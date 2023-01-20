В Рамштайне не одобрили решение о танках для Украины

В Рамштайне не было принято решение о поставках Украине танков. Об этом заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус по результатам восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, передает «Укринформ».



По словам немецкого политика, есть немало союзников, выдвигающих хорошие аргументы «за» поставки и немало тех, кто выдвигает взвешенные аргументы «против». В ситуации войны надо учесть все, добавил он.



При этом он заверил, что Германия не будет «стоять на пути партнеров».



Писториус не исключил, что консенсус по танкам Leopard будет достигнут, но не стал делать прогнозы, когда это может произойти.



«Я абсолютно уверен, что решение будет в ближайшее время. Но я не знаю, каким оно будет», – сказал политик.



В любом случае, по его словам, нужно готовиться, чтобы в случае принятия положительного решения быть в состоянии отреагировать оперативно. Министр заверил, что даст распоряжение четко выяснить где, сколько и в каком состоянии танков разного типа.



В то же время, он не согласился с утверждением, что Германия сомневается. Берлин, по его словам, «очень осторожно взвешивает все «за» и «против», ведь нужно быть осторожными ввиду возможных последствий и обязательств перед собственным населением.



При этом Писториус заверил, что Германия не будет стоять на пути партнеров, хотя, по его словам, вопрос разрешения Берлина на такие поставки не обсуждался на встрече. Он также добавил, что не может давать никаких разрешений, ведь это задача канцлера и других министерств.