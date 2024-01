Трагедія на Текстильнику: Хто обстріляв ринок у Донецьку?

Вранці 21 січня в окупованому Росією Донецьку обстріляли ринок у мікрорайоні Текстильник. За повідомленнями окупаційної влади, 27 мирних жителів загинули, ще 25 людей отримали поранення. Україна та Росія звинуватили в обстрілі один одного. У цьому матеріалі «Новини Донбасу» спробували розібратися, хто відкрив вогонь по цивільному об'єкту.

За повідомленням «СЦКК ДНР» (спеціального центру при угрупованні «ДНР», який фіксує наслідки обстрілів), зафіксовано пошкодження за вісьмома адресами:

Ця інформація підтверджується численними фото та відео з місця обстрілу.



Також не викликає запитань і така велика кількість жертв: був недільний ранок — час, коли на ринку багато людей.

Наслідки обстрілу на Текстильнику у Донецьку 21 січня. Фото: «ДАН»

Набагато складніша ситуація з об'єктивним визначенням типу озброєння та напрямки удару.



«СЦКК ДНР» стверджує, що військові Збройних Сил України вели вогонь одночасно з двох різних артилерійських систем калібром 152 та 155 мм зі своїх позицій, розташованих у районі Олександрополя — селища під Кураховим на Донеччині. Звідти до місця удару близько 25 км.



Водночас українські війська заперечують, що стріляли по ринком у Донецьку. «Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСГВ „Таврія“, у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели», — заявили в пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ, до зони відповідальності яких якраз входить ця частина Донецької області .



Визначити напрямок, звідки були випущені боєприпаси та їх тип можна спробувати за відкритими джерелами. Однак у цьому випадку процес ускладнює мала кількість відповідних фотографій та відео. Так, у день трагедії очевидцями та російськими ЗМІ було зроблено багато кадрів, на яких показані тіла загиблих, що лежать на ринку, і руйнування. Але в нашому завданні це навряд чи допоможе — потрібні знімки воронок та фрагментів снарядів із місця події.



Все ж таки одну воронку було зафіксовано — знаходиться вона в клумбі неподалік торговельного центру на вулиці Петровського, 111 «б» (колишній магазин шахти ім. Засядька). Навколо ТЦ того дня знаходилися стихійні торгові ряди з покупцями та продавцями. «Приліт» застав їх зненацька — людей було вбито або поранено осколками, які розлетілися.



«Новини Донбасу» геолокували це місце, щоб спробувати зрозуміти, з якого боку міг прилетіти снаряд.

Місце удару снаряда поряд із торговим центром. Фото: Олексій Кулемзін

Місце прильоту боєприпасу позначено жовтою міткою

На знімках видно, що снаряд ударив поряд із деревом, утворивши воронку. Саме дерево було пошкоджено з одного боку, але з протилежної залишилося цілим.

Місце удару снаряда поряд із торговим центром. Фото: Олексій Кулемзін

Отже, можна точно виключити, що удару було завдано з південного сходу (виділено червоним). При цьому снаряд міг прилетіти з іншого боку.

Тобто на практиці це означає, що удару могло бути завдано, наприклад, як з підконтрольного ЗСУ району під Курахово, так і російськими військами із сусіднього з Текстильником Петровського району Донецька за допомогою міномета.

Місце прильоту позначено синьою міткою. Окупована Росією територія зафарбована червоним. Карта Deepstate

Питання може викликати розмір воронки, який здається невеликим для артилерії 155/152 мм і більше схожим на наслідки стрільби з міномету. «Якби арта вдарила, то там нічого б від того дерева взагалі не залишилося. Швидше це міна чи снаряд РСЗВ „Град“. Але „Град“ теж під питанням дуже», — сказали «Новинам Донбасу» за умови анонімності українські військовослужбовці, яких ми попросили прокоментувати фотографії цієї воронки у Донецьку.

Місце прильоту снаряда на Текстильнику у Донецьку. Фото: соцмережі

З таким твердженням не погоджуються розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT), які вивчають події на війні Росії проти України за допомогою відкритих джерел.



«Ми, як і раніше, вважаємо, що за відомими нам фотографіями місць влучань неможливо встановити ні напрямок прильотів (у різних джерелах припускаються різні напрямки: від північно-західного до східного), ні калібр (не можна виключати калібри 155 мм, 152 мм, 122 мм , 120 мм, 82 мм; відзначимо також, що розмір їх воронок залежить від установки підривника)», — зазначили в CIT.



Також в організації не згодні з висновком журналіста-фрілансера Юена Макдональда. Він взяв відеозапис, на якому нібито чути звуки вильотів та влучань снарядів, підрахував час між ними і отримав 2,5 секунди. Це нібито вказує на те, що удару по Текстильнику було завдано з території підконтрольного РФ Донецька.

