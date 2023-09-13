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«За каждое украинское слово — электрошокер». 70-летний блогер провел 100 дней в застенках оккупантов

13 сентября 2023, 16:05

«За каждое украинское слово — электрошокер». 70-летний блогер провел 100 дней в застенках оккупантов

Маленькое окно камеры в полицейском участке Балаклеи. Фото: «Новости Донбасса» Маленькое окно камеры в полицейском участке Балаклеи. Фото: «Новости Донбасса»

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, часть территории Харьковской области попала под оккупацию российской армии. Однако в сентябре 2022 года, Вооруженные силы Украины провели одну из самых впечатляющих контрнаступательных операций в современной истории, освободив более 8,5 тысяч квадратных километров и 560 населенных пунктов менее, чем за один месяц, с 6 сентября по 2 октября 2022 года.

Одним из освобожденных оказался поселок Савинцы, в Изюмском районе Харьковской области. Через него россияне проходили колоннами с техникой, которую и заснял Анатолий Гарагатый, 70-летний блогер и фотограф.

За эту съемку он впоследствии проведет 100 дней в пыточной камере, о чем рассказал в интервью проекту «Лица войны». «Новости Донбасса» публикуют эту историю.

За съемку российской военной техники — тюрьма

С момента входа оккупантов в поселок, Анатолий начал съемку передвижения российской техники.

Съемка российской техники, за которую задержали Анатолия. Фото: «Новости Донбасса»

Первыми в кадр к нему попали четыре установки реактивных систем залпового огня «Град». За ними ехало огромное количество другой техники, которую сложно было сосчитать.

«Шло четыре «Града», а сколько танков, БТРов, сложно сосчитать. Больше десяти минут шла колонна», — рассказывает очевидец. 

Именно эта съемка впоследствии стала причиной заключения фотографа. По словам Анатолия Гарагатого, супруга пыталась его остановить, чтобы он не фиксировал военную технику.

«Прошла одна колонна, потом через полдня вторая колонна, и я тоже снял ее, выставил в интернет. И на протяжении нескольких дней снимал все и выставлял это», — поделился Анатолий.

Запись оккупации поселка Савинцы совпала с рассказами пропагандистских шоу, как местные жители встречают россиян «хлебом с солью», что сильно разнилось с происходящим в реальности.

На заснятых кадрах видно, что никто оккупантов не встречает хлебом с солью. Фото: «Новости Донбасса»

«Что-то никого нет с хлебом и солью, никто не встречает», — говорит Анатолий Гарагатый, показывая документальную хронику, которую сам же и записал.

Он сознался, что ему звонили друзья и соседи, также люди на улице передавали, что за ним придут, прося прекратить то, чем он занимался. Прислушавшись к советам, он «ушел в подполье», скрываясь на своей даче.

Россиянам необходимо было не дать разрушить виртуальную картинку, созданную пропагандой. Поэтому люди, которые могли предоставить доказательства их преступлений, считались очень опасными.

Однако со временем, Анатолия Гарагатого задержали и поместили в полицейский участок в Балаклее, превращенный в пыточную. После деоккупации региона, он показал, где именно его содержали.

Камера, где содержали Анатолия Гарагатого. Фото: «Новости Донбасса»

«Меня привезли с мешком на голове, вот сюда, в третью комнату. Сняли мешок, открыли дверь. Я зашел сюда, а здесь было семь человек», — добавил блогер.

Тюремщики изначально поинтересовались у новоприбывшего в отделение полиции, по какой причине он был туда отправлен. Он в свою очередь сознался, что снял колонну российской техники со своего балкона и выложил в интернет.

«За мной приехали 28 мая, восемь человек. На даче меня арестовали и привезли сюда, в Балаклейский изолятор, третью комнату, где я и пробыл ровно 100 дней», — поделился Анатолий Гарагатый.

Чаще всего пытали за украинский язык

За фиксацию российских колонн с техникой, его считали «бандеровцем» и «нацистом» в Балаклейском районе.

«Вот перед вам большой враг России. Человек, который всю жизнь занимался видеосъемкой. У меня в трудовой только одна запись — фотограф. Я всю жизнь снимал фото и видео», — рассказывает бывший заключенный.

Анатолий честно признался, что не рассчитывал выйти живым из изолятора. Из восьми человек в одной камере на койках было по два человека, остальные спали на полу.

«Тут на полу я спал. Почему? Потому что в комнате было восемь человек и шесть человек курило, а я веду здоровый образ жизни и не мог тут находиться. Поэтому я стоял возле окна и выглядывал в него, дышал воздухом», — отметил он.

По утверждению Анатолий Гарагатого, оккупанты не выносили украинский язык и наказывали всех, кто общался на нем.

«Здесь нельзя было разговаривать по-украински. Не дай Бог, хто почує українську мову. Одразу голову відіб’ють. Мене прозвали бандеровцем. Поэтому я говорил на русском, потому что за каждое украинское слово — я получал электрошокером», — признался переживший оккупацию местный житель поселка Савинцы.

Анатолий Гарагатый. Фото: «Новости Донбасса»

В основном россияне пытали за украинский язык. Чаще всего использовали электрошокер или били битой, прибегав к пыткам. Оккупанты таким образом пытались склонить к сотрудничеству. Предлагали снимать пропаганду, хваля российскую армию и Путина и выставлять все на канале Анатолия.

В пыточных камерах Балаклеи содержались в основном те люди, которые не верили телевизору и посмели заявить об этом публично. Россиянам хотелось, чтобы местные думали, как они, и жили ностальгией по Советскому Союзу. Выбраться из тюрьмы Анатолию помогла жена.

«Меня выпустили в шесть часов утра за ворота. Я добрался вместе с другом, без документов, без ничего. Дома меня встречала любимая жена, которая меня вымолила отсюда. Мы встретились и живем до сих пор», — заключил Анатолий Гарагатый, блогер и фотограф, который провел 100 дней в пыточной камере Балаклеи.

Уже 10 сентября 2022 года, поселок Савинцы, в Изюмском районе Харьковской области был освобожден Вооруженными силами Украины.

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