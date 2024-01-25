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Трагедія на Текстильнику: Хто обстріляв ринок у Донецьку?

Богдан Каркачов
25 січня 2024, 17:40

Трагедія на Текстильнику: Хто обстріляв ринок у Донецьку?

Наслідки обстрілу на Текстильнику у Донецьку 21 січня. Фото: «ДАН» Наслідки обстрілу на Текстильнику у Донецьку 21 січня. Фото: «ДАН»

Вранці 21 січня в окупованому Росією Донецьку обстріляли ринок у мікрорайоні Текстильник. За повідомленнями окупаційної влади, 27 мирних жителів загинули, ще 25 людей отримали поранення. Україна та Росія звинуватили в обстрілі один одного. У цьому матеріалі «Новини Донбасу» спробували розібратися, хто відкрив вогонь по цивільному об'єкту.

Місце обстрілу

За повідомленням «СЦКК ДНР» (спеціального центру при угрупованні «ДНР», який фіксує наслідки обстрілів), зафіксовано пошкодження за вісьмома адресами:

  • вул. Петровського, 107 – багатоквартирний житловий будинок;
  • вул. Терешкової, 5, 13, 15, 17 — багатоквартирні житлові будинки, також пошкоджено 9 транспортних засобів;
  • вул. Петровського, 138 — пряме влучання в покрівлю магазину «Фокс»;
  • вул. Петровського, 111 «б» — торговий центр, також пошкоджено 3 транспортні засоби;
  • вул. Ляшенко, 5 «в» — пряме влучання до торгового павільйону ринку «Сокіл».

Ця інформація підтверджується численними фото та відео з місця обстрілу.

Також не викликає запитань і така велика кількість жертв: був недільний ранок — час, коли на ринку багато людей.

Наслідки обстрілу на Текстильнику у Донецьку 21 січня. Фото: «ДАН»

Чим і звідки стріляли?

Набагато складніша ситуація з об'єктивним визначенням типу озброєння та напрямки удару.

«СЦКК ДНР» стверджує, що військові Збройних Сил України вели вогонь одночасно з двох різних артилерійських систем калібром 152 та 155 мм зі своїх позицій, розташованих у районі Олександрополя — селища під Кураховим на Донеччині. Звідти до місця удару близько 25 км.

Водночас українські війська заперечують, що стріляли по ринком у Донецьку. «Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСГВ „Таврія“, у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели», — заявили в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ, до зони відповідальності яких якраз входить ця частина Донецької області .

Визначити напрямок, звідки були випущені боєприпаси та їх тип можна спробувати за відкритими джерелами. Однак у цьому випадку процес ускладнює мала кількість відповідних фотографій та відео. Так, у день трагедії очевидцями та російськими ЗМІ було зроблено багато кадрів, на яких показані тіла загиблих, що лежать на ринку, і руйнування. Але в нашому завданні це навряд чи допоможе — потрібні знімки воронок та фрагментів снарядів із місця події.

Все ж таки одну воронку було зафіксовано — знаходиться вона в клумбі неподалік торговельного центру на вулиці Петровського, 111 «б» (колишній магазин шахти ім. Засядька). Навколо ТЦ того дня знаходилися стихійні торгові ряди з покупцями та продавцями. «Приліт» застав їх зненацька — людей було вбито або поранено осколками, які розлетілися.

«Новини Донбасу» геолокували це місце, щоб спробувати зрозуміти, з якого боку міг прилетіти снаряд.

Місце удару снаряда поряд із торговим центром. Фото: Олексій Кулемзін

Місце прильоту боєприпасу позначено жовтою міткою

На знімках видно, що снаряд ударив поряд із деревом, утворивши воронку. Саме дерево було пошкоджено з одного боку, але з протилежної залишилося цілим.

Місце удару снаряда поряд із торговим центром. Фото: Олексій Кулемзін

Отже, можна точно виключити, що удару було завдано з південного сходу (виділено червоним). При цьому снаряд міг прилетіти з іншого боку.

Тобто на практиці це означає, що удару могло бути завдано, наприклад, як з підконтрольного ЗСУ району під Курахово, так і російськими військами із сусіднього з Текстильником Петровського району Донецька за допомогою міномета.

Місце прильоту позначено синьою міткою. Окупована Росією територія зафарбована червоним. Карта Deepstate

Питання може викликати розмір воронки, який здається невеликим для артилерії 155/152 мм і більше схожим на наслідки стрільби з міномету. «Якби арта вдарила, то там нічого б від того дерева взагалі не залишилося. Швидше це міна чи снаряд РСЗВ „Град“. Але „Град“ теж під питанням дуже», — сказали «Новинам Донбасу» за умови анонімності українські військовослужбовці, яких ми попросили прокоментувати фотографії цієї воронки у Донецьку.

Місце прильоту снаряда на Текстильнику у Донецьку. Фото: соцмережі

З таким твердженням не погоджуються розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT), які вивчають події на війні Росії проти України за допомогою відкритих джерел.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що за відомими нам фотографіями місць влучань неможливо встановити ні напрямок прильотів (у різних джерелах припускаються різні напрямки: від північно-західного до східного), ні калібр (не можна виключати калібри 155 мм, 152 мм, 122 мм , 120 мм, 82 мм; відзначимо також, що розмір їх воронок залежить від установки підривника)», — зазначили в CIT.

Також в організації не згодні з висновком журналіста-фрілансера Юена Макдональда. Він взяв відеозапис, на якому нібито чути звуки вильотів та влучань снарядів, підрахував час між ними і отримав 2,5 секунди. Це нібито вказує на те, що удару по Текстильнику було завдано з території підконтрольного РФ Донецька.

У Conflict Intelligence Team на це відповідають: у міській забудові такі звуки багаторазово відбиваються від стін будинків, тому на хронометражу звуків будувати свої версії не можна.

Політичний аспект

Трагедія у Донецьку стала приводом для Кремля вкотре звинуватити Україну в «тероризмі».

У свою чергу українська влада заявила, що Росія обстріляла донецький ринок у своїх цілях. У Центрі стартигічних комунікацій при міністерстві культури та інформаційної політики України відзначили, що удар по ринку стався напередодні скликаного на 22 січня Росією засідання Ради Безпеки ООН з постачання зброї Україні, а також напередодні засідання «Рамштайну» 23 січня.

«Мета російської провокації — заблокувати міжнародну допомогу Україні для відсічі російської агресії, звинувативши Київ у смерті цивільних», — вважають у відомстві.

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