оккупированных территорий Украины местное население запугивают еще тем, что будет уголовная ответственность за неучастие в этом квазипризыве», — говорит директорка «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, уже в следующем году Киев может освободить все, что захватила Россия. В тоже время, Украина не вернет тысячи погибших мирных жителей. В том числе, принудительно мобилизованных, многие из которых даже не были сторонниками «спецоперации». Не отстроит населенные пункты, которые уже никто не населяет, потому что их больше нет. Оккупационная армия выжгла их и превратила в пыль. Среди таких Марьинка, Богородичное, Пески, Первомайское, Опытное, окраины Бахмута, части Святогорска и Лимана. Восстанавливать там просто нечего.