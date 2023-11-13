Програма «єОселя»: хто та як може взяти пільгову іпотеку

У 2022 році в Україні запровадили державну програму іпотечного кредитування «єОселя». Тоді, як банки пропонують ставки на рівні 15-25%, вона дає змогу придбати житло в іпотеку під 3% і 7% річних. Хто може претендувати на участь у держпрограмі, в чому її особливості та як нею скористатися — у матеріалі «Новин Донбасу».
Якщо раніше програмою могли скористатися лише певні категорії громадян, то з 1 серпня на кредит можуть претендувати всі українці, зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО). «єОселя» працює за двома напрямами: кредити під 3% та 7%.
Зі ставкою 3% іпотеку можуть отримати:
На кредит під 7% можуть претендувати:
Серед умов отримання пільгового кредитування є ще низка вимог. Так, людина, яка хоче отримати іпотеку, не має брати участь в інших державних програмах із забезпечення житлом та не фігурувати у жодних санкційних списках. Крім того, необхідно підтвердити свою платоспроможність: надати офіційні документи, які показують дохід за останні шість місяців. Це можуть бути банківські виписки або ж довідка про доходи.
Перший внесок становитиме не менше 20% від всієї вартості житла. При цьому експерти зауважують, що деякі банки можуть збільшити його до 30%. Наприклад, якщо ціна нерухомості вища за допустиму по програмі. Або ж якщо у банку є сумніви щодо платоспроможності позичальника. Термін, на який надають кредит — не більше 20 років.
Скориставшись пільговим кредитом, можна придбати лише на певні типи осель, певної площі (не більше 52,5 кв. м на людину) і певної дати будівництва. Так, під програму не підпадають приватні будинки. Лише квартири у багатоповерхівках, яким не більше 10 років.
Житло у Києві. Фото: «Новини Донбасу»
Якщо вартість 1 квадрата або площа квартири перевищує визначені умовами, різниця покривається коштом початкового внеску.
Для того, щоб взяти участь, необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, «Дія. Підпису» або BankID.
Далі:
Наразі програму підтримують шість банків-партнерів:
За рік програмою «єОселя» вже скористалися понад 4 тис. родин. Загальна сума виданих іпотек перевищила 6 млрд грн.
На думку низки ріелторів «єОселя» надає вигідні умови, яких до цього в Україні не було.
«Відсоткова ставка 7% плюс страхові платежі, навіть при розширенні програми відчутно менша за облікову ставку Нацбанку (22%) та менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%)», — говорить маркетинг-директор компанії «Лун» Денис Суділковський.