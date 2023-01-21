Восьмий «Рамштайн», підсумки: що отримає Україна і чи це дозволить змінити хід війни

Україна отримає новий пакет воєнної допомоги від країн-партнерів. Фото: міністерство оборони США

Під час чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» країни-партнери вкотре заявили про цілковиту підтримку України. На думку генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга, нове озброєння не лише дозволить захищатися від наступів Росії, а й розпочати дії у відповідь. Водночас, Вашингтон радить Києву утриматися від контрнаступу доти, доки ВСУ не отримають останні постачання американської зброї і не підготуються. Що отримає Україна і чи це дозволить змінити хід війни — читайте у статті «Новин Донбасу».

Що отримала Україна

Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі на засіданні у форматі «Рамштайн» назвав теперішній час вирішальним і переломним у війні.



«Росія перегруповується, набирає війська та намагається переозброїтися. Тепер не час зволікати. Тепер настав час копнути глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами. І історія спостерігає за нами. Тож ми не відступимо у нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії», — сказав Остін.



Він додав, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Лише США надали пакет військової допомоги у розмірі 2,5 млрд доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем HIMARS та NASAMS, бойові машини піхоти Stryker, БМП Bradley, системи протиповітряної оборони Avenger, артилерійські снаряди та мінометні міни, високошвидкісні протирадарні ракети HARM. Також союзники нададуть Україні системи ППО, зокрема батарею Patriot та ракети для цієї ЗРК, танки Challenger 2, БМП CV90, САУ Archer, гелікоптери, ПЗРК Stinger, а Канада закупить ЗРК NASAMS та снаряди до неї. Наприкінці минулого року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що для успішних операцій ЗСУ необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць. У новому пакеті допомоги точно буде близько двохсот БМП, кількість танків та гаубиць при цьому не уточнюється.



Засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина. Скріншот: міністерство оборони США

За словами Володимира Зеленського, головні підсумки зустрічі «Рамштайн» — це посилення ЗСУ гарматами, снарядами та бронетехнікою. Крім того, є результати щодо ракет для РСЗВ.



Танки є, Abrams і Leopard — ні

Основне, на що очікувала Україна саме від восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», — це танки. Причому, насамперед йдеться не про радянську техніку, а про сучасну, яка легша і маневреніша на полі бою.



У новому пакеті є танки. У тому числі британські Challenger 2, що стане першою передачею західних основних бойових танків Україні. У той же час там немає американських M1 Abrams. Вони добре озброєні, броньовані, досить мобільні та розраховані на ведення бойових дій у різних умовах. За інформацією CNN, адміністрація Байдена відклала відправку Abrams не через побоювання ескалації конфлікту, а через складнощі щодо логістики та технічного обслуговування. Українські військові експерти частково погоджуються з цим. За словами головного редактора ресурсу Defence Express Олега Каткова, танки — це насамперед їхнє обслуговування. Будь-який танк на полі бою потребує ремонту. Це техніка, яка стає мішенню номер один для ворога.



«Польовий ремонт проводитимуть військові ЗСУ. Середній ремонт танка може проводитись українськими фахівцями в тилу. Водночас заводський ремонт можливий лише у США. У Європі немає розгорнутих операторів Abrams. Польща лише їх замовила. Там поки що не створено весь необхідний базис заводського обслуговування цих машин. У цьому випадку європейський Leopard 2 з погляду обслуговування виглядає більш прагматичним рішенням. Ремонт у полі ЗСУ, середній ремонт у тилу, а ось заводський може проводитись у самій Польщі», — каже Олег Катков.



#Ramstein 8.

The day of Minister @oleksiireznikov at @RamsteinAirBase started with meetings with friends and allies. Будьте в усьому для вашої слави в Україні і #UAarmy , як добре, як для вашої великої contribution до нашого inevitable victory. pic.twitter.com/jBPSTKD7i5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 20, 2023

Якщо у Польщі не вистачатиме ресурсів для заводського ремонту, танки Leopard 2 можуть відправляти до Німеччини, Фінляндії, Швеції — будь-яку країну, яка їх експлуатує.



«Розмови, що Abrams технологічніші, витрачають більше палива, це більш ніж умовно. Газотурбінний двигун — так, він вимагає набагато кращого обслуговування, ніж турбодизель, але не в рази», — уточнює Катков.



Водночас, незважаючи на довгі дискусії, Україні знову відмовили у постачанні Leopard 2. Це питання дуже довго затягувала Німеччина. Німецькі ЗМІ повідомляли, що канцлер ФРН Олаф Шольц готовий дати ці танки Україні, якщо США погодяться надіслати Abrams. Згодом офіційний Берлін спростував цю інформацію. Якими б не були причини, основні бойові танки Leopard 2 ЗСУ найближчим часом випробувати на полі бою не зможуть. Як заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками зустрічі «Рамштайн», західні союзники не дійшли єдиної думки щодо надання Україні цих танків. При цьому він доручив своєму міністерству підготуватися до дня, який, можливо, настане. Коли — невідомо. На зустрічі Рамштайн Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні, куди увійдуть БМП Marder, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, ЗРК Iris-T. Leopard 2 серед обіцяної техніки немає.



Водночас раніше про готовність передати ці танки говорили Польща, Фінляндія, Чехія та Словаччина. Усі вони чекали на дозвіл від ФРН. Загалом йшлося приблизно про 30 танків Leopard.



