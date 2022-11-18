Приложение «Дія»: особенности, принцип работы и новый функционал

Мобильное приложение «Дія». Фото: diia.gov.ua

Последние два года украинцы активно пользуются приложением «Дія», в котором можно сохранять документы в цифровом формате и получать ряд ключевых государственных услуг — без очередей, справок, обходов кабинетов чиновников.



В профильном министерстве цифровой трансформации отмечают, что на май 2022 года мобильным приложением и порталом «Дія» уже пользуется более 17 миллионов человек. На портале доступны 72 услуги, а в приложении — 9 услуг, 15 цифровых документов.

«Государство в смартфоне»: от идеи к реальности

Идею "государства в смартфоне" Украина начала реализовывать в 2019 году. Ее суть проста: с помощью телефона люди могут напрямую коммуницировать с государством и получать необходимые услуги. Регистрация авто, частного предприятия, оформление помощи при рождении ребенка – все это уже делают в режиме онлайн миллионы украинцев.



Официально представили мобильное приложение «Дія» (сокращенное от «Держава і я») в феврале 2020-го. А весной этого же года презентовали портал государственных услуг. Всего за две месяца после запуска «Дію» скачали и установили более 2 миллиона пользователей.

Паспорт в телефоне и не только — для чего нужна «Дія»

Первыми документами, которые стало возможно подтянуть из реестров, стали биометрический загранпаспорт, ID-карта (украинский паспорт нового образца) и студенческий билет. Начиная с 2021 года электронные документы стали применяться на ровне с бумажными. И, как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина – первое государство в мире, где электронные паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

В приложении также доступны:

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации авто;

студенческий билет;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

COVID-сертификат;

свидетельство о рождении ребенка;

временный «єДокумент» на период действия военного положения.

пенсионное удостоверение (есть двух типов – по возрасту и специальные), но для загрузки документы должны быть оформлены после 2014 года;

вид на временное или постоянное проживание.

Паспорт-книжечку образца 1994 года и загранпаспорт старого образца (без «чипа») в «Дію» подтянуть нельзя.

Паспорт в мобильном приложении «Дія». Фото: diia.gov.ua

Где и как скачать приложение

Чтобы установить «Дію» на смартфон, необходимо ее скачать, воспользовавшись сервисом Google Рlay (для операционной системы Android) или AppStore (устройства системы IOS). Также всё доступно на портале «Дія».



Затем необходимо указать номер телефона, создать короткий пароль из 4 цифр и авторизироваться. Можно также идентифицироваться по TouchID — отпечатку пальца.



Для удобства Минцифры разработало специальную видео-инструкцию, которая пошагово показывает процесс скачивания и запуска сервиса.

Следующий шаг — авторизация. Ее пройти можно или с помощью BankID (если вы клиент Monobank, «Кредобанка», «Моторбанка», «Идея Банка», «А-банка» и других) или банкинга «Приват24».

Все вопросы — в два клика: какие услуги доступны в «Дії»

На сегодня портал и приложение дают возможность каждому украинцу получить 72 услуги. Их полный перечень доступен по ссылке на официальном портале diia.gov.ua.



Среди основных — регистрация предпринимательства (открытие ФЛП), автомобиля, оформление справки о несудимости, помощи при рождении ребенка, подача иска в суд, услуга «Дія. Підпис», что позволяет подписывать электронной цифровой подписью любые документы со смартфона.



Одной из самых популярных услуг стал COVID-сертификат. В августе 2021-го Европейская комиссия признала документ, что позволило украинцам во время пандемии коронавируса без препятствий путешествовать в страны ЕС.



Кроме того, в 2021-м Минцифры представило очередной ряд новых функций:

назначение и перечисление пенсий;

справки о страховом или трудовом стаже, о доходах;

выписки из реестра застрахованных лиц;

оформление субсидии.

В текущем году одной из главных новых услуг, доступных в приложении, стало электронное пенсионное удостоверение:

для женщин — от 55 лет, мужчин — от 60; специальное: выдано из-за потери кормильца, подтверждающее статус человека с инвалидностью и т. п.

Пенсионное удостоверение появится автоматически, а специальное нужно подтянуть самостоятельно.

Новые вызовы — новые сервисы



Но и на этом команда разработчиков не останавливается, продолжая расширять спектр госуслуг в любом смартфоне.



После полномасштабного вторжения России в «Дії» появилась возможность оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ).



В сервисных центрах Пенсионного фонда Украины доступен шеринг электронного паспорта (ID-карты). Достаточно прийти в учреждение и поделиться им – без копий, ксероксов, фото, что позволит избежать ошибок и сэкономит время. Аналогичную процедуру можно пройти и в ЗАГСе. Это позволит, например, подать заявление для регистрации барака.

Ожидается, что в скором времени дипломы и школьные аттестаты также появятся в "Дії". Кабмин принял соответственное постановление.

Кроме того, Минцифры запустило первый этап масштабного проекта: с его помощью реально проверить любой нотариальный документ при наличии QR-кода. То есть, по нему можно будет загрузить электронную копию документа в несколько кликов для проверки и хранения.

В приложении проводят бета-тестирование подачи заявок на участие в программе льготного кредитования жилья «єОселя».



На портале «Дія» заработала важная услуга, с помощью которой возможно стать кандидатом на усыновление ребенка и подать заявление онлайн.



К концу 2022 года, невзирая на войну, функционал «Дії» планируют расширить до 130 услуг.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь о налоговых, транспортных услугах и сервисах для внутренне перемещенных лиц, удостоверениях участников боевых действий. Уже анонсирован целый ряд новинок.