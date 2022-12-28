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Первый Patriot для Украины: В чем преимущества комплекса и почему его получение важно

Новости Донбасса
28 декабря 2022, 13:30

Первый Patriot для Украины: В чем преимущества комплекса и почему его получение важно

ЗРК Patriot. Фото: Минобороны США ЗРК Patriot. Фото: Минобороны США

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет одна батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»). Что собой являет этот ЗРК, в чем его особенности, какова стоимость и как поможет противостоять российской агрессии — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Что известно о Patriot?

Ранее Украина не имела на вооружении подобных средств, и неоднократно просила партнеров предоставить их, чтобы существенно усилить ПВО. Комплексы считаются одними из лучших в мире систем противовоздушной обороны: могут сбивать крылатые ракеты, баллистические, самолеты на больших высотах еще задолго до их приближения к целям. 

Разработкой Patriot США занялись еще в 1963-м году. Однако на вооружение американских сухопутных войск приняли их в 1982 году. В боевых действиях комплексы впервые применили во время войны в Персидском заливе в 1991-м.

Это, по сути, интегрированный комплекс воздушной обороны, способный одновременно отслеживать до 50 целей, поражать — пять и более.

Технические параметры Patriot

Raytheon, компания-производитель, неоднократно вносила и продолжает вносить изменения в разработку комплекса. План его модернизации продуман на годы вперед. 

Основные технические показатели ЗРК:

  • модификация: ПАК-2, ПАК-3;
  • способен перехватывать цели на максимальной дальности 80 км (в секторе 90 градусов), минимальной — 3 км;
  • высота перехвата: max — 24 км, min — 0,06 км;
  • радиус действия РЛС: 150 км и более;
  • область защиты от баллистических ракет — 15-20 км;
  • количество целей, обстреливаемых одновременно, — 8;
  • количество ракет на пусковой установке: 4 (для ПАК-2) или 16 (ПАК-3);
  • масса ракеты: 912 кг (в транспортно-пусковом контейнере — 1696 кг);
  • диаметр: 0,41м; длина: 5,31 м; 
  • боевая часть — осколочно-фугасная;
  • время развертывания — 30 минут.

В состав зенитно-ракетного комплекса входят:

  • силовая и пусковые установки (М901); 
  • радиолокационная станция;
  • пункт управления огнем AN/MSQ-104, М901;
  • источники энергоснабжения;
  • ракеты-перехватчики;
  • средства связи, радиотехнической, инженерной маскировки.

Какую именно модификацию получит Украина пока неизвестно. Военные в течение нескольких месяцев пройдут специальное обучение на территории одной из стран НАТО.

Пусковая установка ЗРК Patriot. Фото: Минобороны США

Москву в «пепел» не превратят, но очень помогут

Одно из главных преимуществ Patriot — поражение баллистических ракет. В частности, «Искандер», «Кинжал», «Циркон». А это может серьезно ограничить возможности России в дальнейшем атаковать украинские города, подчеркивают аналитики.

Американские системы позволят как можно дальше выявлять пуски ракет и уничтожать их, соответственно, на дальнем расстоянии. 

Наличие Patriot может существенно усилить как один из участков фронта, так и защитить важные стратегические объекты страны, считают военные эксперты. 

Согласно оценкам замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, чтобы «закрыть» всю территорию Украины, хватило бы около 20 систем Patriot.

И хоть пока речь идет только о предоставлении одной батареи, дипломаты уже заявили, что ведется работа на расширение дальнейших перспектив. 

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, поставка «Пэтриотов» — новый огромный шаг Украины к победе, к тому, чтобы ее армия стала еще более современной и профессиональной.

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У кого есть Patriot?

Сегодня такие ЗРК есть на вооружении ряда стран Европы: Германии, Нидерландов, Греции, Испании, Румынии. В марте 2022-го стало известно, что США отправляют первые системы в Польшу, о чем Вашингтон и Варшава договорились еще в 2018 году.

В оборонном арсенале ЗРК Patriot также имеют: Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Бахрейн, Иордания.

Patriot во время миссии в Турции. Фото: Минобороны США

Цена как главный «минус»

Стоимость Patriot — внушающая. Цена пуска одной ракеты достигает 3 миллиона долларов, тестовый перехват цели системой может обойтись до 100 миллионов долларов. Поставку 9 батарей оценивают приблизительно в 9 миллиардов долларов.

Реакция Кремля

Москва уже пригрозила Киеву последствиями, если все-таки ЗРК появятся в стране. Лидер Кремля Путин заявил, дескать российским войскам не составит труда их «разбить, как коробочки». Однако у России нет технических средств для поражения такого комплекса, акцентируют военные эксперты.

«Вот эти все рассказы о том, что он будет "щелкать" Patriot...Простите, чем? Ему же надо, чтобы как-то ракеты долетели до Patriot. И они как раз предназначены для того, чтобы сбивать, в том числе, противорадиолакоционные ракеты, которыми Путин может угрожать. То есть, одно дело воевать с гражданскими объектами, другое — с высокотехнологичной техникой, которой у России, в принципе, нет... Добраться даже до пусковой установки у них не будет никакой возможности...», — уверен эксперт Михаил Притула.

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