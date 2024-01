Трагедия на Текстильщике: Кто обстрелял рынок в Донецке?

Утром 21 января в оккупированном Россией Донецке был обстрелян рынок в микрорайоне Текстильщик. По сообщениям оккупационных властей, 27 мирных жителей погибли, еще 25 человек получили ранения. Украина и Россия обвинили в обстреле друг друга. В этом материале «Новости Донбасса» попытались разобраться, кто открыл огонь по гражданскому объекту.

По сообщению «СЦКК ДНР» (специального центра при группировке «ДНР», который фиксирует последствия обстрелов), зафиксированы повреждения по восьми адресам:

Эта информация подтверждается многочисленными фото и видео с места обстрела.



Также не вызывает вопросов и такое большое количество жертв: стояло ясное воскресное утро — время, когда на рынке много людей.

Последствия обстрела на Текстильщике в Донецке 21 января. Фото: «ДАН»

Куда сложнее ситуация с объективным определением типа вооружения и направления удара.



«СЦКК ДНР» утверждает, что военные Вооруженных силы Украины вели огонь одновременно из двух разных артиллерийских систем калибром 152 и 155 мм со своих позиций, расположенных в районе Александрополя — поселка под Курахово на Донетчине. Оттуда до места удара около 25 километров.



Вместе с тем украинские войска отрицают, что стреляли по рынку в Донецке. «Ответственно заявляем, что силы, которые находятся в подчинении ОСГВ „Таврия“, в этом случае боевой работы средствами поражения не вели», — заявили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления ВСУ, в зону ответственности которых как раз входит эта часть Донецкой области.



Определить направление, откуда были выпущены боеприпасы и их тип можно попробовать по открытым источникам. Однако в этом случае процесс усложняет малое количество подходящих фотографий и видео. Да, в день трагедии очевидцами и российскими СМИ было сделано много кадров, на которых показаны лежащие на рынке тела погибших и разрушения. Но в нашей задаче это вряд ли поможет — нужны снимки воронок и фрагментов снарядов с места происшествия.



Все же одна воронка была зафиксирована — находится она в клумбе недалеко от торгового центра на улице Петровского, 111 «б» (бывший магазин шахты им. Засядько). Вокруг ТЦ в тот день находились стихийные торговые ряды с покупателями и продавцами. «Прилет» застал их врасплох — люди были убиты или ранены разлетевшимися осколками.



«Новости Донбасса» геолоцировали это место, чтобы попытаться понять, с какой стороны мог прилететь снаряд.

Место удара снаряда рядом с торговым центром. Фото: Алексей Кулемзин

Место прилета боеприпаса обозначено желтой меткой

На снимках видно, что снаряд ударил рядом с деревом, образовав воронку. Само дерево при этом было повреждено с одной стороны, но с противоположной осталось целым.

Место удара снаряда рядом с торговым центром. Фото: Алексей Кулемзин

Следовательно, можно точно исключить, что удар был нанесен с юго-востока (выделена красным). При этом снаряд мог прилететь с любой другой стороны.

То есть на практике это означает, что удар мог быть нанесен, например, как с подконтрольного ВСУ района под Курахово, так и российскими войсками из соседнего с Текстильщиком Петровского района Донецка с помощью миномета.

Место прилета обозначено синей меткой. Оккупированная Россией территория закрашена красным. Карта Deepstate

Вопросы может вызвать размер воронки, который кажется небольшим для артиллерии 155/152 мм и больше похожим на последствия стрельбы из миномета. «Если б арта ударила, то там ничего б от того дерева вообще не осталось. Скорее мина или снаряд РСЗО „Град“. Но „Град“ тоже под вопросом очень», — сказали «Новостям Донбасса» на условии анонимности украинские военнослужащие, которых мы попросили прокомментировать фотографии этой воронки в Донецке.

Место прилета снаряда на Текстильщике в Донецке. Фото: соцсети

С таким утверждением не согласны расследователи Conflict Intelligence Team (CIT), которые изучают события войны России против Украины по открытым источникам.



«Мы по-прежнему считаем, что по известным нам фотографиям мест попаданий невозможно установить ни направление прилетов (в разных источниках предполагаются разные направления: от северо-западного до восточного), ни используемый калибр (нельзя исключать калибры 155 мм, 152 мм, 122 мм, 120 мм, 82 мм; отметим также, что размер их воронок зависит от установки взрывателя)», — отметили в CIT.



Также в огранизации не согласны с выводом журналиста-фрилансера Юэна Макдональда. Он взял видеозапись, на которой якобы слышны звуки вылетов и попаданий снарядов, подсчитал время между ними и получил 2,5 секунды. Это якобы указывает на то, что удар по Текстильщику был нанесен с территории подконтрольного РФ Донецка.

This is the video that captures the sound of the outgoing rounds heading toward Donetsk and their impact. The first round hits 2.5 seconds after firing, and the second, 4.25 seconds.



If we accept Russia's new version that this was 152 & 155 mm artillery, this is 4 km out - max. pic.twitter.com/YgQgQL7wTQ