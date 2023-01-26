Новая Родина. Куда бегут белорусы от преследований режима Лукашенко? Репортаж из Польши

Автовокзал в Вашаве. Фото: «Лица Свободы»:

Автовокзал «Варшава Заходня». Сюда каждый день прибывают рейсы из Беларуси. Железнодорожное и авиасообщение остановлено, вот и добираются по старинке, автобусами. У каждого, конечно, своя судьба, но то, что объединяет этих людей — они покинули Беларусь, чтобы наконец-то перестать бояться!

Большинство из тех, кто был вынужден покинуть Беларусь, начинают в Польше новую жизнь. И даже ведут успешный бизнес. Денис Герасимчик открыл в Варшаве свою автошколу. Трудно, колесит целыми днями, но понимает, что жить в Беларуси после того, как мир увидел страшные кадры массовых арестов и пыток в 2020-м, он больше не смог бы.



«Мы все надеялись. И когда мы увидели эту жестокость... Людей избивали, превращали в животных. Какие-то существа, не люди. Для белорусов это был шок. Он до сих пор. Это травма наша, не знаю, когда мы с ней справимся. Ничего не хотелось. Опускались руки. Не хотелось работать», — делится Денис.



Теперь он дает работу таким же беженцам, как и сам. В его польской автошколе все инструкторы или белорусы, или украинцы.



«Жыве Беларусь! — Жыве вечно!» Такими словами те, кто уехали, приветствуют друг друга. Но в самой Беларуси даже это под запретом. Считается экстремизмом. Как и любые попытки выразить свое мнение, пусть даже лайком в соцсетях.



«Сейчас людям дают сроки за комментарий в интернете. Мой хороший товарищ (удивительно!) вот только вышел. 7 дней просидел — просто поставил лайк. Все», — рассказывает Денис.



Режим настолько завинтил гайки, что проблемы будут не только если увидят флаг, как в машине у Дениса, но даже сочетание цветов в одежде.



«Тем, кто собирается ехать в Беларусь, советуют не брать даже бело-красные носки. Только белые. Чтобы у девушки не было: юбка красная, а майка белая. Это невозможно. Может быть сразу срок. Это приравнено к экстремистской символике», — говорит водитель.

Евгений Мазура по таким «законам» Лукашенко уже давно был бы в тюрьме, если бы находился в Беларуси. У него весь парикмахерский салон бело-красный. Он тоже в Польше начинает жизнь с чистого листа.



«Это наш салон, мы открыли его 8 месяцев назад. Когда открывали, была идея создать уголок для белорусов. Поэтому мы сделали интерьер в бело-красных цветах. И это наш национальный герб Погоня», — рассказывает Евгений.

Евгений Мазура. Фото: «Лица Свободы»

Парикмахерское дело пришлось осваивать... не поверите... директору хоккейного клуба! На родине, в городе Орша, на нем поставили клеймо «неблагонадежный». Так и сказали: «Политическая позиция расходится с возможностью работать в белорусском спорте». Казалось бы, спортсмен, человек со стальными нервами... Но оказалось, атмосфера страха и на него наложила отпечаток.



«Когда я приехал в Польшу, очень необычное чувство, потому что у нас в Беларуси милиция передвигалась на автобусах обычных гражданских, и они просто останавливались и ловили людей на улице. И тут я первые две недели ловил себя на мысли, что боюсь микроавтобусов», — делится Евгений.



Он освоился и нашел себя в Польше, но всё равно мечтает вернуться. Как и большинство белорусов. Только вот вернутся совсем в другую Беларусь. Свободную. И без Лукашенко.

Материал опубликован в партнерстве с проектом «Лица Свободы»