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Програма «єОселя»: хто та як може взяти пільгову іпотеку

Новини Донбасу
13 листопада 2023, 18:02

Програма «єОселя»: хто та як може взяти пільгову іпотеку

Оформлення іпотеки. Ілюстративне фото: Freepik Оформлення іпотеки. Ілюстративне фото: Freepik

У 2022 році в Україні запровадили державну програму іпотечного кредитування «єОселя». Тоді, як банки пропонують ставки на рівні 15-25%, вона дає змогу придбати житло в іпотеку під 3% і 7% річних. Хто може претендувати на участь у держпрограмі, в чому її особливості та як нею скористатися — у матеріалі «Новин Донбасу».

Кому доступна державна іпотека?

Якщо раніше програмою могли скористатися лише певні категорії громадян, то з 1 серпня на кредит можуть претендувати всі українці, зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО). «єОселя» працює за двома напрямами: кредити під 3% та 7%.

Зі ставкою 3% іпотеку можуть отримати: 

  • військовослужбовці за контрактом — захисники України, силовики та члени їхніх родин;
  • медпрацівники — фахівці та професіонали закладів охорони здоров’я державної і комунальної форм власності;
  • педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники.
  • з 1 серпня — детективи і старші детективи Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та представники начальницького складу Бюро економічної безпеки та члени їхніх родин. 

На кредит під 7% можуть претендувати:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • інші громадяни України (від 18 до 70 років), які не мають власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для родини з однієї особи та додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім’ї (житло на тимчасово окупованих територіях до уваги не береться).

Серед умов отримання пільгового кредитування є ще низка вимог. Так, людина, яка хоче отримати іпотеку, не має брати участь в інших державних програмах із забезпечення житлом та не фігурувати у жодних санкційних списках. Крім того, необхідно підтвердити свою платоспроможність: надати офіційні документи, які показують дохід за останні шість місяців. Це можуть бути банківські виписки або ж довідка про доходи.

Перший внесок становитиме не менше 20% від всієї вартості житла. При цьому експерти зауважують, що деякі банки можуть збільшити його до 30%. Наприклад, якщо ціна нерухомості вища за допустиму по програмі. Або ж якщо у банку є сумніви щодо платоспроможності позичальника. Термін, на який надають кредит — не більше 20 років. 

Яке житло можна купити у межах проєкту «єОселя»

Скориставшись пільговим кредитом, можна придбати лише на певні типи осель, певної площі (не більше 52,5 кв. м на людину) і певної дати будівництва. Так, під програму не підпадають приватні будинки. Лише квартири у багатоповерхівках, яким не більше 10 років.

Житло у Києві. Фото: «Новини Донбасу»

  • для міст-мільйонників — 2,5;
  • обласних центрів з населенням вище 300 тис. — 2;
  • міст з населенням менше 300 тис. — 1,75;
  • для інших населених пунктів — 1.

Якщо вартість 1 квадрата або площа квартири перевищує визначені умовами, різниця покривається коштом початкового внеску.

Як скористатися програмою «єОселя»?

Для того, щоб взяти участь, необхідно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, «Дія. Підпису» або BankID.

Далі: 

  • перейти до послуги «єОселя»;
  • перевірити свої дані із кабінету громадянина на порталі;
  • вибрати категорію заявника, до якої ви належите за місцем працевлаштування (військовий, правоохоронець, медик тощо);
  • вказати сімейний статус, дані чоловіка/дружини, якщо перебуваєте в офіційному або цивільному шлюбі; кількість неповнолітніх дітей віком до 18 років, які з вами проживатимуть; середньомісячний дохід родини;
  • вказати дані про бажане житло та банк, до якого маєте намір подати заяву (в одній можна обрати лише один банк);
  • перевірити заяву, підписати електронним підписом та надіслати.

Наразі програму підтримують шість банків-партнерів:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Глобус Банк;
  • Скай Банк;
  • Укрексімбанк.

За рік програмою «єОселя» вже скористалися понад 4 тис. родин. Загальна сума виданих іпотек перевищила 6 млрд грн.

На думку низки ріелторів «єОселя» надає вигідні умови, яких до цього в Україні не було. 

«Відсоткова ставка 7% плюс страхові платежі, навіть при розширенні програми відчутно менша за облікову ставку Нацбанку (22%) та менша за прогнозований рівень інфляції (10,6%)», — говорить маркетинг-директор компанії «Лун» Денис Суділковський.

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