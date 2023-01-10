Повітряні тривоги в Україні: Що необхідно знати про сигнали

Протягом понад 10 місяців українці майже щодня чують звуки повітряної тривоги, що попереджають про небезпеку. На початку війни вони були мало кому знайомі та вводили в ступор. Однак головна їхня мета — допомогти зорієнтуватися в умовах небезпеки. Які є види сирен, хто запускає сигнали тривоги, про що вони повідомляють — у матеріалі «Новин Донбасу».
Механізм сирени винайшов 1799 року шотландський учений-фізик Джон Робісон. Але використовували її як музичний інструмент. Уперше про повітряну тривогу сирена сповістила населення під час Другої світової. Перші електричні застосували в Лондоні 1939-го.
Якщо Сили протиповітряної оборони (ППО) зафіксували загрозу – безпілотник, ракету, літак – спрацьовує сигнал, уже знайомий усім нам. Цей звук наростає і спадає. Зазвичай триває одну хвилину і повторюється щонайменше тричі з інтервалом 30 секунд.
Повітряні тривоги не можна ігнорувати, навіть якщо вони вже здаються звичними і після них нічого не відбувається. Військові пояснюють: сигнали свідчать про реальну небезпеку. Сили ППО виявляють більшість ракет і бачать, у якому напрямку вони запущені.
Потрібно негайно йти до укриття або знайти найбезпечніше місце у квартирі. Адже якщо ракету, дрон і зіб'ють, уламки можуть пошкодити будинок, споруду, впасти посеред вулиці.
Люди у Києві ховаються у метро під час повітряної тривоги. Фото: Київський метрополітен
Інформацію протягом трьох хвилин після фіксування загрози надсилають Повітряні сили ЗСУ (за виявлення відповідають радіолокаційні підрозділи). Далі за увімкнення сирен відповідають представники місцевої влади.
За оголошенням і скасуванням тривог українці можуть спостерігати на спеціально створених онлайн-мапах у всіх областях.
Також існують застосунки для мобільних телефонів, які попереджають про загрозу або про її скасування. Повідомлення про небезпеку багато хто отримує в різних Telegram-каналах.
Основні види сигналів сирен:
Крім того, є спеціальні оповіщення:
У деяких містах і населених пунктах також впровадили спеціальні сповіщення, що попереджають про:
В Україні працює застаріла система оповіщення — «спадок», що залишився з радянських часів. Міста розросталися, будувалися нові будинки, будівлі. Наприклад, у Києві на дахах підприємств встановлено всього близько 150 сирен. Але область покриття мегаполісу сьогодні набагато більша. Схожа ситуація і в інших містах. Тому сирену чути не всім.
Прямувати в укриття потрібно одразу після попередження. Час нанесення удару залежить від того, звідки надходить загроза, пояснюють фахівці. Якщо ракету запустили з акваторії Чорного моря в бік Києва, у жителів столиці є приблизно одна година, щоб сховатися. Але коли ворожий об’єкт запущено з території сусідньої Білорусі, це до 20 хвилин.
В умовах відсутності електроенергії сирени не спрацьовують, і про загрозу повинні сповіщати поліція, рятувальники або інші служби за допомогою гучномовців. Але така практика застосовується не скрізь, і в багатьох випадках люди бачать сповіщення на мобільному телефоні.
Важливо! З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Тому всі сигнали попереджають про ймовірну небезпеку. Тренувальних чи навчальних немає.