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«Хотел забрать каждую зверушку». Погибшему под Соледаром волонтеру из Британии посвятили проект помощи

Новости Донбасса
04 сентября 2023, 20:08

«Хотел забрать каждую зверушку». Погибшему под Соледаром волонтеру из Британии посвятили проект помощи

Крис Перри. Фото из личного архива Крис Перри. Фото из личного архива

Украинские волонтеры посвятили проект AnimalsParry по спасению животных памяти 28-летнего британца Криса Перри, погибшего в январе под Соледаром во время попытки эвакуировать людей. Об этом «Новостям Донбасса» рассказала его подруга, основательница проекта AnimalsParry и владелица БФ Elefond Ольга Зайцева.

В частности, в рамках инициативы в честь погибшего будет учрежден приют.

28-летний Крис Перри погиб с британским волонтером Эндрю Бегшоу из-за попадания в их машину артиллерийского снаряда. До этого он спас сотни мирных жителей с самых опасных участков линии фронта.

Знакомство с «Человеком-улыбкой»

Зайцева познакомилась с Крисом в ноябре прошлого года во время совместных миссий по эвакуации.

«Крис приехал на Донбасс и хотел помогать волонтерам. Так я впервые его увидела и сразу увезла на деоккупированные территории Луганской области. У него был большой желтый бус, и для безопасности мы его прятали в кустах, а эвакуированных людей вывозили к бусу», — рассказала волонтер.

По ее словам, Крис сразу подключился к работе и был готов ехать на разные линии фронта, что он и делал. Не зная языка, британец ездил спасать людей в столь опасные места, куда не рисковали отправляться другие. Иногда расстояние там до линии фронта составляло не больше 400 метров.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

На видео, снятых Крисом на камеру GoPro и выложенных на его странице в Instagram, можно увидеть, как он бежит между домами в поиске местных жителей в Бахмуте. Также на роликах слышны громкие взрывы.

При этом, по воспоминаниям друзей волонтера, несмотря на ежедневные шокирующие вещи, он был оптимистичен и полон жизни.

«Я много видела волонтеров, военных, разных администраций, но Крис — он Человек-улыбка!» — сказала основательница проекта.

Приют в память о Крисе

Зайцева отметила, что волонтер очень любил животных, и во время эвакуации людей спасал и их домашних любимцев, и бездомных четырехлапых.

«Мы этим были очень похожи. Ибо человек может сам себе помочь, а животные обычно беззащитны. Трудно видеть брошенных животных на цепи, раненых, погибших. Крис хотел забрать каждую зверушку, но мы понимали, что животных уже некуда заселять/везти», — рассказала волонтерка.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Однажды, в декабре 2022 года, они с Крисом ехали в Соледар на эвакуацию женщины, а вернулись только с щенками, за которыми она ухаживала.

«Мы не успели на 40 минут… Женщина, которую мы должны были забрать, погибла: был сильный обстрел, и ей оторвало голову, как сказали местные. Они ее похоронили у подъезда и попросили забрать хотя бы ее собак, потому что она очень их любила. К тому времени мы вывезли щенков, около семи штук», — поделилась Зайцева.

Также она отметила, что у них с Крисом были мысли и планы по открытию убежища.

«Об убежище мы разговаривали. У нас вообще было много планов. К сожалению, я не успела это сделать вместе с ним, поэтому хочу, чтобы его помнили, и убежище обязательно будет в его память», — сказала волонтер.

AnimalsParry как воплощение мечты

Проект AnimalsParry создан для помощи животным, спасенным из зоны боевых действий, восстановления приютов в двух регионах и медицинской помощи в рамках новых приютов в Донбассе и Харьковской области.

В рамках проекта с передовой и прифронтовых территорий Донбасса уже эвакуировано более 150 собак и 130 кошек, а также скот из бывших фермерских хозяйств, косуль, ручных белок и хомяков.

«В настоящее время наш проект AnimalsParry кормит животных Донецкой и Харьковской областей. Работаем с приютом в Мирнограде (Донетчина), в котором 260 собак и около 150 котиков. Сюда свозят многих животных, брошенных и эвакуированных из разных регионов. Всем животным оказывают медицинскую помощь. И мы никогда не слышали от руководителя приюта отказов, там всегда принимали всех спасенных животных», — рассказала Зайцева.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Волонтеры помогали этому приюту с первых дней полномасштабной войны, в частности, каждые 2-3 недели туда привозят более 1-2 тонн корма.

Из-за большого количества эвакуированных животных волонтеры нашли новую территорию для их размещения и нуждаются в финансовой поддержке, чтобы выкупить ее и перевезти четвероногих.

«Новая территория для убежища стоит 50 тысяч долларов. Также потребуются вольеры, медицинский стационар. На это и собираем деньги», — сообщила Зайцева.

