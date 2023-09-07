Наступление Украины или России: Какие сценарии войны видят эксперты на ближайшие месяцы

Бойцы ВСУ атакуют российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В начале июня Украина начала свое контрнаступление, о котором до этого так много говорили. За лето, по разным оценкам, удалось освободить около 250 квадратных километров территорий — прежде всего на юге. Помимо этого, медленно, но довольно успешно ВСУ продвигаются в районе Бахмута. В то же время осенью и зимой проводить большие операции, учитывая непредсказуемую погоду, сложнее. Поэтому все чаще звучат мнения о том, что контрнаступление переносится на следующую весну либо, что Россия готовит свой очередной удар. «Новости Донбасса»‎ спросили у экспертов, какие они видят сценарии войны.

ВСУ еще могут удивить

Летом, 4 июня, спустя три месяца после начала контрнаступления, в z-сообществе проанализировали продвижение ВСУ, подчеркивая: изначальный план Киева якобы был сорван.



«Первоначальный план предполагал быстрый выход к Мелитополю и Бердянску за 72-96 часов, однако этого не произошло. В первый же день наступления на минных полях и от работы артиллерии украинские войска потеряли несколько танков Leopard 2A4/2A6, а также американские БМП M2 Bradley и БТР Stryker», — пишет телеграм-канал «Военная хроника».



Пророссийские блогеры утверждают: ВСУ не смогли прорваться к большим городам якобы из-за героизма российской армии. Хотя на самом деле причина — это минные поля, «зубы дракона» и другие оборонительные сооружения, которые успели построить оккупанты. Тем не менее в последние недели украинские силы показывают довольно хорошую динамику на юге. Несмотря на заявления в среде z-сообщества о том, что Работино Запорожской области якобы частично все еще подконтрольно путинской армии, и о том, что отступление — это тактика войск РФ для создания котла, ВСУ удается расширять плацдарм и прорывать линии обороны противника. Хотя российская сторона отрицает и это.



Западные эксперты считают: во-первых, критиковать действия украинских военных, не понимая, в каких условиях приходится освобождать территории, по меньшей мере неэтично. Контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери в комментарии «Голосу Америки» в этом плане уже применяет такое понятие, как «тирания ожиданий». Во-вторых, ВСУ, по мнению представителей Запада, еще могут удивить, тем более, если первая линия обороны действительно прорвана.



Украинский танк атакует российских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

«Наблюдателям было бы мудро смягчить свой пессимизм. Война не идет линейно. Защитники могут держаться в течение длительного времени, а затем внезапно сломаться, позволяя нападающему добиться быстрых успехов, прежде чем защита укрепится дальше в тылу. Украинцы стремятся создать именно такой эффект — есть основания полагать, что они могут», — анализирует генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

Россиян он называет «защитниками» лишь по той причине, что сейчас они находятся в обороне.‎

Контрнаступление продлится до весны

При этом, по мнению Дэвида Петреуса, контрнаступление далеко от завершения и продлится по меньшей мере еще четыре месяца. Ранее The Wall Street Journal писал: на Западе уже начинают думать о подготовке к весенней кампании в следующем году. Ведь проводить масштабные операции поздней осенью и зимой сложно.



«Если мы говорим о южных районах, то временное окно достаточно широкое. И в принципе, на юге бывает такое, что и в октябре тепло, и в течение всего октября может быть тепло. То есть, замедлиться контрнаступление, вообще наступательные действия могут с наступлением плохой погоды, дождей, мокрого снега, а это в южных регионах Запорожской, Херсонской области, это конец октября — начало ноября. Все зависит от того, насколько будет хорошая погода», ‎‎– комментирует военный обозреватель Денис Попович.



То есть, с одной стороны, зимой вряд ли стоит ожидать больших боев, хотя прошлая зима и ситуация вокруг Бахмута продемонстрировала: холод не всегда означает замораживание военного конфликта. С другой стороны, замедление контрнаступления даст России временной люфт, чтобы снова подготовиться.



Вертолеты Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

«Каждый новый день замораживания конфликта на территории Украины — это возможность, это опора, которая дает время российской оккупационной армии создать новые рубежи, позиции, долговременные огневые точки и провести минирование тех территорий, которые россияне считают такими, где украинская армия может контратаковать»‎, — считает полковник ВСУ, спикер Генштаба (2014-2017 гг) Владислав Селезнев.



Он подчеркивает: несмотря на боевые действия в Запорожской области, армия РФ продолжает создавать дополнительные фортификационные сооружения на подходах к крымским перешейкам и на севере самого полуострова.



«Зубы дракона». Фото: ГУР

«Россияне готовятся противодействовать, возможно, высадке украинского морского десанта. Они действуют абсолютно рационально, используют любое время, чтобы максимально усилить свои боевые возможности и оборонительные рубежи и позиции. Поэтому я против того, чтобы нынешняя война переходила в фазу замороженного конфликта. В таких условиях у врага будет достаточно времени не только для создания дополнительных рубежей и позиций, но и в том числе, чтобы активизировать свою деятельность в рамках оборонно-промышленного комплекса»‎, — добавляет Селезнев.



Эксперты считают: дополнительное вооружение — в первую очередь речь об истребителях F-16, ускорит освобождение оккупированных территорий, но в любом случае, это не будет так быстро, как было в Харьковской области осенью прошлого года. Приоритетной целью ВСУ аналитики по-прежнему видят выход к Азовскому морю и перерезание сухопутного коридора оккупационных войск, но когда это произойдет, эксперты не прогнозируют.



