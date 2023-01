Восьмий «Рамштайн», підсумки: що отримає Україна і чи це дозволить змінити хід війни

Під час чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» країни-партнери вкотре заявили про цілковиту підтримку України. На думку генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, нове озброєння не лише дозволить захищатися від наступів Росії, а й розпочати дії у відповідь. Водночас, Вашингтон радить Києву утриматися від контрнаступу доти, доки ВСУ не отримають останні постачання американської зброї і не підготуються. Що отримає Україна і чи це дозволить змінити хід війни — читайте у статті «Новин Донбасу».

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі на засіданні у форматі «Рамштайн» назвав теперішній час вирішальним і переломним у війні.



«Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер настав час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо у нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії», — сказав Остін.



Він додав, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Лише США надали пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS та NASAMS, бойові машини піхоти Stryker, БМП Bradley, системи протиповітряної оборони Avenger, артилерійські снаряди та мінометні міни, високошвидкісні протирадарні ракети HARM. Також союзники нададуть Україні системи ППО, зокрема батарею Patriot та ракети для цієї ЗРК, танки Challenger 2, БМП CV90, САУ Archer, гелікоптери, ПЗРК Stinger, а Канада закупить ЗРК NASAMS та снаряди до неї. Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що для успішних операцій ЗСУ необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць. У новому пакеті допомоги точно буде близько двохсот БМП, кількість танків та гаубиць при цьому не уточнюється.



Засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Скріншот: міністерство оборони США

За словами Володимира Зеленського, головні підсумки зустрічі «Рамштайн» — це посилення ЗСУ гарматами, снарядами та бронетехнікою. Крім того, є результати щодо ракет для РСЗВ.



Основне, на що очікувала Україна саме від восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», — це танки. Причому, насамперед йдеться не про радянську техніку, а про сучасну, яка легша і маневреніша на полі бою.



У новому пакеті є танки. У тому числі британські Challenger 2, що стане першою передачею західних основних бойових танків Україні. У той же час там немає американських M1 Abrams. Вони добре озброєні, броньовані, досить мобільні та розраховані на ведення бойових дій у різних умовах. За інформацією CNN, адміністрація Байдена відклала відправку Abrams не через побоювання ескалації конфлікту, а через складнощі щодо логістики та технічного обслуговування. Українські військові експерти частково погоджуються з цим. За словами головного редактора ресурсу Defence Express Олега Каткова, танки — це насамперед їхнє обслуговування. Будь-який танк на полі бою потребує ремонту. Це техніка, яка стає мішенню номер один для ворога.



«Польовий ремонт проводитимуть військові ЗСУ. Середній ремонт танка може проводитись українськими фахівцями в тилу. Водночас заводський ремонт можливий лише у США. У Європі немає розгорнутих операторів Abrams. Польща лише їх замовила. Там поки що не створено весь необхідний базис заводського обслуговування цих машин. У цьому випадку європейський Leopard 2 з погляду обслуговування виглядає більш прагматичним рішенням. Ремонт у полі ЗСУ, середній ремонт у тилу, а ось заводський може проводитись у самій Польщі», — каже Олег Катков.



#Ramstein 8.

The day of Minister @oleksiireznikov at @RamsteinAirBase started with meetings with friends and allies. Будьте в усьому для вашої слави в Україні і #UAarmy , як добре, як для вашої великої contribution до нашого inevitable victory. pic.twitter.com/jBPSTKD7i5