Семья Криса поддерживает проект

Проекту помогают отдельные люди, которые присоединились к инициативе с начала войны, а также некоторые фонды, например, «Ангелы Спасения».

Кроме того, недавно волонтеры начали работать с фондом Save Pets of Ukraine и обратились в организацию Ukraine Animals.

«Также сбор идет в Британии — родители, сестра, родственники, друзья Криса пытаются делать невозможное. Родственники Криса очень поддерживают наш проект и очень хотят, чтобы Криса помнили. Он важный человек в Украине! Он делал все, чтобы спасать», — отметила Зайцева.

Фото предоставлено Ольгой Зайцевой

Сестра волонтера Кейт Перри сообщила, что ее семья планирует посетить волонтеров AnimalsParry в начале следующего года.

В июле отец Криса Роб приехал в Украину в составе конвоя с гуманитарной помощью, а в конце августа к нему присоединились другие члены семьи.

«Мы привезли гигиенические изделия для мужчин, женщин и детей; медикаменты, одежду и спальные мешки; моющие средства, кухонные принадлежности и 3D-принтер. Мы хотим продолжать доставлять помощь и жертвовать автомобили для Украины, поэтому мы должны продолжать повышать осведомленность дома, в Великобритании, чтобы собрать деньги для этого», — рассказала Кейт.

Любимцы Криса с детства

Крис родом из города Труро (Корнуолл, Англия), жил в Челтнеме и работал тренером по бегу. Он всегда любил животных и был добр к дикой природе в Великобритании, рассказала Кейт Перри.

«В детстве у нас было два кота, и Криса был большой белый кот, по имени Зак. Каждый вечер брат проводил в гостиной со своим котом на коленях, фотографируясь с ним. Когда Крис впервые приехал в Украину, он познакомился со своей партнершей Олей, которая имела собаку, и они часами гуляли с ней по паркам», — поделилась она.

По словам Кейт, Крис любил природу, звезды и космос, хотел изучать физику или заниматься спортом.

«Он никогда не сидел на месте и всегда хотел пробовать что-нибудь новое. Его основными хобби были бег, езда на велосипеде и скалолазание, но он также научился управлять парашютом и нырять с аквалангом в свободное время», — отметила сестра волонтера.

Фото предоставлено семьей Криса Перри

Также она добавила, что в детстве Крис был кадетом и участвовал в сборе средств в рамках учебной организации.

«Но Крис всегда хотел помогать нуждающимся людям и прилагал сознательные усилия, чтобы поговорить с теми, кому повезло меньше, чем ему, и, если мог, давал им деньги или еду», — сказала Кейт.

По ее словам, война в Украине очень изменила брата, он не мог отдохнуть дома, ему не терпелось вернуться в Украину, чтобы продолжать оказывать помощь.

«Он чувствовал себя таким связанным с украинским народом и пытался бороться между добром и злом», — отметила Кейт.

«Направлялся в место, откуда все убегали»

После начала полномасштабной войны в Украине Крис был готов рискнуть жизнью и хотел вступить в иностранный легион, но из-за отсутствия боевого опыта избрал другой путь — стал волонтером. Об этом сообщает Cornwall Live.

Крис купил фургон и присоединился к неправительственной организации по подготовке транспортных средств для въезда в зоны боевых действий с целью эвакуации мирных жителей.

5 марта 2022 он прибыл на восток Украины, и в ночь перед первой операцией его предупредили: «Не иди, умрешь».

«В начале было очень много страха из-за абсолютной неизвестности. Люди реально внушали мне страх Божий, что я умру. Мне показали микроавтобусы с пулевыми отверстиями. Я направлялся в место, откуда все убегали», — рассказал Крис журналистам за два месяца до своей гибели.

Фото: Yasya Golovko / Instagram

В то же время он ездил в прифронтовые села вместе с группой добровольцев. В ноябре 2022 года во время миссии в селе восточнее Лимана Крис с волонтерами попали под обстрел.

«Нас обстреливала артиллерия, потому что они наблюдали за нами с помощью дрона, а потом ждали, пока мы припаркуемся. Потом у них была минута или две, чтобы попытаться ударить по нам», – рассказывал Крис Sky News.

По словам волонтера, идти вперед ему помогали «работа, которую нужно проделать», и радость от нее.

«Люди здесь такие же, как и мы в Великобритании. У них такие же ценности. Они живут своей жизнью с девяти до пяти, как и ты... Сложно передать абсолютные разрушения, которые Россия наносит их жини: уничтоженные семьи, уничтоженные целые сельские общины. Нам просто повезло жить в стране, где наш сосед не такое гиперагрессивное государство, как Россия», — отмечал Крис Перри.

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