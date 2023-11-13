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Программа «єОселя»: кто и как может взять льготную ипотеку

13 ноября 2023, 18:02

Программа «єОселя»: кто и как может взять льготную ипотеку

Оформление ипотеки. Иллюстративное фото: Freepik Оформление ипотеки. Иллюстративное фото: Freepik

В 2022 году в Украине запустили государственную программу ипотечного кредитования «єОселя». В то время, когда банки предлагают ставки на уровне 15-25%, она позволяет приобрести жилье в ипотеку под 3% и 7% годовых. Кто может претендовать на участие в госпрограмме, в чем ее особенности и как ею воспользоваться – в материале «Новостей Донбасса».

Кому доступна государственная ипотека?

Если раньше программой могли воспользоваться только определенные категории граждан, то с 1 августа на кредит могут претендовать все украинцы, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПЛ). «єОселя» работает по двум направлениям: кредиты под 3% и 7%.

Со ставкой 3% ипотеку могут получить: 

  • военнослужащие по контракту – защитники Украины, силовики и члены их семей;
  • медработники – специалисты и профессионалы учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • педагогические работники учреждений образования государственной и коммунальной формы собственности, а также научные и научно-педагогические работники.
  • с 1 августа – детективы и старшие детективы Национального антикоррупционного бюро, лица рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективы и представители начальствующего состава Бюро экономической безопасности и члены их семей. 

На кредит под 7% могут претендовать:

  • внутренне перемещенные лица;
  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • другие граждане Украины (от 18 до 70 лет), которые не имеют собственного жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи (жилье на временно оккупированных территориях во внимание не принимается).

Среди условий получения льготного кредитования есть еще ряд требований. Так, человек, который хочет получить ипотеку, не должен участвовать в других государственных программах по обеспечению жильем и не фигурировать ни в каких санкционных списках. 

Кроме того, необходимо подтвердить свою платежеспособность: предоставить официальные документы, которые показывают доход за последние шесть месяцев. Это могут быть банковские выписки или справка о доходах. 

Первый взнос будет составлять не менее 20% от всей стоимости жилья. При этом эксперты отмечают: некоторые банки могут увеличить его до 30%. Например, если цена недвижимости выше допустимой по программе. Или же если у банка есть сомнения относительно платежеспособности заемщика. Срок, на который предоставляют кредит – не более 20 лет. 

Какое жилье можно купить в рамках проекта «єОселя»

Воспользовавшись льготным кредитом, можно приобрести только определенные типы жилья, определенной площади (не более 52,5 кв. м на человека) и даты строительства. Так, под программу не подпадают частные дома. Только квартиры в многоэтажках, которым не более 10 лет. 

Жилье в Киеве. Фото: «Новости Донбасса»Жилье в Киеве. Фото: «Новости Донбасса»

Важным нюансом является и то, что под программу подпадает даже недостроенное жилье в домах, аккредитованных банками-партнерами. Недвижимость можно найти и на вторичном рынке, в домах, принятых в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до даты заключения кредитного договора.

Также стоит обратить внимание на ограничения по стоимости жилья. Квартира не должна стоить больше средней стоимости строительства жилья в регионе, умноженной на коэффициент. Чтобы сориентироваться, необходимо среднюю цену квадратного метра в области (эта информация есть в приказе Минрегиона) умножить на коэффициент:

  • для городов-миллионников – 2,5;
  • областных центров с населением выше 300 тыс. – 2;
  • городов с населением менее 300 тыс. – 1,75;
  • для других населенных пунктов – 1.

Если стоимость 1 квадрата или площадь квартиры превышает определенные условиями, разница покрывается за счет первоначального взноса.

Как воспользоваться программой «єОселя»?

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, «Дія. Підпису» или BankID.

Далее: 

  • перейти к услуге «єОселя»;
  • проверить свои данные из кабинета гражданина на портале;
  • выбрать категорию заявителя, к которой вы принадлежите по месту трудоустройства (военный, полицейский, медик и т.д.);
  • указать семейный статус, данные мужа/жены, если находитесь в официальном или гражданском браке; количество несовершеннолетних детей до 18 лет, которые будут с вами проживать; среднемесячный доход семьи;
  • указать данные о желаемом жилье и банке, в который намерены подать заявление (в одном можно выбрать только один банк);
  • проверить заявление, подписать электронной подписью и отправить.

Сейчас программу поддерживают шесть банков-партнеров:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Глобус Банк;
  • Скай Банк;
  • Укрэксимбанк.

За год программой «єОселя» уже воспользовались более 4 тыс. семей. Общая сумма выданных ипотек превысила 6 млрд грн.

По мнению ряда риэлторов «єОселя» предоставляет выгодные условия, которых до этого в Украине не было.

«Процентная ставка 7% плюс страховые платежи, даже при расширении программы ощутимо меньше учетной ставки Нацбанка (22%) и меньше прогнозируемого уровня инфляции (10,6%)», – говорит маркетинг-директор компании «Лун» Денис Судилковский.

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