«Хотів забрати кожну тваринку». Загиблому під Соледаром волонтеру з Британії присвятили проєкт допомоги

Кріс Перрі. Фото з особистого архіву

Українські волонтери присвятили проєкт AnimalsParry по порятунку тварин пам'яті 28-річного британця Кріса Перрі, який загинув у січні під Соледаром під час спроби евакуювати людей. Про це «Новинам Донбасу» розповіла його подруга, засновниця проєкту AnimalsParry і власниця БФ Elefond Ольга Зайцева.



Зокрема, у рамках ініціативи на честь загиблого буде засновано притулок.



28-річний Кріс Перрі загинув з британським волонтером Ендрю Бегшоу через потрапляння у їхню машину артилерійського снаряду. До цього він врятував сотні мирних жителів з найнебезпечніших ділянок лінії фронту.

Знайомство з «Людиною-посмішкою»

Зайцева познайомилась з Крісом у листопаді минулого року під час спільних місій з евакуації.



«Кріс приїхав на Донбас і хотів допомагати волонтерам. Так я вперше його побачила і одразу повезла на деокуповані території Луганської області. В нього був великий жовтий бус, і для безпеки ми його ховали у кущах, а евакуйованих людей вивозили до буса», — розповіла волонтерка.



За її словами, Кріс одразу підключився до роботи і був готовий їхати на різні лінії фронту, що він і робив. Не знаючи мови, британець їздив рятувати людей у такі небезпечні місця, куди не ризикували відправлятися інші. Часом відстань там до лінії фронту становила не більше 400 метрів.



Фото надане Ольгою Зайцевою

На відео, знятих Крісом на камеру GoPro і викладених на його сторінці в Instagram, можна побачити, як він біжить між будинками у пошуку місцевих жителів у Бахмуті. Також на роліках чути гучні вибухи.



При цьому, за спогадами друзів волонтера, не дивлячись на щоденні шокуючі речі, він був оптимістичним і сповненим життя.



«Я багато бачила волонтерів, військових, різних адміністрацій, але Кріс — він Людина-посмішка!» — сказала засновниця проєкту.

Притулок в пам’ять про Кріса



Зайцева зазначила, що волонтер дуже полюбляв тварин, і під час евакуації людей рятував і їхніх домашніх улюбленців, і безпритульних чотирилапих.



«Ми цим були дуже схожі. Бо людина може сама собі допомогти, а тварини зазвичай беззахисні. Важко бачити покинутих тварин на ланцюгу, поранених, загиблих. Кріс хотів забрати кожну тваринку, але ми розуміли, що тварин вже нема куди заселяти / везти», — розповіла волонтерка.

Фото надане Ольгою Зайцевою

Одного разу, у грудні 2022 року, вони з Крісом їхали до Соледару на евакуацію жінки, а повернулися лише з цуценятами, за якими вона доглядала.



«Ми не встигли на 40 хвилин… Жінка, котру ми повинні були забрати, загинула: був сильний обстріл, і їй відірвало голову, як сказали місцеві. Вони її поховали біля під’їзду і попрохали забрати хоча б її собак, бо вона дуже їх любила. На той час ми вивезли цуценят, приблизно сім штук», — поділилася Зайцева.



Також вона зазначила, що у них з Крісом були думки і плани щодо відкриття притулку.



«Про притулок ми розмовляли. В нас взагалі було багато планів. На жаль, я не встигла це зробити разом з ним, тому хочу, щоб його пам’ятали, і притулок обов’язково буде в його пам’ять», — сказала волонтерка.



AnimalsParry як втілення мрії



Проєкт AnimalsParry створений для допомоги тваринам, врятованим з зони бойових дій, відбудови притулків у двох регіонах і медичної допомоги в рамках нових притулків на Донбасі і в Харківській області.



У рамках проєкту з передової і прифронтових територій Донеччини вже евакуйовано понад 150 собак і 130 котів, а також худобу з колишніх фермерських господарств, косуль, ручних білок і хом’яків.



«Наразі наш проєкт AnimalsParry годує тварин Донецької і Харківської областей. Працюємо з притулком у Мирнограді (Донеччина), у якому 260 собак і приблизно 150 котиків. Сюди звозять багато тварин, покинутих і евакуйованих з різних регіонів. Усім тваринкам надають медичну допомогу. І ми ніколи не чули від керівника притулку відмов, там завжди приймали усіх врятованих нами тварин», — розповіла Зайцева.

Фото надане Ольгою Зайцевою

Волонтери допомагали цьому притулку з перших днів повномасштабної війни, зокрема, кожні 2-3 тижні туди привозять понад 1-2 тонн корму.



Через велику кількість евакуйованих тварин волонтери знайшли нову територію для їх розміщення і потребують фінансової підтримки, щоб викупити її і перевезти чотирилапих.



«Нова територія для притулку коштує $50 тисяч. Також потрібні будуть вольєри, медичний стаціонар. На це і збираємо гроші», — повідомила Зайцева.