Ракети: Україна отримає високоточні Brimstone, але не ATACMS

Пакет допомоги включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS та NASAMS, а також ракети HARM та Brimstone. У той же час, як і раніше, відкладено питання постачання винищувачів F-16 і далекобійних ракет.



«Ми розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як “Рамштайн F-16 та ракет дальнього радіусу дії”. Це у ваших силах гарантувати таку артилерію і таке ППО, які розіб'ють терор», — сказав Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі у форматі «Рамштайн».



В уряді Нідерландів уже сказали, що готові обговорити надання ЗСУ винищувачів, якщо Київ озвучить це прохання. Щодо ракет, то Вашингтон, як і раніше, не готовий передати Україні ATACMS з дальністю близько 300 кілометрів. На думку експертів, натомість цієї зброї ЗСУ можуть отримати більш ефективні крилаті ракети.



«В України більше шансів отримати інше далекобійне ракетне озброєння, зокрема повітряне базування на кшталт крилатих ракет, які можуть бути інтегровані під крило радянських машин. За прикладом протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM. Їх дуже ефективно застосовуватимуть ЗСУ по всім необхідним цілям. Інтеграція крилатих ракет повітряного базування може бути навіть більш ефективною, ніж ATACMS, тому що літак із крилатими ракетами — наймобільніший засіб ураження противника», — каже Олег Катков.



Піддони з боєприпасами, що прямують до України. Фото: міністерство оборони США

Видання Rolitico ще до зустрічі «Рамштайн» повідомляло, що в пакет допомоги від США повинні увійти високоточні плануючі бомби GLSDB з дальністю ураження понад 150 км. Такими боєприпасами можна вести вогонь із пускових установок HIMARS та M270. На думку експертів, це ефективне рішення для ЗСУ, але є нюанс. Особливість допомоги від США в тому, що вона йде за двома окремими програмами. Перша — президентська. У її рамках Україна отримає, наприклад, БМП Bradley. Ці машини поставляються безпосередньо із запасів ЗС США, що означає мінімізацію часу від оголошення про передачу цієї техніки власне до самої передачі.



Друга програма — ініціатива сприяння обороноздатності України. Вона передбачає замовлення озброєння у виробників. Приклад тут — комплекси NASAMS. Перші два Україна отримала, бо вони були готові. Ще шість буде відправлено протягом двох років. Тобто є певний часовий проміжок між оголошенням про виділення фінансів, замовленням техніки, її виготовленням та передачею. Бомби GLSDB підпадають під другу програму.



«GLSDB — це розробка Боїнг, яка полягає в тому, що береться маршовий двигун від ракетного снаряда М26, що використовується в HIMARS або М270. Замість бойової частини монтується туди так звана small diameter bomb — бомба, що планує, авіабомба з високою точністю. У поєднанні цих систем — авіаційне озброєння, інтегроване в наземну систему завдяки двигуну має дальність 150-160 кілометрів», — пояснює Олег Катков.



Минулого року Боїнг заявили, що мають таку розробку, але необхідно розгорнути серійне виробництво у разі замовлення ракет для України. Таким чином, масове виготовлення можливе приблизно за рік.



Чому країни-союзники затягують із наданням допомоги

На думку експертів-міжнародників, надання військової допомоги Україні залежить від багатьох чинників: ймовірності застосування Росією ядерної зброї, прямого зіткнення з НАТО, підтримки Москви Пекіном. Наприклад, якщо Захід постачатиме Києву важке озброєння, то не можна виключати кроків у відповідь Китаю. Щодо затягування постачання певного озброєння з боку партнерів, то це називають цілеспрямованою стратегією «тисячі порізів», яка має максимально послабити Росію, але за такий підхід Україна сплачує кров'ю своїх військових та мирних жителів.



«Позиційної війни, на мою думку, Сполучені Штати не допустять. Постачання підуть, але постачання підуть пізніше. Зважаючи на те, що танки не хочуть постачати — танки та літаки, я так думаю, що їх тримають для вирішального наступу, який має відбутися в другій половині 23-го року. Або, можливо, наприкінці весни», — вважає дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.





З його слів, зрозуміла і позиція Німеччини. Там довго сподівалися, що війна швидко закінчиться і ФРН відновить взаємну торгівлю з Росією. Зокрема, йдеться про енергоносії.



«Розуміючи, що протистояння пішло не просто між Росією та Україною, а між демократичним табором та авторитарним, вони розуміють, що це надовго і що війна України з Росією — ключовий епізод великої війни та великого протистояння між двома цими таборами. Тому позиція Шольца така. Він намагається хіба що обіцяти, але відтягує постачання, шукає причини замість шукати можливості. А від Німеччини залежить дуже багато, бо до війни Німеччина, Франція це були локомотиви Європейського Союзу. Від їхнього слова багато що залежало в ЄС», — каже Руслан Осипенко.



Експерт вважає, що нинішня війна змінить карту лідерів ЄС, а політична вага Німеччини через прояв нерішучості зменшиться. Крім того, нехай і повільними кроками, через жертви та зруйновані міста, Україна все ж таки отримує те озброєння, про яке на початку повномасштабного вторгнення не було й мови. Прохання Києва закрити небо зрештою частково були задоволені. ЗСУ отримали NASAMS, Patriot, IRIS-T, що підвищило ефективність сил ППО. Тому, найімовірніше, і танки, і ракети — питання часу. Головне, аби воно було в України.