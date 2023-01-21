Восьмой «Рамштайн», итоги: что получит Украина и позволит ли это изменить ход войны

Украина получит новый пакет военной помощи от стран-партнеров. Фото: министерство обороны США

Во время очередной встречи в формате «Рамштайн» страны-партнеры в очередной раз заявили о всецелой поддержке Украины. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новое вооружение не только позволит защищаться от наступлений России, но и начать ответные действия. В тоже время, Вашингтон советует Киеву воздержаться от контрнаступления до тех пор, пока ВСУ не получат последние поставки американского оружия и не подготовятся. Что получит Украина и позволит ли это изменить ход войны — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Что получила Украина

Министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении на заседании в формате «Рамштайн» назвал нынешнее время решающим и переломным в войне.



«Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь пора копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим в нашей решимости помочь Украине оградить себя от имперской агрессии России», — сказал Остин.



Он добавил, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Только США предоставили пакет военной помощи в размере 2,5 млрд. долларов. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, боевые машины пехоты Stryker, БМП Bradley, системы противовоздушной обороны Avenger, артиллерийские снаряды и минометные мины, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM. Также союзники предоставят Украине системы ПВО, в частности, батарею Patriot и ракеты для этой ЗРК, танки Challenger 2, БМП CV90, САУ Archer, вертолеты, ПЗРК Stinger, а Канада закупит ЗРК NASAMS и снаряды к ней. В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что для успешных операций ВСУ необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. В новом пакете помощи точно будет около двухсот БМП, количество танков и гаубиц при этом не уточняется.



Заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия. Скриншот: министерство обороны США

По словам Владимира Зеленского, главные итоги встречи «Рамштайн» — это усиление ВСУ пушками, снарядами и бронетехникой. Кроме того, есть результаты по ракетам для РСЗО.



Танки есть, Abrams и Leopard — нет

Основное, чего ожидала Украина именно от восьмой встречи в формате «Рамштайн», — это танки. Причем, в первую очередь речь не о советской технике, а о современной, которая легче и маневреннее на поле боя.



В новом пакете помощи есть танки. В том числе британские Challenger 2, что станет первой передачей Украине западных основных боевых танков. В тоже время там нет американских M1 Abrams. Они хорошо вооружены, бронированы, достаточно мобильны и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях. По информации CNN, администрация Байдена отложила отправку Abrams не из-за опасений эскалации конфликта, а из-за сложностей в плане логистики и технического обслуживания. Украинские военные эксперты отчасти согласны с этим. По словам главного редактора ресурса Defence Express Олега Каткова, танки – это в первую очередь их обслуживание. Любой танк на поле боя нуждается в ремонте. Это техника, которая становится мишенью номер один для врага.



«Полевой ремонт будут проводить военные ВСУ. Средний ремонт танка может проводиться украинскими специалистами в тылу. В тоже время заводской ремонт возможен только в США. В Европе нет развернутых операторов Abrams. Польша только их заказала. Там пока не создан весь необходимый базис заводского обслуживания этих машин. В этом случае европейский Leopard 2 с точки зрения обслуживания выглядят более прагматичным решением. Ремонт в поле ВСУ, средний ремонт в тылу, а вот заводской может проводиться в самой Польше», — говорит Олег Катков.



#Ramstein 8.

The day of Minister @oleksiireznikov at @RamsteinAirBase started with meetings with friends and allies. Thank you all for your faith in Ukraine and the #UAarmy, as well as for your great contribution to our inevitable victory. pic.twitter.com/jBPSTKD7i5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 20, 2023

В случае, если у Польши не будет хватать ресурсов для заводского ремонта, танки Leopard 2 могут отправлять в Германию, Финляндию, Швецию — любую страну, которая их эксплуатирует.



«Разговоры, что Abrams более технологичны, тратят больше топлива, это более чем условно. Газотурбинный двигатель — да, он требует гораздо лучшего обслуживания, чем турбодизель, но не в разы», — уточняет Катков.



В тоже время, несмотря на долгие дискуссии, Украине снова отказали в поставках Leopard 2. Этот вопрос очень долго затягивала Германия. Немецкие СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов дать эти танки Украине, если США согласятся отправить Abrams. Потом официальный Берлин опроверг эту информацию. Каковы бы ни были причины, основные боевые танки Leopard 2 ВСУ в ближайшее время опробовать на поле боя не смогут. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи «Рамштайн», западные союзники не пришли к единому мнению в плане предоставления Украине этих танков. При этом он поручил своему министерству подготовиться ко «дню, который, возможно, наступит». Когда — неизвестно. На встрече «Рамштайн» Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине, куда войдут БМП Marder, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, ЗРК Iris-T. Leopard 2 среди обещанной техники нет.



В тоже время ранее о готовности передать эти танки говорили Польша, Финляндия, Чехия и Словакия. Все они ожидали разрешения от ФРГ. В общей сложности речь шла примерно о 30 танках Leopard.



Ракеты: Украина получит высокоточные Brimstone, но не ATACMS

Пакет помощи включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS и NASAMS, а также ракеты HARM и Brimstone. В тоже время, по-прежнему отложен вопрос поставок истребителей F-16 и дальнобойных ракет.



