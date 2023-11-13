Програма «єОселя»: хто та як може взяти пільгову іпотеку

Оформлення іпотеки. Ілюстративне фото: Freepik

У 2022 році в Україні запровадили державну програму іпотечного кредитування «єОселя». Тоді, як банки пропонують ставки на рівні 15-25%, вона дає змогу придбати житло в іпотеку під 3% і 7% річних. Хто може претендувати на участь у держпрограмі, в чому її особливості та як нею скористатися — у матеріалі «Новин Донбасу».

Кому доступна державна іпотека?

Якщо раніше програмою могли скористатися лише певні категорії громадян, то з 1 серпня на кредит можуть претендувати всі українці, зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО). «єОселя» працює за двома напрямами: кредити під 3% та 7%.



Зі ставкою 3% іпотеку можуть отримати:

військовослужбовці за контрактом — захисники України, силовики та члени їхніх родин;

медпрацівники — фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної і комунальної форм власності;

педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники.

з 1 серпня — детективи і старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та представники начальницького складу Бюро економічної безпеки та члени їхніх родин.

На кредит під 7% можуть претендувати:

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

інші громадяни України (від 18 до 70 років), які не мають власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для родини з однієї особи та додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї (житло на тимчасово окупованих територіях до уваги не береться).

Серед умов отримання пільгового кредитування є ще низка вимог. Так, людина, яка хоче отримати іпотеку, не має брати участь в інших державних програмах із забезпечення житлом та не фігурувати у жодних санкційних списках. Крім того, необхідно підтвердити свою платоспроможність: надати офіційні документи, які показують дохід за останні шість місяців. Це можуть бути банківські виписки або ж довідка про доходи.



Перший внесок становитиме не менше 20% від всієї вартості житла. При цьому експерти зауважують, що деякі банки можуть збільшити його до 30%. Наприклад, якщо ціна нерухомості вища за допустиму по програмі. Або ж якщо у банку є сумніви щодо платоспроможності позичальника. Термін, на який надають кредит — не більше 20 років.

Яке житло можна купити у межах проєкту «єОселя»

Скориставшись пільговим кредитом, можна придбати лише на певні типи осель, певної площі (не більше 52,5 кв. м на людину) і певної дати будівництва. Так, під програму не підпадають приватні будинки. Лише квартири у багатоповерхівках, яким не більше 10 років.



Житло у Києві. Фото: «Новини Донбасу»

для міст-мільйонників — 2,5;

обласних центрів з населенням вище 300 тис. — 2;

міст з населенням менше 300 тис. — 1,75;

для інших населених пунктів — 1.

Якщо вартість 1 квадрата або площа квартири перевищує визначені умовами, різниця покривається коштом початкового внеску.

Як скористатися програмою «єОселя»?

Для того, щоб взяти участь, необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, «Дія. Підпису» або BankID.



Далі:

перейти до послуги «єОселя»;

перевірити свої дані із кабінету громадянина на порталі;

вибрати категорію заявника, до якої ви належите за місцем працевлаштування (військовий, правоохоронець, медик тощо);

вказати сімейний статус, дані чоловіка/дружини, якщо перебуваєте в офіційному або цивільному шлюбі; кількість неповнолітніх дітей віком до 18 років, які з вами проживатимуть; середньомісячний дохід родини;

вказати дані про бажане житло та банк, до якого маєте намір подати заяву (в одній можна обрати лише один банк);

перевірити заяву, підписати електронним підписом та надіслати.

Наразі програму підтримують шість банків-партнерів:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Глобус Банк;

Скай Банк;

Укрексімбанк.

За рік програмою «єОселя» вже скористалися понад 4 тис. родин. Загальна сума виданих іпотек перевищила 6 млрд грн.



На думку низки ріелторів «єОселя» надає вигідні умови, яких до цього в Україні не було.



«Відсоткова ставка 7% плюс страхові платежі, навіть при розширенні програми відчутно менша за облікову ставку Нацбанку (22%) та менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%)», — говорить маркетинг-директор компанії «Лун» Денис Суділковський.