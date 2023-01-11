«Тысячи убитых» поляков, «неблагодарные» беженцы и «замученные» россияне: Как и для чего распространяют российские фейки в Польше

Фото: Eugene Tkachenko / Unsplash

Недавно в Польше похоронили двух добровольцев, погибших на войне, защищая Украину от российского вторжения. И практически в этот же период появился фейк о том, что якобы на фронте погибли более 1200 поляков. Информацию опубликовало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny, которое давно подает пророссийский контент. Так сколько же на самом деле поляков погибли на войне? В чем их мотивация воевать за Украину? И попадают ли российские информационные «мины» в настроение аудитории? Как слухи влияют на общественное мнение в Польше? Об этом — в материале «Новостей Донбасса».

Как пропаганда Кремля ищет «слабые места»

Итак, сайт Польского радио со ссылкой на статью Матея Милоша в мае написал, что в общей сложности насчитывается несколько десятков польских добровольцев на войне в Украине. Вдруг в декабре распространяется информация о якобы 1200 убитых поляках, которую подает польский ресурс — малоизвестный Niezależny Dziennik Polityczny. Именно это издание часто продвигает тезисы, созвучные российской пропаганде, их с готовностью подхватывают соответствующие телеграмм-каналы и другие ресурсы, утверждает сайт StopFake. Интересно, что информация о неправдоподобно гигантском количестве погибших появилась как раз тогда, когда в Польше похоронили нескольких добровольцев. Следовательно, пропагандисты рассчитывали на возмущение поляков, волну негатива и ненависти к Украине. Трюк не удался, однако он демонстрирует, как россияне отыскивают «слабые места» и давят на них.



Польская журналистка и волонтер Каролина Баца-Погожельская отметила в комментарии «Новости Донбасса», что в Польше до сих пор не урегулирован статус добровольцев, вопрос требует решения на законодательном уровне. Да, конечно, польские добровольцы воюют не только в Интернациональном легионе, но многие об этом предпочитают не говорить.



Достоверно известно о 5 погибших поляках с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь с 4 на 5 декабря погибли Януш Шеремета и Кшиштоф Тифель. И именно после этого появился фейк о «1200 польских наемниках». Совершенно очевидно, что к погибшим воинам никак не лепится это клише о «наемниках». Каролина Баца-Погожельская знала лично погибшего Януша Шеремета. «У Януша есть украинские корни, даже его украинская фамилия красноречива. Его дочь родилась в Запорожье, мама девочки является украинкой, поэтому у Януша точно были личные, семейные мотивы воевать», — рассказала Каролина о своем погибшем товарище. А Кшиштоф Тифель сначала был волонтером, пошел на войну защищать «нашу и вашу свободу». Этот лозунг является близким многим полякам, которые воспринимают эту войну как борьбу за будущее всей Европы.

Как Польша помогает Европе разобраться в фейках

Как отметил в комментарии НД политолог, преподаватель Варшавского университета Бартоломей Бискуп, в Польше общество уже не воспринимает российскую пропаганду, все более придирчиво обращает внимание на источники информации, проверяет их. Поэтому эффективность таких фейков достаточно низкая.



Однако интенсивность дезинформационных кампаний в Польше и других европейских странах достаточно высока. И фактически, сейчас официальная Варшава борется с проявлениями этой пропаганды не только в самой Польше.



Важной задачей СМИ в Центральной и Восточной Европе является научить западноевропейских журналистов разоблачать российскую пропаганду, отмечал ранее на одном из многочисленных медиафорумов Войцех Сурмач, президент Польского агентства прессы. По его словам, Польша понимает эти процессы, потому что много лет вместе с Украиной, Чехией и Словакией переживает эту атаку пропаганды. «Наша роль состоит в том, чтобы поделиться этой осведомленностью и знаниями с журналистами из западного мира», — убежден президент ПАП.



В конце августа в Польше появилась должность Уполномоченного правительства по безопасности информационного пространства. Им стал спикер министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. Уполномоченный получил еще и должность госсекретаря в офисе премьер-министра Полши Матеуша Моравецкого. Жарин создает команду для выявления дезинформации, которая влияет на вопросы безопасности, потому что враждебная деятельность РФ усиливается против Польши, стран НАТО, Запада в целом.



Борьба с фейками — это война за приверженность западного общества, которое сейчас поддерживает Украину. И это не менее важно, чем другие составляющие, ведь западные политики в политических приоритетах ориентируются на взгляды своего электората. Сегодня большим успехом является то, что Кремлю не удалось запугать европейцев «холодной зимой», «высокой инфляцией». Но иногда вражеские информкампании срабатывают. Например, летом в Польше через соцсети запустили слухи о якобы неизбежном дефиците сахара, и с полок магазинов он ненадолго исчез. То есть часть общества чувствительна даже к фантастическим слухам и сплетням. Вот почему важно развенчать мифы о «неблагодарных беженцах» из Украины, о «не все так однозначно на войне».

Дешевый хайп или сознательные манипуляции?

Яркий пример: я участвовала в воркшопе с известным польским блоггером, подкасты которого на ютубе собирают десятки тысяч просмотров. Интересно понять, почему международные события имеют такой резонанс. В какой-то момент своего выступления блогер заявляет:



— О войне в Украине украинские журналисты могут скрывать часть правды.



Я спрашиваю:



— Что именно скрывают украинские журналисты? Потому что я как раз украинский журналист.



— Это предположение.



— Это манипуляция. У вас есть факты?



— Я общался с одним человеком с фронта, который сказал, что там пытают россиян.



— И это тоже манипуляция. Где факты?



Не знаю, где у этой истории рациональное объяснение. Или это желание заработать просмотры на хайпе? Имеем ли дело с сознательной подачей сплетен за истину?



Важно другое. Россия десятилетиями искала своих людей на Западе, не только среди спецслужб и дипкорпуса, но и среди журналистов для продвижения нужных нарративов. И теперь эти свои на Западе пропагандисты рассказывают ложь под предлогом «предположения». Хорошо, что у нас есть союзники по борьбе с дезинформацией на Западе. Но где наше оружие против русской пропаганды на Западе? Где наш уполномоченный со своей командой? Или это информационная война только поляков?



Матеріал підготовлений за допомоги MediaPort Warsaw, хабу для українських журналістів у Польщі, та за підтримки міжнародної ініціативи Media Lifeline Ukraine.