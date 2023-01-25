Двое британцев погибли при попытке эвакуации жительницы Соледара, сообщили их семьи

Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Фото: SkyNews

Волонтеры из Великобританиии Кристофер Перри и Эндрю Бегшо погибли в начале января во время интенсивных боев за Соледар между украинскими и российскими войсками при попытке «гуманитарной эвакуации». Об этом говорится в заявлении семей Перри и Бегшо, передает SkyNews.



Британцы пропали без вести 7 января. В заявлении семьи Бегшо говорится, что в их автомобиль попал артиллерийский снаряд, когда они пытались спасти пожилую женщину.



В заявлении, опубликованном от имени семьи 28-летнего Перри, сказано: «Его бескорыстная решимость помогать старым, молодым и обездоленным заставляет нас и его большую семью чрезвычайно гордиться».



«Мы никогда не думали, что будем прощаться с Крисом, когда у него впереди была такая полная жизнь. Он был заботливым сыном, замечательным братом, лучшим другом для многих и любящим партнером для Ольги», — подчеркивается в заявлении семьи.



Также отмечается, что Перии оказался в Украине в марте, «в самый темный час начала российского вторжения», и «помог тем, кто больше всего в этом нуждался, спас более 400 жизней и множество брошенных животных».



Также отмечается, что 47-летний Бегшоу, житель Новой Зеландии, находился в Украине для оказания помощи в доставке гуманитарной помощи.



«Эндрю самоотверженно пошел на большой личный риск и спас множество жизней; мы любим его и очень гордимся тем, что он сделал», — говорится в заявлении его семьи.



Они рассказали, что Бегшо был научным исследователем в области генетики, но с апреля прошлого года работал волонтером в Украине. У него остались брат, две сестры и семь племянников и племянниц.



«Мы намерены, чтобы его смерть не была напрасной. Мы среди многих родителей, которые скорбят о смерти своих сыновей и дочерей. Мы призываем цивилизованные страны мира остановить эту безнравственную войну и помочь украинцам избавить свою родину от агрессорв», — подчеркивается в заявлении семьи Бегшо.



9 января в российской «ЧВК Вагнера» заявили про обанружение тела Кристофера Перри.

