Программа «єОселя»: кто и как может взять льготную ипотеку

В 2022 году в Украине запустили государственную программу ипотечного кредитования «єОселя». В то время, когда банки предлагают ставки на уровне 15-25%, она позволяет приобрести жилье в ипотеку под 3% и 7% годовых. Кто может претендовать на участие в госпрограмме, в чем ее особенности и как ею воспользоваться – в материале «Новостей Донбасса».
Кому доступна государственная ипотека?
Если раньше программой могли воспользоваться только определенные категории граждан, то с 1 августа на кредит могут претендовать все украинцы, в том числе внутренне перемещенные лица (ВПЛ). «єОселя» работает по двум направлениям: кредиты под 3% и 7%.
Со ставкой 3% ипотеку могут получить:
На кредит под 7% могут претендовать:
Среди условий получения льготного кредитования есть еще ряд требований. Так, человек, который хочет получить ипотеку, не должен участвовать в других государственных программах по обеспечению жильем и не фигурировать ни в каких санкционных списках.
Кроме того, необходимо подтвердить свою платежеспособность: предоставить официальные документы, которые показывают доход за последние шесть месяцев. Это могут быть банковские выписки или справка о доходах.
Первый взнос будет составлять не менее 20% от всей стоимости жилья. При этом эксперты отмечают: некоторые банки могут увеличить его до 30%. Например, если цена недвижимости выше допустимой по программе. Или же если у банка есть сомнения относительно платежеспособности заемщика. Срок, на который предоставляют кредит – не более 20 лет.
Какое жилье можно купить в рамках проекта «єОселя»
Воспользовавшись льготным кредитом, можно приобрести только определенные типы жилья, определенной площади (не более 52,5 кв. м на человека) и даты строительства. Так, под программу не подпадают частные дома. Только квартиры в многоэтажках, которым не более 10 лет.
Жилье в Киеве. Фото: «Новости Донбасса»
Важным нюансом является и то, что под программу подпадает даже недостроенное жилье в домах, аккредитованных банками-партнерами. Недвижимость можно найти и на вторичном рынке, в домах, принятых в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до даты заключения кредитного договора.
Также стоит обратить внимание на ограничения по стоимости жилья. Квартира не должна стоить больше средней стоимости строительства жилья в регионе, умноженной на коэффициент. Чтобы сориентироваться, необходимо среднюю цену квадратного метра в области (эта информация есть в приказе Минрегиона) умножить на коэффициент:
Если стоимость 1 квадрата или площадь квартиры превышает определенные условиями, разница покрывается за счет первоначального взноса.
Как воспользоваться программой «єОселя»?
Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи, «Дія. Підпису» или BankID.
Далее:
Сейчас программу поддерживают шесть банков-партнеров:
За год программой «єОселя» уже воспользовались более 4 тыс. семей. Общая сумма выданных ипотек превысила 6 млрд грн.
По мнению ряда риэлторов «єОселя» предоставляет выгодные условия, которых до этого в Украине не было.
«Процентная ставка 7% плюс страховые платежи, даже при расширении программы ощутимо меньше учетной ставки Нацбанка (22%) и меньше прогнозируемого уровня инфляции (10,6%)», – говорит маркетинг-директор компании «Лун» Денис Судилковский.