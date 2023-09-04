«Хотел забрать каждую зверушку». Погибшему под Соледаром волонтеру из Британии посвятили проект помощи

Крис Перри. Фото из личного архива

Украинские волонтеры посвятили проект AnimalsParry по спасению животных памяти 28-летнего британца Криса Перри, погибшего в январе под Соледаром во время попытки эвакуировать людей. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала его подруга, основательница проекта AnimalsParry и владелица БФ Elefond Ольга Зайцева.



В частности, в рамках инициативы в честь погибшего будет учрежден приют.



28-летний Крис Перри погиб с британским волонтером Эндрю Бегшоу из-за попадания в их машину артиллерийского снаряда. До этого он спас сотни мирных жителей с самых опасных участков линии фронта.

Знакомство с «Человеком-улыбкой»

Зайцева познакомилась с Крисом в ноябре прошлого года во время совместных миссий по эвакуации.



«Крис приехал на Донбасс и хотел помогать волонтерам. Так я впервые его увидела и сразу увезла на деоккупированные территории Луганской области. У него был большой желтый бус, и для безопасности мы его прятали в кустах, а эвакуированных людей вывозили к бусу», — рассказала волонтер.



По ее словам, Крис сразу подключился к работе и был готов ехать на разные линии фронта, что он и делал. Не зная языка, британец ездил спасать людей в столь опасные места, куда не рисковали отправляться другие. Иногда расстояние там до линии фронта составляло не больше 400 метров.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

На видео, снятых Крисом на камеру GoPro и выложенных на его странице в Instagram, можно увидеть, как он бежит между домами в поиске местных жителей в Бахмуте. Также на роликах слышны громкие взрывы.



При этом, по воспоминаниям друзей волонтера, несмотря на ежедневные шокирующие вещи, он был оптимистичен и полон жизни.



«Я много видела волонтеров, военных, разных администраций, но Крис — он Человек-улыбка!» — сказала основательница проекта.

Приют в память о Крисе



Зайцева отметила, что волонтер очень любил животных, и во время эвакуации людей спасал и их домашних любимцев, и бездомных четырехлапых.



«Мы этим были очень похожи. Ибо человек может сам себе помочь, а животные обычно беззащитны. Трудно видеть брошенных животных на цепи, раненых, погибших. Крис хотел забрать каждую зверушку, но мы понимали, что животных уже некуда заселять/везти», — рассказала волонтерка.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Однажды, в декабре 2022 года, они с Крисом ехали в Соледар на эвакуацию женщины, а вернулись только с щенками, за которыми она ухаживала.



«Мы не успели на 40 минут… Женщина, которую мы должны были забрать, погибла: был сильный обстрел, и ей оторвало голову, как сказали местные. Они ее похоронили у подъезда и попросили забрать хотя бы ее собак, потому что она очень их любила. К тому времени мы вывезли щенков, около семи штук», — поделилась Зайцева.



Также она отметила, что у них с Крисом были мысли и планы по открытию убежища.



«Об убежище мы разговаривали. У нас вообще было много планов. К сожалению, я не успела это сделать вместе с ним, поэтому хочу, чтобы его помнили, и убежище обязательно будет в его память», — сказала волонтер.

AnimalsParry как воплощение мечты



Проект AnimalsParry создан для помощи животным, спасенным из зоны боевых действий, восстановления приютов в двух регионах и медицинской помощи в рамках новых приютов в Донбассе и Харьковской области.



В рамках проекта с передовой и прифронтовых территорий Донбасса уже эвакуировано более 150 собак и 130 кошек, а также скот из бывших фермерских хозяйств, косуль, ручных белок и хомяков.



«В настоящее время наш проект AnimalsParry кормит животных Донецкой и Харьковской областей. Работаем с приютом в Мирнограде (Донетчина), в котором 260 собак и около 150 котиков. Сюда свозят многих животных, брошенных и эвакуированных из разных регионов. Всем животным оказывают медицинскую помощь. И мы никогда не слышали от руководителя приюта отказов, там всегда принимали всех спасенных животных», — рассказала Зайцева.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Волонтеры помогали этому приюту с первых дней полномасштабной войны, в частности, каждые 2-3 недели туда привозят более 1-2 тонн корма.



Из-за большого количества эвакуированных животных волонтеры нашли новую территорию для их размещения и нуждаются в финансовой поддержке, чтобы выкупить ее и перевезти четвероногих.



«Новая территория для убежища стоит 50 тысяч долларов. Также потребуются вольеры, медицинский стационар. На это и собираем деньги», — сообщила Зайцева.