Сім’я Кріса підтримує проєкт

Наразі проєкту допомагають окремі люди, які долучилися до ініціативи з початку війни, а також деякі фонди, наприклад, «Янголи Спасіння».

Окрім того, нещодавно волонтери почали працювати з фондом Save Pets of Ukraine і звернулись до організації Ukraine Animals.

«Також збір іде у Британії — батьки, сестра, родичі, друзі Кріса намагаються робити неможливе. Родичі Кріса дуже підтримують наш проєкт і дуже хочуть, щоб Кріса пам’ятали. Він важлива людина в Україні! Він робив усе, щоб рятувати», — зазначила Зайцева.

Сестра волонтера Кейт Перрі повідомила, що її сім’я планує відвідати волонтерів AnimalsParry на початку наступного року.



В липні батько Кріса Роб приїхав до України у складі конвою з гуманітарною допомогою, а у кінці серпня до нього приєдналися інші члени сім’ї.



«Ми привезли гігієнічні вироби для чоловіків, жінок і дітей; медикаменти, одяг та спальні мішки; миючі засоби, кухонне приладдя та 3D-принтер. Ми хочемо продовжувати доставляти допомогу та жертвувати автомобілі для України, і тому ми маємо продовжувати підвищувати обізнаність дома, у Великобританії, щоб зібрати гроші для цього», — розповіла Кейт.

Улюбленці Кріса з дитинства

Кріс родом з міста Труро (Корнволл, Англія), жив у Челтнемі і працював тренером з бігу. Він завжди любив тварин і був добрим до дикої природи у Великобританії, розповіла Кейт Перрі.



«У дитинстві у нас було два кота, і Крісовим був великий білий кіт, якого звали Зак. Кожен вечір брат проводив у вітальні зі своїм котом на колінах, фотографуючись з ним. Коли Кріс вперше приїхав до України, він познайомився зі своєю партнеркою Олею, яка мала собаку, і вони годинами гуляли з ним по парках», — поділилась вона.



За словами Кейт, Кріс любив природу, зірки та космос, хотів вивчати фізику або займатися спортом.



«Він ніколи не сидів на місці і завжди хотів пробувати щось нове. Його основними хобі були біг, їзда на велосипеді та скелелазіння, але він також навчився кермувати парашутом і пірнати з аквалангом у вільний час», — зазначила сестра волонтера.

Фото надане сім'єю Кріса Перрі

Також вона додала, що у дитинстві Кріс був кадетом і брав участь у зборі коштів у рамках учбової організації.



«Але Кріс завжди хотів допомагати нужденним людям і докладав свідомих зусиль, щоб поговорити з тими, кому пощастило менше, ніж йому, і, якщо міг, давав їм гроші чи їжу», — сказала Кейт.



За її словами, війна в Україні дуже змінила брата, він не міг відпочити вдома, йому не терпілося повернутися до України, щоб продовжувати надавати допомогу.



«Він почувався таким пов’язаним з українським народом і намагався боротися між добром і злом», — зазначила Кейт.

«Прямував у місце, звідки всі тікали»

Після початку повномасштабної війни в Україні Кріс був готовий ризикнути життям і хотів вступити до іноземного легіону, але через відсутність бойового досвіду обрав інший шлях — став волонтером. Про це повідомляє Cornwall Live.



Кріс купив фургон і долучився до неурядової організації з підготовки транспортних засобів для в’їзду до зон бойових дій з метою евакуації мирних жителів.



5 березня 2022 року він прибув на схід України, і в ніч перед першою операцією його попередили: «Не йди, вмреш».



«На початку було дуже багато страху через абсолютну невідомість. Люди реально навіювали мені страх Божий, що я помру. Мені показали мікроавтобуси з кульовими отворами. Я прямував у місце, звідки всі тікали», — розповів Кріс журналістам за два місяці до своєї загибелі.

Фото: Yasya Golovko / Instagram

В той же час він їздив у прифронтові села разом з групою добровольців. У листопаді 2022 року під час місії у селі на схід від Лиману Кріс з волонтерами потрапили під обстріл.



«Нас обстрілювала артилерія, тому що вони спостерігали за нами за допомогою дрону, а потім чекали, поки ми припаркуємось. Потім у них була хвилина або дві, щоб спробувати вдарити по нам», — розказував Кріс Sky News.



За словами волонтера, йти вперед йому допомагали «робота, яку треба виконати», і радість від неї.



«Люди тут такі самі, як і ми у Великобританії. В них такі ж цінності. Вони живуть своїм життям з дев’ятої до п’ятої, як і ти... Складно передати абсолютні руйнування, які Росія спричиняє їхньому життю: знищенні сім’ї, знищені цілі сільскі общини. Нам просто пощастило жити у країні, де наш сусід не є такою гіперагресивною державою, як Росія», — зазначав Кріс Перрі.