Россия готовит новое наступление?

В конце августа американский журнал Newsweek, ссылаясь на анонимные источники в украинском правительстве написал, что Россия готовит новое наступление. Начаться оно якобы может в октябре, а основной удар планируется весной. В Кремле это прокомментировал лишь глава комитета Госдумы Андрей Картаполов, уточнив: для наступления необходимо создать условия. Какие именно, он не сказал. В то же время, если говорить о дополнительной мобилизации, то здесь Москва, кажется, приняла достаточно законов, чтобы отправить на фронт как можно больше людей, но для успешных операций этого мало.



Украинские военные подготавливают боеприпасы. Фото: Генштаб ВСУ

«Даже если они проведут мобилизацию, соберут еще под свои знамена 300 тысяч человек, 400 тысяч, 500 тысяч человек. Возникает первый вопрос: где их обучать? Емкость полигонов недостаточна. Второе: где найти младших командиров, которые будут формировать основные подразделения: уровень, взвод, рота, батальон. Где найти старших командиров? Чем их вооружить, потому что сейчас они гонят на фронт вооружение Второй мировой войны, и советские запасы вскрывают»‎, — комментирует Денис Попович.



С ним согласны многие украинские эксперты. По их мнению, даже на купянско-лиманском направлении, где сосредоточена самая большая группировка путинских войск — более ста тысяч, не все гладко. Хотя российская сторона постоянно говорит об атаках и медленном продвижении к реке Оскол.



«С конца июня российские войска начали наступление по лимано-купянской оси и не достигли абсолютно никаких результатов. Похвастаться грандиозным и критическим для Вооруженных сил Украины продвижением россияне попросту не могут. Более того, они вынуждены клепать фейки о захвате сел, в которых они даже к окраинам не подошли, не говоря уже о захвате. Это все указывает на то, что у россиян действительно нет достаточных сил и средств для прорыва нашей линии обороны», –‎ говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление»‎ Александр Коваленко.



Аналитик уточняет: в Луганской области путинской армии не хватает техники, в первую очередь боевых бронированных машин, поэтому в бой идут в основном танки. Кроме того, после того, как ситуация обострилась на юге, России приходится перебрасывать свои войска с востока в Запорожскую область, что подтверждает и Британская разведка.



«Танков у них больше, чем ББМ, но именно ББМ — это именно те боевые единицы, которые должны быть в первом эшелоне в наступлении, а их у них попросту нет в достаточном количестве. Танк он не может идти в первом эшелоне. Он предназначен для огневого прикрытия. И когда танки оказываются в первом эшелоне, — это попросту нонсенс. Это неправильно»‎, — добавляет Коваленко.



Между тем аналитики уверены: если Россия полностью направит экономику на военные рельсы и начнет активнее сотрудничать со своими теневыми партнерами, например, Ираном и Северной Кореей, потенциальное наступление станет более вероятным.



«Они хотят производить в год, как минимум полторы тысячи танков. Где-то примерно столько же другой тяжелой техники. У них есть полтора миллиона снарядов в год. Ракеты, естественно, они могут изготавливать всех видов, начиная от крылатых, и заканчивая баллистическими. Мы постоянно думаем, что Россия — это какие-то «чмобики», которые не умеют воевать. Это достаточно сильная армия. У них достаточно серьезный военно-промышленный комплекс. И что самое печальное, как рассказывают люди, которые ведут боевые действия, россияне достаточно быстро учатся на своих ошибках. Да, они не жалеют людей, они их кидают на мясные штурмы, но это их тактика. Они так всегда воевали», –‎ считает военный аналитик Алексей Гетьман.



Если говорить о направлениях, то под угрозой, по мнению экспертов, в первую очередь Харьковская область. Во-первых, для оккупантов это своеобразный реванш за прошлую осень. Во-вторых, тот же Купянск им важен, как логистический узел с железной дорогой. Ведь львиная доля и техники, и живой силы перенаправляется именно по жд-сообщению.

Война затянется еще на пару лет

В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина хочет к зиме завершить военные действия с Россией, но, к сожалению, одного лишь желания Киева здесь недостаточно. Звучали и другие прогнозы. В начале весны в Пентагоне заявили: война может длиться еще 2-3 года. А в начале августа о 2-3 годах написало немецкое издание Bild, правда, в контексте возможностей России.



Защитники Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские аналитики подчеркивают: любая война — циклична, активные действия сменяются относительным затишьем. Поэтому ВСУ уже готовятся к тому, что после окончания наступательных действий пройдет ротация и только после этого можно будет планировать новые контрудары — зимой или весной 2024 года.



«Если посмотреть хотя бы на Вторую мировую войну, там крупные наступательные действия разных сторон, скажем так, не проходили одно за другим. Первая атака со стороны Советского Союза, крупная битва была в 1941-1942 году уже под Москвой. Потом была из крупных Сталинградская битва, Курская битва, белорусская операция. И, естественно, уже Берлинская операция. То есть, крупных операций было 5-6. Поэтому ожидать от наших войск, что мы после летней операции на юге сразу автоматически перейдем к дальнейшим наступательным действиям — нет, такого не будет. Мы выйдем на определенные рубежи. После этого мы должны зафиксироваться, привести себя в порядок», — говорит Алексей Гетьман.



Аналитик считает, что ВСУ нужно провести как минимум 3-4 крупные операции, чтобы не только выйти к Азовскому морю, но и добиться более значительного успеха. И это вписывается в прогнозы о двух-трех годах, которые дают на Западе.