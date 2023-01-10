Повітряні тривоги в Україні: Що необхідно знати про сигнали

Сирена оповіщення. Фото: Укрінформ

Протягом понад 10 місяців українці майже щодня чують звуки повітряної тривоги, що попереджають про небезпеку. На початку війни вони були мало кому знайомі та вводили в ступор. Однак головна їхня мета — допомогти зорієнтуватися в умовах небезпеки. Які є види сирен, хто запускає сигнали тривоги, про що вони повідомляють — у матеріалі «Новин Донбасу».

Від музики до оповіщення



Механізм сирени винайшов 1799 року шотландський учений-фізик Джон Робісон. Але використовували її як музичний інструмент. Уперше про повітряну тривогу сирена сповістила населення під час Другої світової. Перші електричні застосували в Лондоні 1939-го.

Що означає сигнал «повітряна тривога»?

Якщо Сили протиповітряної оборони (ППО) зафіксували загрозу – безпілотник, ракету, літак – спрацьовує сигнал, уже знайомий усім нам. Цей звук наростає і спадає. Зазвичай триває одну хвилину і повторюється щонайменше тричі з інтервалом 30 секунд.



Повітряні тривоги не можна ігнорувати, навіть якщо вони вже здаються звичними і після них нічого не відбувається. Військові пояснюють: сигнали свідчать про реальну небезпеку. Сили ППО виявляють більшість ракет і бачать, у якому напрямку вони запущені.



Потрібно негайно йти до укриття або знайти найбезпечніше місце у квартирі. Адже якщо ракету, дрон і зіб'ють, уламки можуть пошкодити будинок, споруду, впасти посеред вулиці.

Люди у Києві ховаються у метро під час повітряної тривоги. Фото: Київський метрополітен

Хто повідомляє про загрозу?



Інформацію протягом трьох хвилин після фіксування загрози надсилають Повітряні сили ЗСУ (за виявлення відповідають радіолокаційні підрозділи). Далі за увімкнення сирен відповідають представники місцевої влади.



За оголошенням і скасуванням тривог українці можуть спостерігати на спеціально створених онлайн-мапах у всіх областях.



Також існують застосунки для мобільних телефонів, які попереджають про загрозу або про її скасування. Повідомлення про небезпеку багато хто отримує в різних Telegram-каналах.



Основні види сигналів сирен:

Попереджувальна (триває близько 7 секунд): один постійний рівномірний гудок; коли чуєте її – потрібно увімкнути радіо або телевізор і чекати подальших інструкцій. Загальна тривога – довгий звук, триває від 1 хвилини і більше, повторюється 2-3 рази. Попереджає, що необхідно спуститися в бомбосховище (укриття). Відбій – короткий 5-секундний звук після сигналу загальної тривоги.

Крім того, є спеціальні оповіщення:

хімічна небезпека – звук церковних дзвонів;

радіаційна загроза – дзвін на сполох;

евакуація з міста – сигнал, що нагадує гудок поїзда; під час нього важливо чекати вказівок, які будуть озвучені по радіо або TV.

У деяких містах і населених пунктах також впровадили спеціальні сповіщення, що попереджають про:

вуличні бої – два короткі сигнали;

загрозу артилерійського обстрілу – однотонні короткі гудки.

Чому іноді тривог не чути?

В Україні працює застаріла система оповіщення — «спадок», що залишився з радянських часів. Міста розросталися, будувалися нові будинки, будівлі. Наприклад, у Києві на дахах підприємств встановлено всього близько 150 сирен. Але область покриття мегаполісу сьогодні набагато більша. Схожа ситуація і в інших містах. Тому сирену чути не всім.

Скільки часу є, щоб сховатися?

Прямувати в укриття потрібно одразу після попередження. Час нанесення удару залежить від того, звідки надходить загроза, пояснюють фахівці. Якщо ракету запустили з акваторії Чорного моря в бік Києва, у жителів столиці є приблизно одна година, щоб сховатися. Але коли ворожий об’єкт запущено з території сусідньої Білорусі, це до 20 хвилин.

Якщо немає електрики

В умовах відсутності електроенергії сирени не спрацьовують, і про загрозу повинні сповіщати поліція, рятувальники або інші служби за допомогою гучномовців. Але така практика застосовується не скрізь, і в багатьох випадках люди бачать сповіщення на мобільному телефоні.



Важливо! З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Тому всі сигнали попереджають про ймовірну небезпеку. Тренувальних чи навчальних немає.