Семья Криса поддерживает проект

Проекту помогают отдельные люди, которые присоединились к инициативе с начала войны, а также некоторые фонды, например, «Ангелы Спасения».



Кроме того, недавно волонтеры начали работать с фондом Save Pets of Ukraine и обратились в организацию Ukraine Animals.



«Также сбор идет в Британии — родители, сестра, родственники, друзья Криса пытаются делать невозможное. Родственники Криса очень поддерживают наш проект и очень хотят, чтобы Криса помнили. Он важный человек в Украине! Он делал все, чтобы спасать», — отметила Зайцева.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Сестра волонтера Кейт Перри сообщила, что ее семья планирует посетить волонтеров AnimalsParry в начале следующего года.



В июле отец Криса Роб приехал в Украину в составе конвоя с гуманитарной помощью, а в конце августа к нему присоединились другие члены семьи.



«Мы привезли гигиенические изделия для мужчин, женщин и детей; медикаменты, одежду и спальные мешки; моющие средства, кухонные принадлежности и 3D-принтер. Мы хотим продолжать доставлять помощь и жертвовать автомобили для Украины, поэтому мы должны продолжать повышать осведомленность дома, в Великобритании, чтобы собрать деньги для этого», — рассказала Кейт.

Любимцы Криса с детства

Крис родом из города Труро (Корнуолл, Англия), жил в Челтнеме и работал тренером по бегу. Он всегда любил животных и был добр к дикой природе в Великобритании, рассказала Кейт Перри.



«В детстве у нас было два кота, и Криса был большой белый кот, по имени Зак. Каждый вечер брат проводил в гостиной со своим котом на коленях, фотографируясь с ним. Когда Крис впервые приехал в Украину, он познакомился со своей партнершей Олей, которая имела собаку, и они часами гуляли с ней по паркам», — поделилась она.



По словам Кейт, Крис любил природу, звезды и космос, хотел изучать физику или заниматься спортом.



«Он никогда не сидел на месте и всегда хотел пробовать что-нибудь новое. Его основными хобби были бег, езда на велосипеде и скалолазание, но он также научился управлять парашютом и нырять с аквалангом в свободное время», — отметила сестра волонтера.

Фото предоставлено семьей Криса Перри

Также она добавила, что в детстве Крис был кадетом и участвовал в сборе средств в рамках учебной организации.



«Но Крис всегда хотел помогать нуждающимся людям и прилагал сознательные усилия, чтобы поговорить с теми, кому повезло меньше, чем ему, и, если мог, давал им деньги или еду», — сказала Кейт.



По ее словам, война в Украине очень изменила брата, он не мог отдохнуть дома, ему не терпелось вернуться в Украину, чтобы продолжать оказывать помощь.



«Он чувствовал себя таким связанным с украинским народом и пытался бороться между добром и злом», — отметила Кейт.

«Направлялся в место, откуда все убегали»

После начала полномасштабной войны в Украине Крис был готов рискнуть жизнью и хотел вступить в иностранный легион, но из-за отсутствия боевого опыта избрал другой путь — стал волонтером. Об этом сообщает Cornwall Live.



Крис купил фургон и присоединился к неправительственной организации по подготовке транспортных средств для въезда в зоны боевых действий с целью эвакуации мирных жителей.



5 марта 2022 он прибыл на восток Украины, и в ночь перед первой операцией его предупредили: «Не иди, умрешь».



«В начале было очень много страха из-за абсолютной неизвестности. Люди реально внушали мне страх Божий, что я умру. Мне показали микроавтобусы с пулевыми отверстиями. Я направлялся в место, откуда все убегали», — рассказал Крис журналистам за два месяца до своей гибели.

Фото: Yasya Golovko / Instagram

В то же время он ездил в прифронтовые села вместе с группой добровольцев. В ноябре 2022 года во время миссии в селе восточнее Лимана Крис с волонтерами попали под обстрел.



«Нас обстреливала артиллерия, потому что они наблюдали за нами с помощью дрона, а потом ждали, пока мы припаркуемся. Потом у них была минута или две, чтобы попытаться ударить по нам», – рассказывал Крис Sky News.



По словам волонтера, идти вперед ему помогали «работа, которую нужно проделать», и радость от нее.



«Люди здесь такие же, как и мы в Великобритании. У них такие же ценности. Они живут своей жизнью с девяти до пяти, как и ты... Сложно передать абсолютные разрушения, которые Россия наносит их жини: уничтоженные семьи, уничтоженные целые сельские общины. Нам просто повезло жить в стране, где наш сосед не такое гиперагрессивное государство, как Россия», — отмечал Крис Перри.