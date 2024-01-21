В оккупированном Донецке обстреляли рынок: десятки погибших и раненых

Последствия обстрела на рынке в Донецке. Фото: соцсети

Во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в Кировском районе. В результате чего восемь местных жителей получили ранения, также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Под удар попал рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик в Кіровском районе.



Обновлено (10:50). Число погибших на Текстильшике возросло до 13 человек, не менее 10 человек ранены, сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Обновлено (12:10). На данный момент известно о 18 погибших и 13 раненых в Кировском районе, сообщил Кулемзин.

Вторым местом удара в Кировском районе, как сообщают местные пророссийские СМИ, стал двор.



Обновлено (13:29). Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отметил, что подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. В частности, есть тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.



Как утверждает Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.



В свою очередь, ВСУ опровергают причастность к удару по рынку в Донецке.



Обновлено (21:05). Пушилин уточнил, что в результате огня по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.



Напомним, в Донецке 4 января произошел обстрел. Известно, что одна гражданская погибла, еще двое мужчин получили ранения.