«Переезжать не страшно, главное — что не бомбят». В пунктах проживания украинцев в Польше вводят оплату

Один из пунктов массового размещения украинцев в Польше. Фото: MediaPort Warsaw

Граждане Украины, которые попали в Польшу, убегая от войны и поселились в пунктах массового размещения, с марта 2023 будут вынуждены оплачивать свое проживание. 14 декабря за новые изменения в закон «О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины» проголосовал Сейм Польши. Его обнародовали на сайте Центра правительственного законодательства.



В пунктах поселения известие об этом украинцы восприняли сдержанно: кого-то новые обстоятельства будут побуждать искать жилье с лучшими условиями, кого-то — выезжать в другие страны Европы или возвращаться в Украину. условий для жизни в Польше. Первые результаты надеются увидеть уже в марте.

За более качественные условия придется платить

«Условия у нас очень хорошие, мы всем довольны», — говорит Галина С. Она живет в Гуманитарном центре для беженцев Global Expo на улице Модлинской в Варшаве. Вместе с двумя детьми и свекровью женщина решилась покинуть разбомбленный российскими войсками город Мариуполь только в мае. Выезжали через Россию, пройдя обязательную фильтрацию и заплатив перевозчику по 50 евро с человека. До временного убежища в Польше добрались через страны Балтии. Оценив условия проживания, решили остаться в польской столице.



Сейчас в центре помощи для беженцев Global Expo проживает чуть более 1000 человек. В Варшаве есть меньшие центры — например, на улице Каспшака, где расположены 300 человек. Центр гуманитарной помощи PTAK в Надажине вблизи Варшавы является крупнейшим европейским пунктом помощи беженцам из Украины, поскольку рассчитан на 5000 украинцев.



Центр на Модлинской занимает несколько этажей здания бывшего завода легковых автомобилей. Он расположен в тихом районе в пределах города, который соединен маршрутами городских поездов со всеми уголками Варшавы, поэтому удобно добираться на обучение или на работу. Рядом с центром — супермаркет. Условия здесь украинцев преимущественно устраивают — есть трехразовое горячее питание и койко-места. Хотя беженцы продолжают ночевать в общем зале, не так давно места для сна отгородили плитами ДСП, и это добавило немного приватности. У многих с собой — собаки и кошки.

Многие украинцы в Польше живут в пунктах размещения с домашними питомцами. Фото: MediaPort Warsaw

С первых дней в Гуманитарном центре для беженцев Global Expo создали школу, детский сад и комнаты для малышей. Польские волонтеры установили стиральные машинки и переносные душевые кабины. Украинские беженцы самостоятельно организовали в центре парикмахерскую и маникюрный кабинет. За досуг и подарки для детей заботятся волонтеры UNICEF.



Жители центра рассказывают, что еще летом волонтеры организовывали здесь барбекю и концерты, ныне помощь значительно уменьшилась, и это для многих ощутимо. К тому же, центр испытывает трудности с оплатой счетов за свет, воду и газ.



По мнению польских чиновников, оплата за места временного проживания украинцев позволит организовать здесь более качественное пребывание.

Какие нововедения

В настоящее время в гуманитарных центрах, пансионатах и местах временного размещения в Польше проживает около 80 тысяч украинских беженцев. Подавляющее большинство из них приехало сюда еще в феврале-марте, с началом полномасштабного вторжения России.



Согласно нововведениям, прописанным в обновленном законе, новоприбывшие смогут бесплатно проживать в пунктах массового размещения только 120 дней. С 1 марта 2023 года украинские беженцы, которые на этот момент будут находиться в Польше больше указанного срока, должны будут компенсировать 50% стоимости помощи, которую они получают в местах коллективного проживания (впрочем, не более 40 злотых в сутки).



А с 1 мая 2023 года граждане Украины, которые на правах беженцев будут находиться в Польше более 180 дней, будут обязаны возмещать 75% расходов, связанных с их содержанием в гуманитарных центрах (но не более).



К слову, исключение будут составлять наиболее уязвимые категории граждан, как лица с инвалидностью и их опекуны, беременные женщины, дети, многодетные семьи и воспитывающие ребенка в возрасте до 1 года, пенсионеры и т.д.



«Может так случиться, что с марта нам придется искать жилье, скооперировавшись с такими же беженцами, какими. Большим семьям от трех человек будет невыгодно оставаться в центрах массового размещения», — рассуждает Галина. Летом она устроилась на работу уборщицей со ставкой 16 злотых в час, чтобы найти более оплачиваемую работу, посещает курсы польского языка при центре.



Если Галина из Мариуполя решит оставаться в центре, они с свекровью будут вынуждены платить по 1200-1800 злотых за место в общем зале. В то же время цены на жилье в крупных городах, как Варшава и Краков, стартуют от 2500 злотых за квартиру-малосемейку или однокомнатную квартиру на окраине. В целом аренда жилья с начала 2020 года в столице Польши выросла на 40%.

Баннер в поддержку украинцев в Варшаве. Фото: Новости Донбасса

«Переезжать не страшно, главное — что не бомбят», — говорит женщина. Она утверждает, что ее семья готова к любым нововведениям. Как все переселенцы в Global Expo, они держат чемоданы собранными у кроватей.



По словам польского волонтера Михала Банаха, который с марта занимается расселением украинских беженцев в Варшаве и Мазовецком воеводстве, украинцам пока рано волноваться. Мол, к весне все еще может поменяться. Возможно, часть средств за украинских беженцев центрам массового размещения будут компенсировать гуманитарные фонды или отдельные инициативы меценатов.



Что же касается заявленной польскими властями цели мотивировать украинцев к большей самостоятельности, то, согласно данным польского министерства по делам семьи, в декабре 2022-го число легально трудоустроенных в Польше украинцев превысило 766 тысяч человек.



Это лишнее доказательство того, что украинцы неплохо справляются.



Материал подготовлен с помощью MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.