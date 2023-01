Восьмой «Рамштайн», итоги: что получит Украина и позволит ли это изменить ход войны

Во время очередной встречи в формате «Рамштайн» страны-партнеры в очередной раз заявили о всецелой поддержке Украины. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, новое вооружение не только позволит защищаться от наступлений России, но и начать ответные действия. В тоже время, Вашингтон советует Киеву воздержаться от контрнаступления до тех пор, пока ВСУ не получат последние поставки американского оружия и не подготовятся. Что получит Украина и позволит ли это изменить ход войны — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении на заседании в формате «Рамштайн» назвал нынешнее время решающим и переломным в войне.



«Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить. Теперь пора копнуть глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Так что мы не отступим в нашей решимости помочь Украине оградить себя от имперской агрессии России», — сказал Остин.



Он добавил, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Только США предоставили пакет военной помощи в размере 2,5 млрд. долларов. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, боевые машины пехоты Stryker, БМП Bradley, системы противовоздушной обороны Avenger, артиллерийские снаряды и минометные мины, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM. Также союзники предоставят Украине системы ПВО, в частности, батарею Patriot и ракеты для этой ЗРК, танки Challenger 2, БМП CV90, САУ Archer, вертолеты, ПЗРК Stinger, а Канада закупит ЗРК NASAMS и снаряды к ней. В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что для успешных операций ВСУ необходимо 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. В новом пакете помощи точно будет около двухсот БМП, количество танков и гаубиц при этом не уточняется.



Заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия. Скриншот: министерство обороны США

По словам Владимира Зеленского, главные итоги встречи «Рамштайн» — это усиление ВСУ пушками, снарядами и бронетехникой. Кроме того, есть результаты по ракетам для РСЗО.



Основное, чего ожидала Украина именно от восьмой встречи в формате «Рамштайн», — это танки. Причем, в первую очередь речь не о советской технике, а о современной, которая легче и маневреннее на поле боя.



В новом пакете помощи есть танки. В том числе британские Challenger 2, что станет первой передачей Украине западных основных боевых танков. В тоже время там нет американских M1 Abrams. Они хорошо вооружены, бронированы, достаточно мобильны и рассчитаны на ведение боевых действий в разных условиях. По информации CNN, администрация Байдена отложила отправку Abrams не из-за опасений эскалации конфликта, а из-за сложностей в плане логистики и технического обслуживания. Украинские военные эксперты отчасти согласны с этим. По словам главного редактора ресурса Defence Express Олега Каткова, танки – это в первую очередь их обслуживание. Любой танк на поле боя нуждается в ремонте. Это техника, которая становится мишенью номер один для врага.



«Полевой ремонт будут проводить военные ВСУ. Средний ремонт танка может проводиться украинскими специалистами в тылу. В тоже время заводской ремонт возможен только в США. В Европе нет развернутых операторов Abrams. Польша только их заказала. Там пока не создан весь необходимый базис заводского обслуживания этих машин. В этом случае европейский Leopard 2 с точки зрения обслуживания выглядят более прагматичным решением. Ремонт в поле ВСУ, средний ремонт в тылу, а вот заводской может проводиться в самой Польше», — говорит Олег Катков.



#Ramstein 8.

The day of Minister @oleksiireznikov at @RamsteinAirBase started with meetings with friends and allies. Thank you all for your faith in Ukraine and the #UAarmy, as well as for your great contribution to our inevitable victory. pic.twitter.com/jBPSTKD7i5