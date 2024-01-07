Праздники, которые объединяют. Как украинцы Рождество в Польше отмечали

Празднование Рождества. Коллаж: Катерина Бандус

В конце 2023 года украинцы впервые официально отметили Рождество по новому календарю — 25 декабря вместо седьмого января. Вместо этого 6 января мы отмечаем Крещение. В целом это праздничное время для всех украинцев — и тех, кто теперь пользуется новым григорианским и новоюлианским календарями праздников, и для тех, кто не так быстро меняет привычки празднования.



На юлианский календарь перешли верующие ПЦУ и УГКЦ, а с ними — и большинство украинских беженцев, которые в этом году празднуют в Польше. Так называемое католическое и православное Рождество, которое теперь совпало в дате, стало объединяющим фактором для поляков и украинцев.



Последних, согласно обновленной информации Офиса ООН по правам человека (UNCHR), в Польше находится более 956 тысяч. Это преимущественно беженцы, которые оказались здесь с началом полномасштабного вторжения.



Исследование, проведенное накануне праздников EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета, свидетельствует, что более двух третей мигрантов собирались провести Рождество в Польше, что составляет 70% опрошенных.



— В этот особенный время мы направляем наш взгляд к тем, кто оказался далеко от дома в поисках безопасности, мира и новых возможностей в нашей стране, — говорит Анджей Коркус, президент правления EWL Group. — Иностранцы, составляющие 6,5% всех работников в Польше, на протяжении многих лет вносят вклад в развитие нашей экономики. Нас радует, что процент иностранцев, которые вместе с польскими друзьями и знакомыми празднуют Рождество в Польше, увеличился почти вдвое — 12% против 7,4% в 2020 году.

Анджей Коркус. Фото: EWL Partners

53% иностранцев в Польше в этом году выразили желание праздновать Рождество в декабре, согласно государственному календарю праздников. 11% или каждый девятый респондент ожидал Рождество 7 января. Еще 23% опрошенных собирались праздновать и в декабре, и в январе.



Светлана Коломакова из Херсонской области — среди тех, кто отпраздновал Рождество 25 декабря. Женщина с дочерьми-школьницами приехала в Варшаву после 24 февраля 2022 года, в Польше оформила статус беженцев. Семья планирует остаться за границей на долгий срок — муж Светланы много лет работает в международной транспортной компании, в декабре традиционно имеет праздничные выходные.

— Рождество по новому календарю — это скорее практичная сторона дела, чтобы отдохнуть с семьей, никакого религиозного смысла мы не вкладываем, — говорит Светлана Коломакова.



В Украине ее семья предпочитала празднование Нового года. Теперь постепенно привыкает к новым традициям в Польше — в основном из-за графиков работы и учебы детей.



О том, что украинцы действительно активнее переключились на празднование Рождества 25 декабря, говорят владельцы и работники украинских кафе и ресторанов домашней кухни в Польше. Например, в ресторане украинской кухни Kozacka Chatka во Вроцлаве именно к Рождеству увеличилось количество заказов на традиционные обрядовые блюда: вареники, ушки с грибами к красному борщу, маковник, сырники и кутья.



— К нам идут за вкусом из детства, даже если это поляки — каждый вспоминает какие-то простые блюда от бабушки, и мы можем удовлетворить такой запрос, — говорит владелица ресторана Ирина Езьор. Она с знакомой открыла ресторан в столице Нижней Силезии более десяти лет назад. Сейчас здесь значительно увеличилось количество постоянных клиентов.

Владелица ресторана Kozacka Chatka Ирина Езьор. Фото Kozacka Chatka / Facebook

Ресторан Kozacka Chatka. Фото: Kozacka Chatka / Facebook

Помимо вареников, в праздничные дни на кухне ресторана Kozacka Chatka также готовят большие заказы крокетов с капустой, грибного супа, бигоса — тушеной капусты. Это — также топовые блюда польского Рождества. Согласно информации исследования EWL, иностранцы разделяют польские вкусы и наиболее охотно лакомятся варениками с капустой и грибами (28% опрошенных назвали это блюдо как лучшее рождественское), грибным супом (26%) и маковником (26%). В первую пятерку также входит кутья (26%) — популярное блюдо и в польской, и в украинской кухне.



— Мне сложно выделить какие-то специалитеты польской кухни, которые были бы для нас необычными или незнакомыми, — говорит Анна Попова, сотрудница Фонда «Ocalenie» в Варшаве. Женщина родом из Львова, живет в Польше уже пятнадцать лет. — Возможно, это связано с тем, что мои корни — из Галиции, и с детства помню все эти рождественские блюда. Если речь идет о востоке Польши, то список праздничных блюд у нас совпадает на 90%.



Для тех, кто пока не решился окончательно перейти на григорианский и новоюлианский календари празднования Рождества, в Польше есть немало возможностей совместного празднования. Например, традиционно в январе угощение с колядками для украинцев ежегодно организовывает «Украинский Дом».

Мужчина несет фигуру звезды во время процессии. Богоявление (Trzech Króli или Трех Королей). Варшава, 6 января 20023 года. Фото: Вольга Шукайло/SOPA Images/LightRocket через Getty Images

Материал подготовлен при поддержке MediaPort Warsaw, хаба для украинских журналистов в Польше, и при поддержке международной инициативы Media Lifeline Ukraine.