«Мы рассчитываем, что ваши следующие встречи войдут в историю как “Рамштайн F-16 и ракет дальнего радиуса действия”. Это в ваших силах — гарантировать такую артиллерию и такое ПВО, которые разобьют террор», — сказал Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи в формате «Рамштайн».



В правительстве Нидерландов уже сказали, что готовы обговорить предоставление ВСУ истребителей, если Киев озвучит эту просьбу. Что до ракет, то Вашингтон по-прежнему не готов передать Украине ATACMS с дальностью около 300 километров. По мнению экспертов, вместо этого оружия ВСУ могут получить более эффективные крылатые ракеты.



«У Украины больше шансов получить другое дальнобойное ракетное вооружение, в том числе воздушного базирования вроде крылатых ракет, которые могут быть интегрированы под крыло советских машин. По примеру противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Их будут очень эффективно применять ВСУ по всем необходимым целям. Интеграция крылатых ракет воздушного базирования может быть даже более эффективной, чем ATACMS, потому что самолет с крылатыми ракетами — самое мобильное средство поражения противника», — говорит Олег Катков.



Поддоны с боеприпасами, направляющиеся в Украину. Фото: министерство обороны США

Издание Рolitico еще до встречи «Рамштайн» сообщало, что в пакет помощи от США должны войти высокоточные планирующие бомбы GLSDB с дальностью поражения более 150 км. Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270. По мнению экспертов, это эффективное решение для ВСУ, но есть нюанс. Особенность помощи от США в том, что она идет по двум отдельным программам. Первая — президентская. В ее рамках Украина получит, например, БМП Bradley. Эти машины поставляются непосредственно из запасов ВС США, что означает минимизацию времени от объявления о передаче этой техники собственно до самой передачи.



Вторая программа — инициатива содействия обороноспособности Украины. Она предусматривает заказ вооружения у производителей. Пример здесь — комплексы NASAMS. Первые два Украина получила, потому что они были готовы. Еще шесть будут отправлены в течение двух лет. То есть, есть определенный временной промежуток между объявлением о выделении финансов, заказом техники, ее изготовлением и передачей. Бомбы GLSDB подпадают именно под вторую программу.



«GLSDB — это разработка Боинг, которая заключается в том, что берется маршевый двигатель от ракетного снаряда М26, используемый в HIMARS или М270. Вместо боевой части монтируется туда так называемая small diameter bomb — планирующая бомба, авиабомба с высокой точностью. В сочетании этих систем – авиационное вооружение, интегрированное в наземную систему, благодаря двигателю, имеет дальность 150-160 километров», — объясняет Олег Катков.



В прошлом году Боинг заявили, что у них есть такая разработка, но необходимо развернуть серийное производство в случае заказа ракет для Украины. Таким образом, массовое изготовление возможно примерно через год.



Почему страны-союзники затягивают с предоставлением помощи

По мнению экспертов-международников, предоставление военной помощи Украине зависит от многих факторов: вероятности применения Россией ядерного оружия, прямого столкновения с НАТО, поддержки Москвы Пекином. Например, если Запад будет поставлять Киеву тяжелое вооружение, то нельзя исключать ответных шагов Китая. Что до затягивания поставок определенного вооружения со стороны партнеров, то это называют целенаправленной стратегией «тысячи порезов», которая должна максимально ослабить Россию, но за такой подход Украина платит кровью своих военных и мирных жителей.



«Позиционной войны, я думаю, Соединенные Штаты не допустят. Поставки пойдут, но поставки пойдут позже. Судя по тому, что танки не хотят поставлять — танки и самолеты, я так думаю, что их держат для решающего наступления, которое должно состояться во второй половине 23-го года. Или, может быть, в конце весны», — считает дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко.





По его словам, понятна и позиция Германии. Там долго надеялись, что война быстро закончится, и ФРГ возобновит взаимную торговлю с Россией. В том числе, речь об энергоносителях.



«Понимая, что противостояние пошло не просто между Россией и Украиной, а между демократическим лагерем и авторитарным, они понимают, что это надолго и что война Украины с Россией — ключевой эпизод большой войны и большого противостояния между двумя этими лагерями. Поэтому позиция Шольца такова. Он пытается как бы обещать, но оттягивает поставки, ищет причины вместо того, чтобы искать возможности. А от Германии зависит очень много, потому что до войны Германия, Франция — это были локомотивы Европейского Союза. От их слова многое зависело в ЕС», — говорит Руслан Осипенко.



Эксперт считает, что нынешняя война изменит карту лидеров ЕС, а политический вес Германии из-за проявления нерешительности уменьшится. Кроме того, пусть и медленными шагами, через жертвы и разрушенные города, Украина все же получает то вооружение, о котором в начале полномасштабного вторжения не было и речи. Просьбы Киева закрыть небо в итоге частично были удовлетворены. ВСУ получили NASAMS, Patriot, IRIS-T, что повысило эффективность сил ПВО. Поэтому, вероятнее всего, и танки, и ракеты — вопрос времени. Главное, чтобы оно было у Украины.